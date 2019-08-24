Загрузка... Казахский этнограф: Вторая жена продлевает жизнь мужчине 🔊 Воспроизвести Галия Кандаулыкызы. Источник — stan.kz



То, что женатые казахи заводят себе любовниц, хорошо, считает этнограф Галия Кандаулыкызы, председатель правления общества многодетных матерей «Алтын алка» («Золотая подвеска»). По словам Кандаулыкызы, любовница — это традиционная для старинного казахского общества «токал» (вторая или младшая жена), сообщает



«Чтобы муж жил дольше, ищите ему токал. Женатый на одной женщине мужчина стареет и болеет вместе с ней. В большинстве случаев пожилой мужчина умирает раньше своей жены. Не обрекайте на смерть своего любимого мужчину. С молодой женщиной пожилой мужчина молодеет и сам», — советует этнограф замужним казашкам. То, что женатые казахи заводят себе любовниц, хорошо, считает этнограф Галия Кандаулыкызы, председатель правления общества многодетных матерей «Алтын алка» («Золотая подвеска»). По словам Кандаулыкызы, любовница — это традиционная для старинного казахского общества «токал» (вторая или младшая жена), сообщает EADaily «Чтобы муж жил дольше, ищите ему токал. Женатый на одной женщине мужчина стареет и болеет вместе с ней. В большинстве случаев пожилой мужчина умирает раньше своей жены. Не обрекайте на смерть своего любимого мужчину. С молодой женщиной пожилой мужчина молодеет и сам», — советует этнограф замужним казашкам. Токал, как говорит Кандаулыкызы (заметим, женщина почтенного возраста), для женатого мужчины — как второе дыхание перед приближением старости. А для его официальной, первой жены — честь.



«Токал будет оказывать байбише (первой, или старшей жене. — EADaily) честь как старшей сестре. От этого байбише только выиграет, вырастает ее авторитет. Вторая жена будет чувствовать себя обязанной и перед мужем, и перед байбише. Если байбише будет в ладу с токал, от этого выиграют обе — их муж будет ухоженным и в сохранности. Муж сам решит, с кем ему сегодня ужинать. Тогда мы сохраним мужчину. И если он будет в здравии, в здравии будет и наш народ. Раньше наши бабушки сами выбирали своим мужьям вторых жен», — говорит этнограф.



Призывы пожилой Галии Кандаулыкызы к полигамии, по ее словам, обусловлены и демографическими проблемами в Казахстане. Она сожалеет, что современные казашки не хотят рожать много детей, как их прабабушки.



«А при наличии второй жены можно увеличить потомство на 5−6 детей. Страх, что не прокормишь их, — это разговоры ленивых», — добавляет этнограф.



В Казахстане многоженство запрещено законом. «Запрет на многоженство — это злой умысел», — говорит Кандаулыкызы. По ее словам, к многоженству негативно относятся и современные казашки:



«Женщины готовы порвать меня на куски, когда я затрагиваю эту тему и ее важность для общества».



Отметм, что в годы жизни великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева (1845−1904) многоженство было распространено только у степной знати. Многоженцем был отец поэта Кунанбай. Сам Абай, презиравший нравы казахской знати, имел трех жен. Полигамия не внесла в дом великого поэта благополучия. Абай в итоге стал уговаривать своих сыновей и других казахов не заводить себе вторых жен.



Современное казахское общество, несмотря на исламизацию, остается в основном моногамным. В казахском быту есть слово «токалка», означающее женщину, с которой женатый мужчина завел вторую семью. Слово «токалка» несет негативную коннотацию — как символ супружеской измены. Загрузка... eadaily.com Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: Казахстан, многоженство, этнограф — статья прочитана 133 раза Комментарии