Хикару Сакаи: «Один пояс, один путь» поглощает Россию /Нихон кэйдзай, Япония/ 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Alexander Zemlianichenko



В рамках китайской инициативы «Одного пояса, одного пути» Россия стала частью кратчайшего маршрута, соединяющего Китай с Европой, пишет «Нихон кэйдзай». Тем не менее углублению сотрудничества двух стран рады не все, утверждая, что «Россия превращается в придаток Китая». Если ситуация не изменится, то в Евразии возникнет новый мировой порядок, отмечает автор.



В начале июля правительство России дало зеленый свет строительству высокоскоростной автомагистрали, которая соединит Оренбургскую область, граничащую с Китаем, с Белоруссией через семь российских областей. Дорога из четырех полос протянется примерно на 2000 километров. Почему сейчас и в этом месте?



За Белоруссией находится Европа. А с другой стороны за Казахстаном — КНР, где начинается шоссе. В начале июля правительство России дало зеленый свет строительству высокоскоростной автомагистрали, которая соединит Оренбургскую область, граничащую с Китаем, с Белоруссией через семь российских областей. Дорога из четырех полос протянется примерно на 2000 километров. Почему сейчас и в этом месте?За Белоруссией находится Европа. А с другой стороны за Казахстаном — КНР, где начинается шоссе.



На самом деле, что касается наземного маршрута, соединяющего дальневосточную Азию с Европой, то Россия была лидером.



В первой половине 2000-х годов российские власти оказали воздействие на японский бизнес, чтобы Транссибирская магистраль активнее использовалась для перевозки грузов. «Тойота» решила построить завод в Санкт-Петербурге, и производители, а также торговые компании, тестировали Транссиб. Тем не менее она не стала частью логистической цепочки.



Одной из причин послужили сильные вибрации, возникающие во время движения. Кроме того, при присоединении контейнеров с других линий были такие удары, которые наносили ущерб грузам. Вдобавок время присоединения не было фиксированным.



Между тем в Китае в начале 2000-х не было даже грузового расписания.



Тем не менее в 2011 году представитель администрации Чунцина Бо Силай, который впоследствии покинул свой пост, внедрил блок-поезда из Чунцина в Германию через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Эти поезда следуют строго по расписанию, и по пути состав не меняется.



В Китае это называется «Китайско-европейским экспрессом». В настоящее время поезда соединяют с Европой Сиань, Далянь и еще несколько десятков китайских городов. С вибрациями, температурным режимом и многим другим не возникает никаких проблем. Ассортимент перевозимой продукции весьма широк: от компьютеров и автомобилей до товаров повседневного спроса. До 2018 года объемы перевозок компании «Ниппон Экспресс» (Nippon Express) росли головокружительными темпами.



На Транссибе также были внедрены блок-поезда, но все конечные станции находятся в России, для отправки в Европу поезда приходится переформировывать.



Отправок из Японии пока немного, однако «Китайско-европейский экспресс» уже отказался от Транссиба с точки зрения перевозки грузов из дальневосточной Азии в Европу.



«Россия для Китая. Геополитика и экономические шаги Путина превращают нас в придаток Китая», — подобные заголовки появились на российских независимых сайтах в начале июня в преддверии визита в Россию Си Цзиньпина.



В ходе встречи в верхах стороны подписали примерно 30 документов. Среди них — внедрение в России 5G-технологий «Хуавэй» (Huawei), которая была «изгнана» из США. Си подчеркнул, что отношения между странами вышли на высочайший уровень за всю историю, однако в России это радует не всех.



РФ и КНР объявили о стратегическом партнерстве в 1996 году. Сейчас отношения еще более углубились из-за противостояния с США. Тем не менее Россия начала ощущать, что отношения больше не отличаются равноправием.



Одна из причин — асимметрия между странами. Разрыв увеличивается в различных областях: экономика, демография, военное дело, политика и так далее. В 2018 году ВВП России составил всего 12% от китайского показателя. Военный бюджет — лишь одна четвертая (по данным Стокгольмского института исследования проблем мира).



Китаю не хватает природных ресурсов, и он протягивает руки к российской нефти, газу и лесу. Также впечатляет число китайских рабочих мигрантов в России. Китай укрепляет позиции в области безопасности в Средней Азии, которую Россия считает своей сферой влияния, поэтому беспокойство Кремля растет.



Тем не менее международная изоляция России затянулась. На фоне разрушения экономики санкциями Россия впадает во все большую зависимость от Китая.



В попытке сохранить баланс Москва старается исправить отношения с Западом, но пока ей это не удается. Если ситуация не изменится, КНР поглотит РФ, и в Евразии возникнет новый миропорядок. Поэтому не стоит закрывать глаза на изоляцию России.



Автор: Хикару Сакаи (Hikaru Sakai) для Nihon Keizai, Япония, перевод По информации Министерства коммерции КНР, Россия впервые принимает участие в строительстве дороги, которая ляжет в основу наземного экономического пояса в рамках идеи «Одного пояса, одного пути», выдвинутой главой КНР Си Цзиньпином. Таким образом Россия стала частью кратчайшего маршрута (около 8500 километров) из западной части Китая в западную Европу.На самом деле, что касается наземного маршрута, соединяющего дальневосточную Азию с Европой, то Россия была лидером.В первой половине 2000-х годов российские власти оказали воздействие на японский бизнес, чтобы Транссибирская магистраль активнее использовалась для перевозки грузов. «Тойота» решила построить завод в Санкт-Петербурге, и производители, а также торговые компании, тестировали Транссиб. Тем не менее она не стала частью логистической цепочки.Одной из причин послужили сильные вибрации, возникающие во время движения. Кроме того, при присоединении контейнеров с других линий были такие удары, которые наносили ущерб грузам. Вдобавок время присоединения не было фиксированным.Между тем в Китае в начале 2000-х не было даже грузового расписания.Тем не менее в 2011 году представитель администрации Чунцина Бо Силай, который впоследствии покинул свой пост, внедрил блок-поезда из Чунцина в Германию через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Эти поезда следуют строго по расписанию, и по пути состав не меняется.В Китае это называется «Китайско-европейским экспрессом». В настоящее время поезда соединяют с Европой Сиань, Далянь и еще несколько десятков китайских городов. С вибрациями, температурным режимом и многим другим не возникает никаких проблем. Ассортимент перевозимой продукции весьма широк: от компьютеров и автомобилей до товаров повседневного спроса. До 2018 года объемы перевозок компании «Ниппон Экспресс» (Nippon Express) росли головокружительными темпами.На Транссибе также были внедрены блок-поезда, но все конечные станции находятся в России, для отправки в Европу поезда приходится переформировывать.Отправок из Японии пока немного, однако «Китайско-европейский экспресс» уже отказался от Транссиба с точки зрения перевозки грузов из дальневосточной Азии в Европу.«Россия для Китая. Геополитика и экономические шаги Путина превращают нас в придаток Китая», — подобные заголовки появились на российских независимых сайтах в начале июня в преддверии визита в Россию Си Цзиньпина.В ходе встречи в верхах стороны подписали примерно 30 документов. Среди них — внедрение в России 5G-технологий «Хуавэй» (Huawei), которая была «изгнана» из США. Си подчеркнул, что отношения между странами вышли на высочайший уровень за всю историю, однако в России это радует не всех.РФ и КНР объявили о стратегическом партнерстве в 1996 году. Сейчас отношения еще более углубились из-за противостояния с США. Тем не менее Россия начала ощущать, что отношения больше не отличаются равноправием.Одна из причин — асимметрия между странами. Разрыв увеличивается в различных областях: экономика, демография, военное дело, политика и так далее. В 2018 году ВВП России составил всего 12% от китайского показателя. Военный бюджет — лишь одна четвертая (по данным Стокгольмского института исследования проблем мира).Китаю не хватает природных ресурсов, и он протягивает руки к российской нефти, газу и лесу. Также впечатляет число китайских рабочих мигрантов в России. Китай укрепляет позиции в области безопасности в Средней Азии, которую Россия считает своей сферой влияния, поэтому беспокойство Кремля растет.Тем не менее международная изоляция России затянулась. На фоне разрушения экономики санкциями Россия впадает во все большую зависимость от Китая.В попытке сохранить баланс Москва старается исправить отношения с Западом, но пока ей это не удается. Если ситуация не изменится, КНР поглотит РФ, и в Евразии возникнет новый миропорядок. Поэтому не стоит закрывать глаза на изоляцию России.Автор: Хикару Сакаи (Hikaru Sakai) для Nihon Keizai, Япония, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: сотрудничество, Россия, Китай — статья прочитана 164 раза Комментарии