Загрузка... Ипотеку в Дании выдают под отрицательные проценты. Как это возможно? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Датский Jyske Bank - третий по величине банк страны - предлагает ипотечные кредиты по ставке минус 0,5% годовых, то есть фактически будет приплачивать заемщикам, решившим купить новое жилье, сообщает



Это первый случай в мировой практике, когда ипотеку выдают под отрицательные проценты - то есть каждый месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж. Таким образом, чтобы полностью вернуть кредит, нужно будет заплатить банку меньше, чем ты изначально брал взаймы.



Отрицательная ставка предлагается тем, кто берет ипотеку сроком до 10 лет, и зафиксирована в договоре - то есть на протяжении всего этого периода банк не имеет права менять условия кредита и увеличивать платежи. Датский Jyske Bank - третий по величине банк страны - предлагает ипотечные кредиты по ставке минус 0,5% годовых, то есть фактически будет приплачивать заемщикам, решившим купить новое жилье, сообщает ВВС Это первый случай в мировой практике, когда ипотеку выдают под отрицательные проценты - то есть каждый месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж. Таким образом, чтобы полностью вернуть кредит, нужно будет заплатить банку меньше, чем ты изначально брал взаймы.Отрицательная ставка предлагается тем, кто берет ипотеку сроком до 10 лет, и зафиксирована в договоре - то есть на протяжении всего этого периода банк не имеет права менять условия кредита и увеличивать платежи.



В России минимальная ставка по ипотечным кредитам на сегодняшний день составляет 7,6% годовых (впрочем, некоторым категориям заемщиков предлагаются льготные ставки от 5%).



"Бесплатный сыр"



Понимая, что для обывателя предложение вернуть банку меньше денег, чем он брал изначально, звучит весьма подозрительно, Jyske Bank разместил на своем сайте специальное заявление по этому поводу.



Оно начинается со слов "Да, вы всё правильно поняли" и буквально через пару абзацев переходит к главному вопросу: "Как такое возможно?"



На него глава ипотечного департамента отвечает дословно следующее: "Я и сам это не очень понимаю. Более того, я лично говорил, что такого быть не может. Однако мы провели тщательные расчеты, учли все риски - и оказалось, что отрицательная ставка очень даже возможна".



На самом деле, скорее всего клиенты Jyske Bank все же заплатят чуть больше, чем взяли взаймы, поскольку им придется дополнительно покрыть некоторые обязательные сборы, а также юридические расходы по оформлению сделки. Хотя формально ипотечная ставка будет отрицательной.



GETTY IMAGES



Кроме того, нельзя исключать, что цены на жилье в Дании в ближайшие годы не просто не будут расти, а даже упадут. В таком случае, выплатив кредит, новоиспеченный владелец квартиры или дома ничего не заработает или даже потеряет часть денег.



Однако в целом предложение все равно звучит довольно заманчиво - особенно для тех, кто все равно собирался в ближайшее время обзавестись новым жильем или переоформить старый ипотечный кредит.



Так как это возможно?



Хотя выдача ипотечных кредитов под "в пользу заемщика" - новое слово в банковском деле, его никак нельзя назвать неожиданным. И вот почему.



Обычно банки принимают деньги в виде вкладов под оговоренный процент - то есть вкладчик (будь то человек или организация) рассчитывает приумножить свои капиталы и получить от банка больше, чем положил на счет.



Дальше банк выдает эти деньги в виде кредитов или вкладывает в ценные бумаги - под больший процент, чтобы обеспечить обещанный клиенту прирост и заодно покрыть собственные расходы.



Однако в последние годы в некоторых странах - таких как Дания, Швеция или Швейцария - эта привычная система работает с обратным знаком. Инфляция там очень низкая (в Дании, например, она колеблется на уровне 0,2%), а экономика растет довольно медленно, поэтому стоимость кредитов упала настолько, что банки больше не могут обеспечить прирост вложенных денег.



Поэтому, чтобы покрыть свои расходы, банки вынуждены тратить деньги клиентов - а значит, вводить нулевые и даже отрицательные проценты по депозитам. Например, швейцарский банк UBS в начале августа объявил, что отныне будет взымать с крупных вкладчиков (на счету которых более 500 тысяч евро) по 0,6% в год. То есть их вклады будут ежемесячно не прирастать, а уменьшаться.



С одной стороны, конечно, держать деньги в банке в таких условиях невыгодно. С другой - снимать их со счетов, чтобы инвестировать куда-то на более выгодных условиях, тоже довольно накладно, да еще и чревато повышением рисков. Поэтому большинство вкладчиков все же выбирают синицу в руках - пусть и немного худеющую с каждым годом.



PA MEDIA



В коммерческих банках Дании до отрицательных ставок пока не дошло, но в том же Jyske Bank вклады уже давно принимают под 0% годовых - и думают последовать примеру швейцарцев и увести ставку в минус (просто никто не хочет делать это раньше конкурентов).



С этой точки зрения отрицательные ставки по кредитам, в том числе и ипотечным, выглядят совершенно логично.



Jyske Bank может разместить свободные деньги на депозите под минус 0,65% годовых (под такой процент принимает деньги датский центробанк), и ему выгоднее отдать их в ипотеку под минус 0,5% - потери будут меньше.



К тому же, банк привлекает депозиты по отрицательным ставкам ниже 0,5%. И тут прибыль, если разместить эти деньги пусть и с отрицательной доходностью, но с положительной разницей. Датское отделение банка Nordea пообещало в ближайшее время начать выдавать беспроцентную ипотеку (под 0% годовых) сроком на 20 лет, а 30-летние ипотечные договоры заключать по фиксированной ставке 0,5%.В России минимальная ставка по ипотечным кредитам на сегодняшний день составляет 7,6% годовых (впрочем, некоторым категориям заемщиков предлагаются льготные ставки от 5%).Понимая, что для обывателя предложение вернуть банку меньше денег, чем он брал изначально, звучит весьма подозрительно, Jyske Bank разместил на своем сайте специальное заявление по этому поводу.Оно начинается со слов "Да, вы всё правильно поняли" и буквально через пару абзацев переходит к главному вопросу: "Как такое возможно?"На него глава ипотечного департамента отвечает дословно следующее: "Я и сам это не очень понимаю. Более того, я лично говорил, что такого быть не может. Однако мы провели тщательные расчеты, учли все риски - и оказалось, что отрицательная ставка очень даже возможна".На самом деле, скорее всего клиенты Jyske Bank все же заплатят чуть больше, чем взяли взаймы, поскольку им придется дополнительно покрыть некоторые обязательные сборы, а также юридические расходы по оформлению сделки. Хотя формально ипотечная ставка будет отрицательной.Кроме того, нельзя исключать, что цены на жилье в Дании в ближайшие годы не просто не будут расти, а даже упадут. В таком случае, выплатив кредит, новоиспеченный владелец квартиры или дома ничего не заработает или даже потеряет часть денег.Однако в целом предложение все равно звучит довольно заманчиво - особенно для тех, кто все равно собирался в ближайшее время обзавестись новым жильем или переоформить старый ипотечный кредит.Хотя выдача ипотечных кредитов под "в пользу заемщика" - новое слово в банковском деле, его никак нельзя назвать неожиданным. И вот почему.Обычно банки принимают деньги в виде вкладов под оговоренный процент - то есть вкладчик (будь то человек или организация) рассчитывает приумножить свои капиталы и получить от банка больше, чем положил на счет.Дальше банк выдает эти деньги в виде кредитов или вкладывает в ценные бумаги - под больший процент, чтобы обеспечить обещанный клиенту прирост и заодно покрыть собственные расходы.Однако в последние годы в некоторых странах - таких как Дания, Швеция или Швейцария - эта привычная система работает с обратным знаком. Инфляция там очень низкая (в Дании, например, она колеблется на уровне 0,2%), а экономика растет довольно медленно, поэтому стоимость кредитов упала настолько, что банки больше не могут обеспечить прирост вложенных денег.Поэтому, чтобы покрыть свои расходы, банки вынуждены тратить деньги клиентов - а значит, вводить нулевые и даже отрицательные проценты по депозитам. Например, швейцарский банк UBS в начале августа объявил, что отныне будет взымать с крупных вкладчиков (на счету которых более 500 тысяч евро) по 0,6% в год. То есть их вклады будут ежемесячно не прирастать, а уменьшаться.С одной стороны, конечно, держать деньги в банке в таких условиях невыгодно. С другой - снимать их со счетов, чтобы инвестировать куда-то на более выгодных условиях, тоже довольно накладно, да еще и чревато повышением рисков. Поэтому большинство вкладчиков все же выбирают синицу в руках - пусть и немного худеющую с каждым годом.В коммерческих банках Дании до отрицательных ставок пока не дошло, но в том же Jyske Bank вклады уже давно принимают под 0% годовых - и думают последовать примеру швейцарцев и увести ставку в минус (просто никто не хочет делать это раньше конкурентов).С этой точки зрения отрицательные ставки по кредитам, в том числе и ипотечным, выглядят совершенно логично.Jyske Bank может разместить свободные деньги на депозите под минус 0,65% годовых (под такой процент принимает деньги датский центробанк), и ему выгоднее отдать их в ипотеку под минус 0,5% - потери будут меньше.К тому же, банк привлекает депозиты по отрицательным ставкам ниже 0,5%. И тут прибыль, если разместить эти деньги пусть и с отрицательной доходностью, но с положительной разницей. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, общество, в Европе, дом и быт Ключевые слова: банк, Дания, Проценты, ипотека — статья прочитана 183 раза Комментарии