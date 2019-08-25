А европарламентарий против…

Выдвинутая Союзом крестьян и «зелёных» Литвы кандидатура В.Синкявичюса ранее уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой.
Её ещё должен одобрить Сейм, а голосование назначено на сегодня, 22 августа. В Европарламенте позднее также состоится голосование по назначению представителя Литвы.
28-летний политик на посту министра находится с 2017 года, до этого работал в различных компаниях, а также в Вашингтонском центре европейского анализа (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.
Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.
В состав уходящей Еврокомиссии от Литвы входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.
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«Кандидатуру В.Синкявичюса в члены ЕК я не поддержу, так как, по моему убеждению, работая в правительстве, он больше представляет бизнес, а не всех жителей Литвы», – написал С.Якелюнас в Фейсбуке в понедельник.
По словам европарламентария, министр экономики и инноваций В.Синкявичюс «нередко делает политическую карьеру, игнорируя моральные принципы, а в отдельных случаях – предавая конкретных молодых людей, своих коллег».
С.Якелюнас говорит, что позиция кандидата в еврокомиссары относительно подоходного налога для получающих высокие доходы людей, а также публично выражаемое им благоприятное для банков мнение «со всей очевидностью продемонстрировали, что социальная справедливость и создание государства благоденствия заботят его меньше, чем его собственная популярность в глазах элиты бизнеса».
На его взгляд, завершающий работу министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис и член Сейма Томас Томилинас были бы более достойными кандидатами в еврокомиссары.
Сам В.Синкявичюс в ответ на критику говорит, что каждый парламентарий «волен иметь своё мнение»:
«Есть проделанная мной работа, она находится в свободном доступе три последних года, но каждый волен иметь своё мнение. Это его мнение».
С.Якелюнас был делегирован в Европейский парламент правящим Союзом крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ), а В.Синкявичюс стал фаворитом в выборе нового еврокомиссара Литвы после того как его поддержала парламентская фракция СКЗЛ.
Кандидатура В.Синкявичюса на пост комиссара Евросоюза (ЕС) уже утверждена правительством и президентом Литвы, но после одобрения Сеймом Литвы её ещё должен одобрить ЕП.
С.Якелюнас в ЕП является членом фракции «зелёных».
В.Синкявичюс может стать в новой ЕК единственным «зелёным», если Европейская партия «зелёных» согласится, чтобы этот политик считался её представителем.
● ● ●
«Кандидатуру В.Синкявичюса в члены ЕК я не поддержу, так как, по моему убеждению, работая в правительстве, он больше представляет бизнес, а не всех жителей Литвы», – написал С.Якелюнас в Фейсбуке в понедельник.
По словам европарламентария, министр экономики и инноваций В.Синкявичюс «нередко делает политическую карьеру, игнорируя моральные принципы, а в отдельных случаях – предавая конкретных молодых людей, своих коллег».
С.Якелюнас говорит, что позиция кандидата в еврокомиссары относительно подоходного налога для получающих высокие доходы людей, а также публично выражаемое им благоприятное для банков мнение «со всей очевидностью продемонстрировали, что социальная справедливость и создание государства благоденствия заботят его меньше, чем его собственная популярность в глазах элиты бизнеса».
На его взгляд, завершающий работу министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис и член Сейма Томас Томилинас были бы более достойными кандидатами в еврокомиссары.
Сам В.Синкявичюс в ответ на критику говорит, что каждый парламентарий «волен иметь своё мнение»:
«Есть проделанная мной работа, она находится в свободном доступе три последних года, но каждый волен иметь своё мнение. Это его мнение».
С.Якелюнас был делегирован в Европейский парламент правящим Союзом крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ), а В.Синкявичюс стал фаворитом в выборе нового еврокомиссара Литвы после того как его поддержала парламентская фракция СКЗЛ.
Кандидатура В.Синкявичюса на пост комиссара Евросоюза (ЕС) уже утверждена правительством и президентом Литвы, но после одобрения Сеймом Литвы её ещё должен одобрить ЕП.
С.Якелюнас в ЕП является членом фракции «зелёных».
В.Синкявичюс может стать в новой ЕК единственным «зелёным», если Европейская партия «зелёных» согласится, чтобы этот политик считался её представителем.