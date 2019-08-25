Городок, не велик и не мал 🔊 Воспроизвести



Вот, скажем, совсем недавно практически все ведущие СМИ страны с подачи правительства активно обсуждали планы по строительству рядом со зданием Сейма специального городка для девяти министерств. На месте существующей там ныне большой и бесплатной автомобильной стоянки.



Событие действительно не рядовое: городок этот, по самым предварительным подсчётам, обойдётся государственному бюджету в сумму от 62 до 67 миллионов евро. Но, как показывает практика, верхний предел очень скоро может оказаться нижним. А чтобы лучше понимать масштаб приведённых здесь денежек, напомним, что не так уж давно, во время массовых забастовок учителей, выяснилось, что на удовлетворение их требований правительству нужно было изыскать дополнительно 6 миллионов евро, но оно в ответ лишь развело руками: таких денег у кабмина не было. Удивительно всё-таки, как наша жизнь похожа на детскую игрушку-калейдоскоп: крутят дни мозаику событий, а мы, не успев толком отреагировать на одно из них, которое подаётся чуть ли не как самая главная проблема для страны, уже становимся участниками новой дискуссии, свидетелями новой главной проблемы. Правда, как правило, свидетелями безмолвными, зрителями.Вот, скажем, совсем недавно практически все ведущие СМИ страны с подачи правительства активно обсуждали планы по строительству рядом со зданием Сейма специального городка для девяти министерств. На месте существующей там ныне большой и бесплатной автомобильной стоянки.Событие действительно не рядовое: городок этот, по самым предварительным подсчётам, обойдётся государственному бюджету в сумму от 62 до 67 миллионов евро. Но, как показывает практика, верхний предел очень скоро может оказаться нижним. А чтобы лучше понимать масштаб приведённых здесь денежек, напомним, что не так уж давно, во время массовых забастовок учителей, выяснилось, что на удовлетворение их требований правительству нужно было изыскать дополнительно 6 миллионов евро, но оно в ответ лишь развело руками: таких денег у кабмина не было. Сегодня, за неделю до окончания лета, мы в предлагаемом нам «калейдоскопе» рассматриваем уже совершенно другие картинки, про министерский городок практически и не вспоминаем. А он стоит того, чтобы обратить внимание на некоторые моменты. Впрочем, поскольку его нет пока даже на чертежах, то интересующие нас моменты – это то, что сопровождает саму идею строительства спецгородка и его подачу налогоплательщикам.



Так, кабмин подчёркивает, что вариант стройки у Сейма был выбран как наиболее экономичный из четырёх лучших вариантов, представленных по результатам исследования Имущественного банка.



Имущественный банк сообщил BNS, что в целом в исследовании анализировались 11 мест в Вильнюсе.



Рассматривались и пять вариантов развития проекта: покупка уже построенного здания, строительство нового комплекса, а также строительство комплекса за счёт частного и государственного партнёрства, лизинг.



От 62 до 67 млн государственных евро потребуется для оборудования помещений площадью 24 тысячи кв. метров, где будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Министерства, которые планируется туда заселить, сейчас занимают около 40 тысяч кв. метров.



В сообщении агентства BNS напрямую не говорится, что проект стройки у Сейма выбран только потому, что переселение чиновничьего народа на один новый «ковчег» будет дешевле, чем все остальные варианты. Но ведь именно так надо воспринимать слова «наиболее экономичный»?



Похвальная забота правительства о деньгах налогоплательщиков! Вот только странно, что при этом почему-то не указывается, сколько именно миллионов евро будет экономить казна ежегодно после того, как министерства соберутся в одном месте. Ведь, надо полагать, ради этого и затеян исход чиновничьего люда на новую «землю обетованную»?



Кстати, любопытно, что в проекте отмечается, что в новые помещения должны переехать министерства окружающей среды, энергетики, финансов, социальной защиты и труда, здравоохранения, транспорта, юстиции, экономики, сельского хозяйства, тогда как последнее из упомянутых здесь ведомств давно уже навострило лыжи в Каунас. Уже даже объявлено, что Минсельхоз начнёт работать во временной столице уже с апреля будущего года. Уже конкурсным способом выбрано и подходящее здание общей площадью 4200 кв. метров – в самом центре Каунаса, на улице К.Донелайчё, 60. Здесь будут трудиться 280 специалистов.



Газета «Vakaro žinios» сообщила, что уже договорено и о размерах арендной платы: за пять лет министерство заплатит хозяину здания 4,9 млн евро с возможностью продлить соглашение ещё на пять лет.



Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис, объясняя необходимость переезда в Каунас, в своё время говорил, что так будет удобнее всем клиентам министерства, которым приходится посещать его: в центр Литвы фермерам будет добираться удобнее и дешевле, чем на окраину – в Вильнюс.



Правда, при этом он не говорил, какая из чаш весов перевесит – та, в которой будут лежать деньги всех налогоплательщиков, идущие на содержание Минсельхоза, или фермеров (кстати, фермеры также являются налогоплательщиками).



А это весьма интересный момент, поскольку та же газета «Vakaro žinios» задаётся вопросом: а не слишком ли дорогую арендную плату готово платить министерство за рабочие места в Каунасе – чуть ли не 20 евро за один квадратный метр уже с учётом НДС?



И какая же у этой «басни» мораль, спросите вы?



Может быть, такая: нашим властям при реализации любого долговременного проекта стоило бы просчитывать и – весьма желательно – обнародовать его экономическую целесообразность именно с точки зрения рядового налогоплательщика. Ведь, надо полагать, всё делается исключительно в его интересах. Дмитрий ЗАХАРОВ Категории: политика Ключевые слова: Сейм Литвы, специальный городок для девяти министерств Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 99 раз Комментарии