А европарламентарий против… 🔊 Воспроизвести



Выдвинутая Союзом крестьян и «зелёных» Литвы кандидатура В.Синкявичюса ранее уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой.



Её ещё должен одобрить Сейм, а голосование назначено на сегодня, 22 августа. В Европарламенте позднее также состоится голосование по назначению представителя Литвы.



28-летний политик на посту министра находится с 2017 года, до этого работал в различных компаниях, а также в Вашингтонском центре европейского анализа (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.



Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре. Сейму во вторник была представлена кандидатура министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса (на снимке слева) для его назначения в Европейскую комиссию.Выдвинутая Союзом крестьян и «зелёных» Литвы кандидатура В.Синкявичюса ранее уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой.Её ещё должен одобрить Сейм, а голосование назначено на сегодня, 22 августа. В Европарламенте позднее также состоится голосование по назначению представителя Литвы.28-летний политик на посту министра находится с 2017 года, до этого работал в различных компаниях, а также в Вашингтонском центре европейского анализа (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.



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«Кандидатуру В.Синкявичюса в члены ЕК я не поддержу, так как, по моему убеждению, работая в правительстве, он больше представляет бизнес, а не всех жителей Литвы», – написал С.Якелюнас в Фейсбуке в понедельник.



По словам европарламентария, министр экономики и инноваций В.Синкявичюс «нередко делает политическую карьеру, игнорируя моральные принципы, а в отдельных случаях – предавая конкретных молодых людей, своих коллег».



С.Якелюнас говорит, что позиция кандидата в еврокомиссары относительно подоходного налога для получающих высокие доходы людей, а также публично выражаемое им благоприятное для банков мнение «со всей очевидностью продемонстрировали, что социальная справедливость и создание государства благоденствия заботят его меньше, чем его собственная популярность в глазах элиты бизнеса».



На его взгляд, завершающий работу министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис и член Сейма Томас Томилинас были бы более достойными кандидатами в еврокомиссары.



Сам В.Синкявичюс в ответ на критику говорит, что каждый парламентарий «волен иметь своё мнение»:



«Есть проделанная мной работа, она находится в свободном доступе три последних года, но каждый волен иметь своё мнение. Это его мнение».



С.Якелюнас был делегирован в Европейский парламент правящим Союзом крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ), а В.Синкявичюс стал фаворитом в выборе нового еврокомиссара Литвы после того как его поддержала парламентская фракция СКЗЛ.



Кандидатура В.Синкявичюса на пост комиссара Евросоюза (ЕС) уже утверждена правительством и президентом Литвы, но после одобрения Сеймом Литвы её ещё должен одобрить ЕП.



С.Якелюнас в ЕП является членом фракции «зелёных».



В.Синкявичюс может стать в новой ЕК единственным «зелёным», если Европейская партия «зелёных» согласится, чтобы этот политик считался её представителем. В состав уходящей Еврокомиссии от Литвы входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.● ● ●Избранный по списку «крестьян» член Европарламента (ЕП) Стасис Якелюнас (на снимке справа) заявил, что не поддержит кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса на пост члена Европейской комиссии (ЕК) из-за поддержки Синкявичюсом элиты бизнеса.«Кандидатуру В.Синкявичюса в члены ЕК я не поддержу, так как, по моему убеждению, работая в правительстве, он больше представляет бизнес, а не всех жителей Литвы», – написал С.Якелюнас в Фейсбуке в понедельник.По словам европарламентария, министр экономики и инноваций В.Синкявичюс «нередко делает политическую карьеру, игнорируя моральные принципы, а в отдельных случаях – предавая конкретных молодых людей, своих коллег».С.Якелюнас говорит, что позиция кандидата в еврокомиссары относительно подоходного налога для получающих высокие доходы людей, а также публично выражаемое им благоприятное для банков мнение «со всей очевидностью продемонстрировали, что социальная справедливость и создание государства благоденствия заботят его меньше, чем его собственная популярность в глазах элиты бизнеса».На его взгляд, завершающий работу министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис и член Сейма Томас Томилинас были бы более достойными кандидатами в еврокомиссары.Сам В.Синкявичюс в ответ на критику говорит, что каждый парламентарий «волен иметь своё мнение»:«Есть проделанная мной работа, она находится в свободном доступе три последних года, но каждый волен иметь своё мнение. Это его мнение».С.Якелюнас был делегирован в Европейский парламент правящим Союзом крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ), а В.Синкявичюс стал фаворитом в выборе нового еврокомиссара Литвы после того как его поддержала парламентская фракция СКЗЛ.Кандидатура В.Синкявичюса на пост комиссара Евросоюза (ЕС) уже утверждена правительством и президентом Литвы, но после одобрения Сеймом Литвы её ещё должен одобрить ЕП.С.Якелюнас в ЕП является членом фракции «зелёных».В.Синкявичюс может стать в новой ЕК единственным «зелёным», если Европейская партия «зелёных» согласится, чтобы этот политик считался её представителем. BNS Категории: политика Ключевые слова: Виргиниюс Синкявичюс, Стасис Якелюнас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 117 раз Комментарии