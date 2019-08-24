Загрузка... Другой Египет: что происходит в самом грязном городе на земле 🔊 Воспроизвести Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский



Журналисты



В 10 веке Каиром правил халиф Ал-Муизз, любивший потаращиться на дебаты разных религиозных лидеров. Однажды перед ним схлестнулись папа Авраам и еврей Якуб. Последний потребовал от христианина совершить чудо и доказать фразу Иисуса о том, что вера с горчичное зерно способна сдвинуть гору. Халифу идея понравилась. Аврааму не очень. Но делать было нечего — спор есть спор. Он несколько дней молился, после чего ему явилась Дева Мария и указала на коптского святого Симона, жившего неподалеку. Именно Симон по прозвищу Дубильщик помог единоверцу сдвинуть гору. Журналисты Федерального агентства новостей побывали в Городе мусорщиков недалеко от центра Каира. Люди тут фактически утопают в отходах. Но даже не думают что-то менять.В 10 веке Каиром правил халиф Ал-Муизз, любивший потаращиться на дебаты разных религиозных лидеров. Однажды перед ним схлестнулись папа Авраам и еврей Якуб. Последний потребовал от христианина совершить чудо и доказать фразу Иисуса о том, что вера с горчичное зерно способна сдвинуть гору. Халифу идея понравилась. Аврааму не очень. Но делать было нечего — спор есть спор. Он несколько дней молился, после чего ему явилась Дева Мария и указала на коптского святого Симона, жившего неподалеку. Именно Симон по прозвищу Дубильщик помог единоверцу сдвинуть гору. Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский



Сегодня на этом месте стоит монастырь — пожалуй, самое чистое место на многие километры. Могли ли очарованный чудом халиф, Авраам, Симон или даже Якуб представить, что через тысячу лет местные христиане-копты будут жить в самом грязном и вонючем месте на земле? А главным делом их жизни будет сбор, сортировка и переработка мусора?



Маншият-Насир



«Ни с кем не разговаривайте, снимайте людей аккуратно. Особенно женщин, — советует нам наш сопровождающий. Без такого человека в каирские трущобы лучше вообще не соваться. — Если будут проблемы, сразу ко мне. Я покажу свою пресс-карту, и все будет хорошо. Только без резких движений, и не лезьте на рожон». С этими словами мы сели в такси и поехали в сторону Города мусорщиков. Известного также, как Забалин.



Местные живут в буквальном смысле слова по пояс в мусоре, которые сами же свозят к себе домой со всего Каира. В это грязное дело массово вовлечены дети и женщины. Работают все — даже свиньи, которым скармливают пищевые отходы.







При этом люди уверены, что никакая зараза им не угрожает, так как забалинцы якобы наделены иммунитетом, унаследованным от предков. Нам объяснили, что в каждом из них живет какая-то бактерия, которая сама по себе опасна, но жителям Забалина не дает заболеть. Скорее всего, все это выдумки. И на самом деле находиться в Маншият-Насир опасно. Особенно несовершеннолетним. Ведь они с рождения дышат вредными испарениями (тут круглые сутки сжигают то, что нельзя переработать) и постоянно подвергаются атакам крыс.







Впрочем, копты не жалуются. Помимо чудо-бактерии они полагаются на помощь Иисуса. Его лик тут повсюду. На стенах, витринах магазинов и стеклах машин. Изображением Христа местные украшают даже собственные тела. К слову, христианская татуировка (чаще всего крестик на запястье) в этих местах — особый ритуал. Она не просто свидетельствует о том, что перед вами копт, но и подтверждает, что он не трус и готов с честью и достоинством отстаивать христианскую веру.







И все в Маншият-Насир так — честно, прозрачно, открыто. Это лишь на первый взгляд может показаться, что в аду прошла генеральная уборка, и все его содержимое свалили сюда, в Город мусорщиков. На самом деле, убирать многомиллионный Каир — осознанный выбор жителей Забалина. Ведь сказано в Библии про сосланного из рая на землю человека: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». И они не ропщут, готовя себя к возвращению. Сегодня на этом месте стоит монастырь — пожалуй, самое чистое место на многие километры. Могли ли очарованный чудом халиф, Авраам, Симон или даже Якуб представить, что через тысячу лет местные христиане-копты будут жить в самом грязном и вонючем месте на земле? А главным делом их жизни будет сбор, сортировка и переработка мусора?«Ни с кем не разговаривайте, снимайте людей аккуратно. Особенно женщин, — советует нам наш сопровождающий. Без такого человека в каирские трущобы лучше вообще не соваться. — Если будут проблемы, сразу ко мне. Я покажу свою пресс-карту, и все будет хорошо. Только без резких движений, и не лезьте на рожон». С этими словами мы сели в такси и поехали в сторону Города мусорщиков. Известного также, как Забалин.Местные живут в буквальном смысле слова по пояс в мусоре, которые сами же свозят к себе домой со всего Каира. В это грязное дело массово вовлечены дети и женщины. Работают все — даже свиньи, которым скармливают пищевые отходы.При этом люди уверены, что никакая зараза им не угрожает, так как забалинцы якобы наделены иммунитетом, унаследованным от предков. Нам объяснили, что в каждом из них живет какая-то бактерия, которая сама по себе опасна, но жителям Забалина не дает заболеть. Скорее всего, все это выдумки. И на самом деле находиться в Маншият-Насир опасно. Особенно несовершеннолетним. Ведь они с рождения дышат вредными испарениями (тут круглые сутки сжигают то, что нельзя переработать) и постоянно подвергаются атакам крыс.Впрочем, копты не жалуются. Помимо чудо-бактерии они полагаются на помощь Иисуса. Его лик тут повсюду. На стенах, витринах магазинов и стеклах машин. Изображением Христа местные украшают даже собственные тела. К слову, христианская татуировка (чаще всего крестик на запястье) в этих местах — особый ритуал. Она не просто свидетельствует о том, что перед вами копт, но и подтверждает, что он не трус и готов с честью и достоинством отстаивать христианскую веру.И все в Маншият-Насир так — честно, прозрачно, открыто. Это лишь на первый взгляд может показаться, что в аду прошла генеральная уборка, и все его содержимое свалили сюда, в Город мусорщиков. На самом деле, убирать многомиллионный Каир — осознанный выбор жителей Забалина. Ведь сказано в Библии про сосланного из рая на землю человека: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». И они не ропщут, готовя себя к возвращению. Загрузка... riafan.ru Категории: общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: мусор, Египет, переработка, Каир, копты — статья прочитана 164 раза Комментарии