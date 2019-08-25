Городок, не велик и не мал

Вот, скажем, совсем недавно практически все ведущие СМИ страны с подачи правительства активно обсуждали планы по строительству рядом со зданием Сейма специального городка для девяти министерств. На месте существующей там ныне большой и бесплатной автомобильной стоянки.
Событие действительно не рядовое: городок этот, по самым предварительным подсчётам, обойдётся государственному бюджету в сумму от 62 до 67 миллионов евро. Но, как показывает практика, верхний предел очень скоро может оказаться нижним. А чтобы лучше понимать масштаб приведённых здесь денежек, напомним, что не так уж давно, во время массовых забастовок учителей, выяснилось, что на удовлетворение их требований правительству нужно было изыскать дополнительно 6 миллионов евро, но оно в ответ лишь развело руками: таких денег у кабмина не было.
Сегодня, за неделю до окончания лета, мы в предлагаемом нам «калейдоскопе» рассматриваем уже совершенно другие картинки, про министерский городок практически и не вспоминаем. А он стоит того, чтобы обратить внимание на некоторые моменты. Впрочем, поскольку его нет пока даже на чертежах, то интересующие нас моменты – это то, что сопровождает саму идею строительства спецгородка и его подачу налогоплательщикам.
Так, кабмин подчёркивает, что вариант стройки у Сейма был выбран как наиболее экономичный из четырёх лучших вариантов, представленных по результатам исследования Имущественного банка.
Имущественный банк сообщил BNS, что в целом в исследовании анализировались 11 мест в Вильнюсе.
Рассматривались и пять вариантов развития проекта: покупка уже построенного здания, строительство нового комплекса, а также строительство комплекса за счёт частного и государственного партнёрства, лизинг.
От 62 до 67 млн государственных евро потребуется для оборудования помещений площадью 24 тысячи кв. метров, где будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Министерства, которые планируется туда заселить, сейчас занимают около 40 тысяч кв. метров.
В сообщении агентства BNS напрямую не говорится, что проект стройки у Сейма выбран только потому, что переселение чиновничьего народа на один новый «ковчег» будет дешевле, чем все остальные варианты. Но ведь именно так надо воспринимать слова «наиболее экономичный»?
Похвальная забота правительства о деньгах налогоплательщиков! Вот только странно, что при этом почему-то не указывается, сколько именно миллионов евро будет экономить казна ежегодно после того, как министерства соберутся в одном месте. Ведь, надо полагать, ради этого и затеян исход чиновничьего люда на новую «землю обетованную»?
Кстати, любопытно, что в проекте отмечается, что в новые помещения должны переехать министерства окружающей среды, энергетики, финансов, социальной защиты и труда, здравоохранения, транспорта, юстиции, экономики, сельского хозяйства, тогда как последнее из упомянутых здесь ведомств давно уже навострило лыжи в Каунас. Уже даже объявлено, что Минсельхоз начнёт работать во временной столице уже с апреля будущего года. Уже конкурсным способом выбрано и подходящее здание общей площадью 4200 кв. метров – в самом центре Каунаса, на улице К.Донелайчё, 60. Здесь будут трудиться 280 специалистов.
Газета «Vakaro žinios» сообщила, что уже договорено и о размерах арендной платы: за пять лет министерство заплатит хозяину здания 4,9 млн евро с возможностью продлить соглашение ещё на пять лет.
Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис, объясняя необходимость переезда в Каунас, в своё время говорил, что так будет удобнее всем клиентам министерства, которым приходится посещать его: в центр Литвы фермерам будет добираться удобнее и дешевле, чем на окраину – в Вильнюс.
Правда, при этом он не говорил, какая из чаш весов перевесит – та, в которой будут лежать деньги всех налогоплательщиков, идущие на содержание Минсельхоза, или фермеров (кстати, фермеры также являются налогоплательщиками).
А это весьма интересный момент, поскольку та же газета «Vakaro žinios» задаётся вопросом: а не слишком ли дорогую арендную плату готово платить министерство за рабочие места в Каунасе – чуть ли не 20 евро за один квадратный метр уже с учётом НДС?
И какая же у этой «басни» мораль, спросите вы?
Может быть, такая: нашим властям при реализации любого долговременного проекта стоило бы просчитывать и – весьма желательно – обнародовать его экономическую целесообразность именно с точки зрения рядового налогоплательщика. Ведь, надо полагать, всё делается исключительно в его интересах.
Так, кабмин подчёркивает, что вариант стройки у Сейма был выбран как наиболее экономичный из четырёх лучших вариантов, представленных по результатам исследования Имущественного банка.
Имущественный банк сообщил BNS, что в целом в исследовании анализировались 11 мест в Вильнюсе.
Рассматривались и пять вариантов развития проекта: покупка уже построенного здания, строительство нового комплекса, а также строительство комплекса за счёт частного и государственного партнёрства, лизинг.
От 62 до 67 млн государственных евро потребуется для оборудования помещений площадью 24 тысячи кв. метров, где будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Министерства, которые планируется туда заселить, сейчас занимают около 40 тысяч кв. метров.
В сообщении агентства BNS напрямую не говорится, что проект стройки у Сейма выбран только потому, что переселение чиновничьего народа на один новый «ковчег» будет дешевле, чем все остальные варианты. Но ведь именно так надо воспринимать слова «наиболее экономичный»?
Похвальная забота правительства о деньгах налогоплательщиков! Вот только странно, что при этом почему-то не указывается, сколько именно миллионов евро будет экономить казна ежегодно после того, как министерства соберутся в одном месте. Ведь, надо полагать, ради этого и затеян исход чиновничьего люда на новую «землю обетованную»?
Кстати, любопытно, что в проекте отмечается, что в новые помещения должны переехать министерства окружающей среды, энергетики, финансов, социальной защиты и труда, здравоохранения, транспорта, юстиции, экономики, сельского хозяйства, тогда как последнее из упомянутых здесь ведомств давно уже навострило лыжи в Каунас. Уже даже объявлено, что Минсельхоз начнёт работать во временной столице уже с апреля будущего года. Уже конкурсным способом выбрано и подходящее здание общей площадью 4200 кв. метров – в самом центре Каунаса, на улице К.Донелайчё, 60. Здесь будут трудиться 280 специалистов.
Газета «Vakaro žinios» сообщила, что уже договорено и о размерах арендной платы: за пять лет министерство заплатит хозяину здания 4,9 млн евро с возможностью продлить соглашение ещё на пять лет.
Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис, объясняя необходимость переезда в Каунас, в своё время говорил, что так будет удобнее всем клиентам министерства, которым приходится посещать его: в центр Литвы фермерам будет добираться удобнее и дешевле, чем на окраину – в Вильнюс.
Правда, при этом он не говорил, какая из чаш весов перевесит – та, в которой будут лежать деньги всех налогоплательщиков, идущие на содержание Минсельхоза, или фермеров (кстати, фермеры также являются налогоплательщиками).
А это весьма интересный момент, поскольку та же газета «Vakaro žinios» задаётся вопросом: а не слишком ли дорогую арендную плату готово платить министерство за рабочие места в Каунасе – чуть ли не 20 евро за один квадратный метр уже с учётом НДС?
И какая же у этой «басни» мораль, спросите вы?
Может быть, такая: нашим властям при реализации любого долговременного проекта стоило бы просчитывать и – весьма желательно – обнародовать его экономическую целесообразность именно с точки зрения рядового налогоплательщика. Ведь, надо полагать, всё делается исключительно в его интересах.