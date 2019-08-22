Р. Карбаускис говорит, что необходимо провести расследование относительно И. Розовой 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что необходимо провести парламентское расследование относительно члена сейма Ирина Розовой, однако не комментирует предположительно скрытые политиком связи с должностными лицами России.



По его словам, на все вопросы ответит инициированное парламентским комитетом расследование.



"Я понимаю, что комитет постановил провести расследование, это необходимо сделать, чтобы выяснить все обстоятельства", – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме в четверг.



На вопрос, как он расценивает появившуюся информацию о парламентарии, лидер "аграриев" ответил: "Я не знаю обстоятельств, я считаю, что расследование должно ответить на эти вопросы в полном объеме".



"Сегодня не хотелось бы спекулировать", – сказал Р. Карбаускис. Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что необходимо провести парламентское расследование относительно члена сейма Ирина Розовой, однако не комментирует предположительно скрытые политиком связи с должностными лицами России.По его словам, на все вопросы ответит инициированное парламентским комитетом расследование."Я понимаю, что комитет постановил провести расследование, это необходимо сделать, чтобы выяснить все обстоятельства", – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме в четверг.На вопрос, как он расценивает появившуюся информацию о парламентарии, лидер "аграриев" ответил: "Я не знаю обстоятельств, я считаю, что расследование должно ответить на эти вопросы в полном объеме"."Сегодня не хотелось бы спекулировать", – сказал Р. Карбаускис. Премьер Саулюс Сквярнялис подчеркнул, что член фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) в сейме И. Розова активно не действует в правящей коалиции. И. Розова состоит в Альянсе русских Литвы.



Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду объявил о том, что инициирует парламентское расследование, чтобы выяснить, можно ли начать в отношении И. Розовой процесс импичмента в связи с тем, что полтора года назад она не информировала разведведомство о своем общении с российскими дипломатами и потому не получила разрешение на работу с засекреченной информацией.



Председатель КНБО Дайнюс Гаужаускас сказал, что они планируют выяснить, как относиться и к другим политикам, которые, по его словам, давно знали о скрытых И. Розовой связях, но не предприняли активных действий для предотвращения угроз национальной безопасности.



Данные о связях И. Розовой стали известны, когда КНБО стал выяснять обстоятельства участия политика в сессии Межпарламентской ассамблеей православия в Грузии в июне.



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Член сейма Литвы Ирина Розова говорит, что не поняла, что в анкете на разрешение работать с засекреченной информацией нужно указать данные об общении с российскими дипломатами.



"Ошибкой было то, что я не написала в этой просьбе. Я просто не поняла, что нужно указать", – сказала И. Розова журналистам.



Комментировать ситуацию подробно она отказалась: "Я должна ознакомиться с материалом и тогда смогу представить вам всю информацию". BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии