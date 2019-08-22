Басни Кристийонаса Донелайтиса «О ЗВЕРЯХ И ЛЮДЯХ» прозвучали на фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести







На 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 15 августа прозвучали басни К.Донелайтиса на литовском языке.



Это был очень необычный театрализованный концерт «О зверях и людях» и третий спектакль этого дня! Кристийонас Донелайтис относится к первым литовским писателям, снискавшим всемирную славу. Им восхищался Гёте!



В зале были в основном зрители, знающие литовский язык или те, которых очень заинтересовали музыканты ансамбля „Vilniaus arsenalas“.



Но чтобы понять настоящую поэзию, язык Донелайтиса, нужно знать литовский, русский, польский, немецкий и жемайтийский языки! Так что понять дословно было непросто, предполагается, что была «перекличка» с Эзопом, Крыловым.



Но «О зверях и людях» - это музыкально-театральная работа (реж. Бируте Мар), которую можно назвать как басни музыкальные. Используя современный язык музыки, композитор Антанас Кучинскас очень ярко и смело преподнес зрителю этот материал! Было много восторженных отзывов после спектакля: «Мы ничего не поняли по тексту, но нам абсолютно ясно, что прозвучал шедевр!» Это был очень необычный театрализованный концерт «О зверях и людях» и третий спектакль этого дня! Кристийонас Донелайтис относится к первым литовским писателям, снискавшим всемирную славу. Им восхищался Гёте!В зале были в основном зрители, знающие литовский язык или те, которых очень заинтересовали музыканты ансамбля „Vilniaus arsenalas“.Но чтобы понять настоящую поэзию, язык Донелайтиса, нужно знать литовский, русский, польский, немецкий и жемайтийский языки! Так что понять дословно было непросто, предполагается, что была «перекличка» с Эзопом, Крыловым.Но «О зверях и людях» - это музыкально-театральная работа (реж. Бируте Мар), которую можно назвать как басни музыкальные. Используя современный язык музыки, композитор Антанас Кучинскас очень ярко и смело преподнес зрителю этот материал! Было много восторженных отзывов после спектакля: «Мы ничего не поняли по тексту, но нам абсолютно ясно, что прозвучал шедевр!»







Музыканты ансамбля „Vilniaus arsenalas“ озвучили разные персонажи, взаимодействуя со зрителями и выразительными взглядами, и мимикой, и жестами!



Сильное впечатление произвели видеопроекции видеохудожника Джюгаса Катинаса! А чтец басен Андрюс Бялобжескис лихо переходил от повествования к морали!



Надеемся, что в следующем году у зрителей в Друскининкай будет возможность услышать этот спектакль на русском языке, так как существует прекрасный, адаптированный перевод басен К.Донелайтиса на русский.



До новых и радостных встреч!



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»



Музыканты ансамбля „Vilniaus arsenalas“ озвучили разные персонажи, взаимодействуя со зрителями и выразительными взглядами, и мимикой, и жестами!Сильное впечатление произвели видеопроекции видеохудожника Джюгаса Катинаса! А чтец басен Андрюс Бялобжескис лихо переходил от повествования к морали!Надеемся, что в следующем году у зрителей в Друскининкай будет возможность услышать этот спектакль на русском языке, так как существует прекрасный, адаптированный перевод басен К.Донелайтиса на русский.До новых и радостных встреч! Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, „SANKRYŽA“, «Перекрёсток», Басни, Кристийонас Донелайтис, «О ЗВЕРЯХ И ЛЮДЯХ» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 142 раза Комментарии