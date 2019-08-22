Молодым везде у нас дорога: Сейм утвердил кандидатуру В. Синкявичюса в еврокомиссары 🔊 Воспроизвести министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс



Литовский сейм в четверг утвердил кандидатуру министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса в члены Еврокомиссии (ЕК).



За это решение проголосовало 89 членов сейме, против было десять, шесть политиков воздержались.



В. Синкявичюса в еврокомиссары делегирует правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых"(ЛСКЗ). Его кандидатуру утвердили правительство и президент Гитанас Науседа.



"Я хочу быть кандидатом всей Литвы. Это важно для меня как для политика, человека, а, главное, представителя поколения независимой Литвы", – сказал на заседании сейма В. Синкявичюс.



Представитель "аграриев" Стасис Туменас призвал парламентариев поддержать кандидатуру: "В. Синкявичюс по своей компетентности, прорывной работе, инновативным решениям уже показал, что готов работать не только для Литовского государства благосостояния, но и для всей Европы". Литовский сейм в четверг утвердил кандидатуру министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса в члены Еврокомиссии (ЕК).За это решение проголосовало 89 членов сейме, против было десять, шесть политиков воздержались.В. Синкявичюса в еврокомиссары делегирует правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых"(ЛСКЗ). Его кандидатуру утвердили правительство и президент Гитанас Науседа."Я хочу быть кандидатом всей Литвы. Это важно для меня как для политика, человека, а, главное, представителя поколения независимой Литвы", – сказал на заседании сейма В. Синкявичюс.Представитель "аграриев" Стасис Туменас призвал парламентариев поддержать кандидатуру: "В. Синкявичюс по своей компетентности, прорывной работе, инновативным решениям уже показал, что готов работать не только для Литовского государства благосостояния, но и для всей Европы". В. Синкявичюса поддержала и часть представителей оппозиции.



"Сегодня было бы хорошо, чтобы наши внутренние разборки и белье не экспонировались во всей Европе", – сказал консерватор Миколас Маяускас.



Против кандидатуры голосовали оппозиционные социал-демократы.



Член сейма Альгирдас Сисас сказал, что В. Синкявичюс является "продуктом внутренней борьбы" своей партии, "который сейчас пытается и будет пытаться репрезентировать Литву".



Глава Социал-демократической фракции Юлюс Сабатаускас утверждал, что кандидату не хватает базовых знаний о процессах в Евросоюзе, кроме того, его взгляды непоследовательны.



"Мы убедились, что взглядов у него нет или эти взгляды такие плавающие, как сама его фракция", – сказал политик.



28-летний В. Синкявичюс находится на посту министра с 2017 года, он работал в государственных компаниях Lietuvos oro uostai и Lietuvos pastas ("Аэропорты Литвы", "Почта Литвы"), в учреждении Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве"), а также участвовал в программе "Создавай для Литвы").



В.Синкявичюс также работал в вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.



Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.



В состав уходящей Еврокомиссии входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии