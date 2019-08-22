Бизнесмен Латвии: «Газпром» – не монстр, а выгодный партнер, не надо нас постоянно им пугать 🔊 Воспроизвести



Латвия старательно пытается снизить зависимость от потребления российского газа, хотя в действительности сотрудничество с восточным соседом является для Риги намного более выгодным, чем с кем-либо другим. Об этом в эфире радио Baltkom заявил известный латвийский предприниматель, президент компании ITERA Latvija Юрис Савицскис, сообщает



«У нас распространен миф, что «Газпром» взвинчивает цены, что мы платим больше. Никогда такого не было. Это такой миф о том, что «Газпром» – монстр, нас постоянно им пугают. Но, извините, до либерализации, до разделения Latvijas Gāze у нас была хоть какая-то проблема с газом? Хоть раз за 25 лет? Наши цены были намного ниже европейских. Латвия старательно пытается снизить зависимость от потребления российского газа, хотя в действительности сотрудничество с восточным соседом является для Риги намного более выгодным, чем с кем-либо другим. Об этом в эфире радио Baltkom заявил известный латвийский предприниматель, президент компании ITERA Latvija Юрис Савицскис, сообщает PRESS.LV «У нас распространен миф, что «Газпром» взвинчивает цены, что мы платим больше. Никогда такого не было. Это такой миф о том, что «Газпром» – монстр, нас постоянно им пугают. Но, извините, до либерализации, до разделения Latvijas Gāze у нас была хоть какая-то проблема с газом? Хоть раз за 25 лет? Наши цены были намного ниже европейских. Более того, мы хранили российский газ в Инчукалнсе, еще и на этом зарабатывали. А теперь, если россияне не будут хранить там газ, будут проблемы. Так что не надо пугать «Газпромом», – сказал Савицкис.



Также он призвал не переоценивать роль Латвии на газовом рынке всего региона.



«У нас все время говорили, что Латвия очень важный партнер для «Газпрома». Слушайте, нас даже забывали иногда в балансе газа. Сколько мы потребляем? «Газпром» отправляет на экспорт до 170 млрд кубометров газа. Мы даже не вписывались в один процент. А мы изображали, что мы очень важный партнер. Да, важный, как и все другие, но не такой, как мы тут говорили», – сказал Савицкис.



Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию общественных услуг (Регулятор) начала публичные консультации по созданию единого рынка природного газа между Финляндией, Эстонией и Латвией.



Цель консультаций состоит в том, чтобы разъяснить методику разработанного тарифа на природный газ, а также получить предложения, чтобы до 1 января 2020 года был создан единый рынок природного газа. В Европе это первый проект такого уровня, предусматривающий создание единой тарифной зоны трех стран.



По словам председателя Регулятора Роланда Ирклиса, единый рынок природного газа усилит энергетическую независимость Балтии, в том числе уменьшит доминирующую роль в регионе исторического поставщика газа – российского концерна «Газпром». press.lv Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: газ, Газпром, цена, поставки География: Латвия — статья прочитана 122 раза Комментарии