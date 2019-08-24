Загрузка... Челюсти-2019: почему акулы на самом деле нападают на людей? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Люди должны представляться акуле неуклюжими порциями мяса, плавающими в волнах. По сравнению с быстрой и ловкой рыбой или даже тюленями они - легкая добыча для морского хищника. Так почему же акулы так редко нападают на человека? Выясняло



Кристально чистая, прозрачная вода под 13-летней Ханной Мигхолл на мгновение потемнела.



Девушка сидела верхом на доске для серфинга, наслаждаясь теплом солнца и ожидая новой волны. Дело было в идиллической Огненной бухте острова Тасмания с пляжами из белоснежного песка. Вместе с двоюродным братом Ханна приехала сюда для серфинга, и пока все шло отлично. Люди должны представляться акуле неуклюжими порциями мяса, плавающими в волнах. По сравнению с быстрой и ловкой рыбой или даже тюленями они - легкая добыча для морского хищника. Так почему же акулы так редко нападают на человека? Выясняло ВВС Кристально чистая, прозрачная вода под 13-летней Ханной Мигхолл на мгновение потемнела.Девушка сидела верхом на доске для серфинга, наслаждаясь теплом солнца и ожидая новой волны. Дело было в идиллической Огненной бухте острова Тасмания с пляжами из белоснежного песка. Вместе с двоюродным братом Ханна приехала сюда для серфинга, и пока все шло отлично.



А потом что-то ухватило ее за ногу.



"Поначалу было небольно - как будто что-то нежно прикусило меня, и вот я уже в воде", - говорит Мигхолл.



Те, однако, кто был свидетелем происходящего, ничего нежного в этом не увидели.



Вода вокруг Мигхолл как будто взорвалась: большая белая акула пятиметровой длины вцепилась в правую ногу девушки, сорвала Ханну с доски, подняла в воздух и исчезла вместе с ней под водой.



"Спустя несколько секунд до меня дошло, что это акула, - рассказывает она. - Потом я оказалась на поверхности, лежащей на спине, с ногой в ее зубах. Все, что я видела, - это моя нога в черном гидрокостюме, ее зубы, розовые десны и черный участок у нее под носом, который так контрастирует с белым. Мне казалось, что я в кошмарном сне, и я быстро моргала, пытаясь открыть глаза пошире и проснуться".



MALCOLM MIGHALL Image caption Акула, которая напала на Ханну Мигхолл, откусила большой кусок от ее доски для серфинга



Двоюродный брат Мигхолл, 33-летний Сиб Манди, который находился всего в нескольких метрах от нее и сидел на своей доске, быстро подгреб и начал бить акулу кулаком по голове.



Хищнику это не понравилось, и, перед тем как уйти под воду, акула отпустила ногу Мигхолл и впилась в ее доску, по-прежнему пристегнутую к ноге.



С доской во рту акула увлекла Мигхолл под воду во второй раз. Через несколько мгновений она вновь выскочила на поверхность с поврежденной доской. Акульи зубы легко прошли сквозь стекловолокно и откусили здоровенный кусок.



Манди ухватил двоюродную сестру, втащил себе на спину и отчаянно погреб к берегу.



В тот день, еще утром, Ханна Мигхолл принимала участие в тренировках по спасению на водах, и ее много раз в качестве "утопающей" именно так вытягивали на берег.



Теперь это было взаправду.



"Акула делала круги под нами, - говорит Мигхолл. - А потом пришла большая волна, и Сиб сказал: нам надо поймать эту волну, это спасет нам жизнь. Мне было страшно, но он мне помогал, и волна вынесла нас на берег. Акула плыла за нами до самого пляжа, так как там есть глубокий желоб в дне до самого берега. Мы видели ее плавник - она плыла в той же самой волне".



К счастью для Мигхолл, среди тех немногих, кто был на пляже, нашлись врач и медсестра. Они оказали ей первую помощь, пока не приехала скорая.



С тех пор прошло более 10 лет. На ноге у Мигхолл сохранились глубокие шрамы - следы зубов акулы. Ее правая нога заметно слабее, чем левая - настолько, что ей приходится приподнимать ее руками, чтобы сесть на внедорожный мотоцикл, на котором она иногда ездит.



GETTY IMAGES Image caption Большие белые акулы нападают на добычу снизу, на очень большой скорости, нанося при этом один-единственный, но сокрушительный укус



Мигхолл - одна из 83 человек, без видимой причины атакованных акулами в 2009 году. Эта цифра остается более или менее стабильной на протяжении 10 лет. Например, средняя годовая цифра неспровоцированных нападений в 2013-2017 гг. - 84.



Но недавние исследования показывают, что в некоторых регионах земного шара нападения акул на людей участились. На восточном побережье США и в южной Австралии за последние 20 лет количество случаев почти удвоилось. На Гавайях - тоже резкий рост. Почему?



"Нападения акул на людей тесно взаимосвязаны с числом людей и акул, находящихся в воде в одно время, - объясняет Гэвин Нейлор, директор Флоридской программы изучения акул, поддерживающей всемирную базу случаев нападения акул. - Чем больше акул и людей в одном месте, тем больше шансов, что они наткнутся друг на друга".



Казалось бы, слишком просто? Но примеры это подтверждают. Густонаселенные восточное побережье США и южное побережье Австралии - причина того, любителей поплавать там множество.



Кроме того, в прибрежных водах юга Австралии увеличилось поголовье морских котиков - любимой добычи белых акул в этом регионе.



GETTY IMAGES Image caption Рост популяции тюленей у Кейп-Код на восточном побережье США привел к росту количества акул в районах, популярных у отдыхающих



Точно так же выросшая за последние годы популяция тюленей у полуострова Кейп-Код (самая восточная точка штата Массачусетс) привела к тому, что в теплые летние месяцы здесь увеличилось и количество белых акул, приплывающих полакомиться тюленями, греющимися на солнышке у воды.



Осенью 2018 года в Массачусетсе впервые за последние 82 года нападение акулы привело к смерти человека. Растущее количество случаев, когда у берега видели акулу, привело к закрытию пляжей.



Но, по словам ученых, изучающих этих морских хищников, нет доказательств того, что акулы активно охотятся на людей.



Большие белые акулы Северной Атлантики, например, в зависимости от сезона мигрируют. Зимой они преодолевают тысячи миль в южном направлении, к более теплым водам.



Некоторые взрослые особи уходят в открытый океан на месяцы, преодолевая десятки тысяч миль и погружаясь на глубину до километра в поисках добычи.



"Мы - как беспомощные маленькие сосиски, плавающие в воде", - говорит Нейлор. Но, несмотря на то, что мы такие беззащитные, акулы на самом деле не испытывают интереса к охоте на людей.



"Обычно они просто не обращают на нас внимания. Думаю, если бы люди знали, насколько часто они оказываются в воде вместе с акулами, они бы, наверное, удивились".



Тем не менее Нейлор считает, что официальная статистика нападений акул, скорее всего, занижена.



Большинство сообщений о таких случаях приходит из развитых стран с большим населением и развитым рынком СМИ. О нападениях же на удаленных островах или в менее развитых районах мира просто никто не узнаёт.



Если взглянуть на статистику нападений акул в прошлом году, можно заметить крайне интересные тенденции. В 2018-м было лишь 66 подтвержденных случаев неспровоцированных атак - примерно на 20% меньше, чем в прошлые годы.



Только четыре из них были со смертельным исходом, согласно International Shark Attack File, хотя в другой базе данных - семь смертей. В 2019 году пока было четыре фатальных исхода.



GETTY IMAGES Image caption Тигровые акулы - один из трех видов акул, нападающих на человека. Но большую часть времени они игнорируют людей в океане



Уменьшение количества случаев смерти от зубов акулы (что противоречит возросшему общему количеству случаев нападения) объясняют тем, что резко пошло на убыль поголовье черноперых акул.



На совести этих акул множество нападений на людей вдоль юго-восточного побережья США. Теперь же они мигрируют на юг, к берегам Флориды - это происходит из-за повышения температуры океана, и обычная добыча этих хищников не так концентрируется в определенных местах, как раньше.



Они очень разные



В исследованиях выделяется одна из главных проблем для понимания того, почему акулы нападают на людей. Их, акул, очень много, десятки видов, и они очень разные, каждый вид - с уникальным поведением, со своей стратегией охоты, излюбленной добычей и местами обитания.



В отдельных случаях один вид акул легко спутать с другим или вообще не понять, что это была за акула.



Большинство неспровоцированных нападений на людей, в которых вид акулы был определен, совершили три главных виновника внушительных размеров - белая акула, тигровая акула и тупорылая акула (акула-бык).



Белые акулы, получившие популярность благодаря фильму "Челюсти" и демонизированные Голливудом, - не просто отдельный вид, но и абсолютно другой таксономический отряд.



GETTY IMAGES Image caption Белые акулы считаются самыми опасными обитателями океана, но нам очень немного известно об их поведении и жизненном цикле



"Существует 530 разных видов акул, и внутри каждого вида очень большое разнообразие. Вам не удастся объединить их в группы", - говорит Блейк Чапмэн, морской биолог, исследующий органы чувств акул и недавно написавший книгу о нападениях акул на людей.



"У разных видов - разная биология органов чувств, разное поведение, разные мотивы и разная среда обитания".



Тупорылые акулы, например, любят охотиться в мелких мутных водах и больше полагаются при этом не на зрение, а на обоняние и способность воспринимать электрические сигналы окружающей среды (электрорецепцию).



"Белые акулы, которые часто охотятся в прозрачной воде, больше пользуются зрением, и оно у них гораздо лучше", - говорит Чапмэн.



Есть также некоторые свидетельства, что зубы акулы могут функционировать и как механосенсорные структуры (как пальцы при прикосновении), что помогает животному понять, что (или кого) оно кусает.



Чапмэн считает, что у роста неспровоцированных нападений на человека может быть целый комплекс причин.



Увеличение населения на побережье океанов, разрушение среды обитания, ухудшение качества морской воды, изменения климата и уход привычной добычи в другие районы - все это заставляет акул собираться вокруг нескольких излюбленных точек по всему миру.



В 1992 году, например, был внезапный взрыв акульих нападений на человека у берегов Ресифи в Бразилии, регионе, где за все предыдущее десятилетие не было зафиксировано ни одной неспровоцированной атаки акулы.



Чапмэн считает, что строительство большого торгового порта привело к разрушению местной экосистемы, что могло заставить тупорылых акул искать добычу в других местах - например, у берегов Ресифи.



GETTY IMAGES Image caption Акула-бык - агрессивное животное, она как правило охотится в мутной воде



Реюньон, остров в Индийском океане в последние годы переживает туристический бум и одновременно с этим - рост количества нападений акул (тигровые акулы и акулы-быки всегда жили в этих водах).



Начиная с 2011 года, у берегов Реюньона произошло 11 нападений со смертельным исходом - в основном на серфингистов. Те, кто выжил, часто оставался без руки или ноги.



Исследователи выяснили, что примерно две трети этих случаев произошли именно в тех условиях, в которых предпочитают охотиться тупорылые акулы.



Нейлор считает, что в большинстве случаев нападения акул происходили вследствие ошибки.



"Когда эти животные преследуют рыбу, движение светлых ступней серфингиста может привлечь их внимание и заставить среагировать соответственно", - говорит он.



"А когда животное таких внушительных размеров, как тигровая или белая акула, да еще стремительно передвигается, укус его скорее всего будет смертельным".



Большие белые акулы обычно атакуют снизу, нанося при этом один-единственный, но сокрушительный укус. В ряде случаев они после этого отплывают и ожидают, пока жертва не истечет кровью. А потом возвращаются перекусить.



"Большая белая акула, когда она охотится, - это нечто!" - рассказывает Грег Скомал, морской биолог правительственного Массачусетского отдела морского рыболовства, вот уже 10 лет занимающийся отслеживанием и маркировкой акул.



Кому-кому, а уж ему-то можно верить. Однажды, когда он нагнулся за борт исследовательского судна, пытаясь установить на акулу датчик, она выскочила из воды прямо на него с широко открытой пастью (см. видео).







GETTY IMAGES Image caption Маркировка белых акул начинает помогать в понимании поведения этих громадных хищников



"После этого я начал понимать, что чувствует тюлень или морской котик, - говорит он. - Я был свидетелем такого поведения акул несколько раз за эти годы".



"В большинстве случаев, когда мы погружали в воду камеру на шесте, акулы были абсолютно равнодушны. Мы делали это тысячи раз. Но в некоторых случаях они нападали практически сразу, ломали шест и камеру. Такое впечатление, что они тогда находились в состоянии повышенной готовности к охоте и реагировали на любой раздражитель".



"Возможно, в тех случаях, когда они нападают на человека, он просто оказывается в неправильное время в неправильном месте - когда акула находится именно в таком охотничьем, возбужденном состоянии".



Но на каждый случай нападения на человека приходится как минимум столько же рассказов о том, как люди ухитрялись плавать вблизи этих гигантских хищников без всякого для себя вреда.



Возьмите хотя бы Оушен Рэмзи, которая плавала у берегов Гавайев вместе с огромной 6-метровой белой акулой - см. видео.



Грег Скомал и его коллеги теперь используют датчики высокого разрешения, которые дают возможность отследить, что делает акула минута за минутой.



Он надеется, что это поможет ответить на вопросы о поведении этих животных и о том, как они размножаются. И, может быть, понять причины нападений акул на человека, добавляет Скомал.



GETTY IMAGES Image caption Во многих регионах сейчас действуют акульи патрули, следящие за тем, заплывают ли акулы в те зоны, где много людей в воде и серфингистов - чтобы успеть предупредить о потенциальной опасности



Некоторые ученые считают, что молодые акулы могут нападать на людей, отрабатывая навыки охоты - точно так же, как молодые львы экспериментируют с любой добычей, которая им подворачивается.



И все-таки, по какой бы причине акулы ни нападали на людей, риск такой атаки исчезающе мал.



В Австралии в среднем это - 0,5 нападения на миллион человек. В США - менее 0,2 на миллион. Причем в 2018 году в США эта цифра упала до 0,08, в то время как в Австралии подросла до 0,8.



Конечно, это всего лишь сухие цифры. Они не учитывают то, что там, где появляются акулы и люди об этом предупреждены, многие просто прекращают плавать в океане, опасаясь стать жертвой хищника.



Интересно и то, что как бы успокоительно не выглядели эти цифры, они почти никак не избавляют нас от страха перед акулами.



"Страх играет очень важную роль в нашей эволюции, - добавляет Чапмэн. - Людям не обязательно быть съеденными саблезубым тигром, чтобы знать, что он опасен, и научиться его бояться. Мы учимся страху из всего одной рассказанной нам истории. Люди, которые в жизни не видели ни одной акулы, боятся ее, потому что слышали, читали или смотрели страшные истории про этих хищников".



Постоянное обсуждение того, какой риск акулы представляют для человека, мешает нам увидеть, что человек представляет куда большую опасность для акул, для их выживания - безответственным рыболовством и антропогенными изменениями климата.



По разным оценкам, количество акул в водах Австралии, например, за прошедшие 55 лет упало на 75-92%. (Акул, между тем, можно назвать санитарами океана, отвечающими за его экологическое здоровье, и их уничтожение приведет к самым разным неприятным последствиям - например, к нашествию медуз. - Ред.)



Тем же, кто продолжает бояться акул, даются разные советы - например, бить напавшую акулу по жабрам или по глазам.



Как избежать нападения акулы



Гэвин Нейлор и его коллеги Флоридской программы изучения акул разработали ряд рекомендаций тем, кто любит поплескаться в водах, населенных акулами.



-Плавайте в группах



-Избегайте входить в воду на рассвете или в сумерках



-Избегайте рыбьих стай, особенно если рыбы выскакивают из воды



-Не надевайте драгоценности, поскольку солнце отражается от металла или часов, и акула может принять это за движение рыбы



-Не слишком плещитесь в воде - акул привлекает шум, который издает раненое животное



-Вы будете привлекать к себе меньше внимания акул, если будете в темном - например, в черном гидрокостюме



Вы найдете еще больше советов в этом развлекательном, но очень информативном видео, в съемке которого приняли участие дети Нейлора.



Неожиданная тень внизу заставила Мигхолл инстинктивно поджать ноги - от соседних скал часто отрывались шары водорослей и плавали в волнах прибоя. "Они такие скользкие, их было так противно касаться", - рассказывает она.А потом что-то ухватило ее за ногу."Поначалу было небольно - как будто что-то нежно прикусило меня, и вот я уже в воде", - говорит Мигхолл.Те, однако, кто был свидетелем происходящего, ничего нежного в этом не увидели.Вода вокруг Мигхолл как будто взорвалась: большая белая акула пятиметровой длины вцепилась в правую ногу девушки, сорвала Ханну с доски, подняла в воздух и исчезла вместе с ней под водой."Спустя несколько секунд до меня дошло, что это акула, - рассказывает она. - Потом я оказалась на поверхности, лежащей на спине, с ногой в ее зубах. Все, что я видела, - это моя нога в черном гидрокостюме, ее зубы, розовые десны и черный участок у нее под носом, который так контрастирует с белым. Мне казалось, что я в кошмарном сне, и я быстро моргала, пытаясь открыть глаза пошире и проснуться".Двоюродный брат Мигхолл, 33-летний Сиб Манди, который находился всего в нескольких метрах от нее и сидел на своей доске, быстро подгреб и начал бить акулу кулаком по голове.Хищнику это не понравилось, и, перед тем как уйти под воду, акула отпустила ногу Мигхолл и впилась в ее доску, по-прежнему пристегнутую к ноге.С доской во рту акула увлекла Мигхолл под воду во второй раз. Через несколько мгновений она вновь выскочила на поверхность с поврежденной доской. Акульи зубы легко прошли сквозь стекловолокно и откусили здоровенный кусок.Манди ухватил двоюродную сестру, втащил себе на спину и отчаянно погреб к берегу.В тот день, еще утром, Ханна Мигхолл принимала участие в тренировках по спасению на водах, и ее много раз в качестве "утопающей" именно так вытягивали на берег.Теперь это было взаправду."Акула делала круги под нами, - говорит Мигхолл. - А потом пришла большая волна, и Сиб сказал: нам надо поймать эту волну, это спасет нам жизнь. Мне было страшно, но он мне помогал, и волна вынесла нас на берег. Акула плыла за нами до самого пляжа, так как там есть глубокий желоб в дне до самого берега. Мы видели ее плавник - она плыла в той же самой волне".К счастью для Мигхолл, среди тех немногих, кто был на пляже, нашлись врач и медсестра. Они оказали ей первую помощь, пока не приехала скорая.С тех пор прошло более 10 лет. На ноге у Мигхолл сохранились глубокие шрамы - следы зубов акулы. Ее правая нога заметно слабее, чем левая - настолько, что ей приходится приподнимать ее руками, чтобы сесть на внедорожный мотоцикл, на котором она иногда ездит.Мигхолл - одна из 83 человек, без видимой причины атакованных акулами в 2009 году. Эта цифра остается более или менее стабильной на протяжении 10 лет. Например, средняя годовая цифра неспровоцированных нападений в 2013-2017 гг. - 84.Но недавние исследования показывают, что в некоторых регионах земного шара нападения акул на людей участились. На восточном побережье США и в южной Австралии за последние 20 лет количество случаев почти удвоилось. На Гавайях - тоже резкий рост. Почему?"Нападения акул на людей тесно взаимосвязаны с числом людей и акул, находящихся в воде в одно время, - объясняет Гэвин Нейлор, директор Флоридской программы изучения акул, поддерживающей всемирную базу случаев нападения акул. - Чем больше акул и людей в одном месте, тем больше шансов, что они наткнутся друг на друга".Казалось бы, слишком просто? Но примеры это подтверждают. Густонаселенные восточное побережье США и южное побережье Австралии - причина того, любителей поплавать там множество.Кроме того, в прибрежных водах юга Австралии увеличилось поголовье морских котиков - любимой добычи белых акул в этом регионе.Точно так же выросшая за последние годы популяция тюленей у полуострова Кейп-Код (самая восточная точка штата Массачусетс) привела к тому, что в теплые летние месяцы здесь увеличилось и количество белых акул, приплывающих полакомиться тюленями, греющимися на солнышке у воды.Осенью 2018 года в Массачусетсе впервые за последние 82 года нападение акулы привело к смерти человека. Растущее количество случаев, когда у берега видели акулу, привело к закрытию пляжей.Но, по словам ученых, изучающих этих морских хищников, нет доказательств того, что акулы активно охотятся на людей.Большие белые акулы Северной Атлантики, например, в зависимости от сезона мигрируют. Зимой они преодолевают тысячи миль в южном направлении, к более теплым водам.Некоторые взрослые особи уходят в открытый океан на месяцы, преодолевая десятки тысяч миль и погружаясь на глубину до километра в поисках добычи."Мы - как беспомощные маленькие сосиски, плавающие в воде", - говорит Нейлор. Но, несмотря на то, что мы такие беззащитные, акулы на самом деле не испытывают интереса к охоте на людей."Обычно они просто не обращают на нас внимания. Думаю, если бы люди знали, насколько часто они оказываются в воде вместе с акулами, они бы, наверное, удивились".Тем не менее Нейлор считает, что официальная статистика нападений акул, скорее всего, занижена.Большинство сообщений о таких случаях приходит из развитых стран с большим населением и развитым рынком СМИ. О нападениях же на удаленных островах или в менее развитых районах мира просто никто не узнаёт.Если взглянуть на статистику нападений акул в прошлом году, можно заметить крайне интересные тенденции. В 2018-м было лишь 66 подтвержденных случаев неспровоцированных атак - примерно на 20% меньше, чем в прошлые годы.Только четыре из них были со смертельным исходом, согласно International Shark Attack File, хотя в другой базе данных - семь смертей. В 2019 году пока было четыре фатальных исхода.Уменьшение количества случаев смерти от зубов акулы (что противоречит возросшему общему количеству случаев нападения) объясняют тем, что резко пошло на убыль поголовье черноперых акул.На совести этих акул множество нападений на людей вдоль юго-восточного побережья США. Теперь же они мигрируют на юг, к берегам Флориды - это происходит из-за повышения температуры океана, и обычная добыча этих хищников не так концентрируется в определенных местах, как раньше.В исследованиях выделяется одна из главных проблем для понимания того, почему акулы нападают на людей. Их, акул, очень много, десятки видов, и они очень разные, каждый вид - с уникальным поведением, со своей стратегией охоты, излюбленной добычей и местами обитания.В отдельных случаях один вид акул легко спутать с другим или вообще не понять, что это была за акула.Большинство неспровоцированных нападений на людей, в которых вид акулы был определен, совершили три главных виновника внушительных размеров - белая акула, тигровая акула и тупорылая акула (акула-бык).Белые акулы, получившие популярность благодаря фильму "Челюсти" и демонизированные Голливудом, - не просто отдельный вид, но и абсолютно другой таксономический отряд."Существует 530 разных видов акул, и внутри каждого вида очень большое разнообразие. Вам не удастся объединить их в группы", - говорит Блейк Чапмэн, морской биолог, исследующий органы чувств акул и недавно написавший книгу о нападениях акул на людей."У разных видов - разная биология органов чувств, разное поведение, разные мотивы и разная среда обитания".Тупорылые акулы, например, любят охотиться в мелких мутных водах и больше полагаются при этом не на зрение, а на обоняние и способность воспринимать электрические сигналы окружающей среды (электрорецепцию)."Белые акулы, которые часто охотятся в прозрачной воде, больше пользуются зрением, и оно у них гораздо лучше", - говорит Чапмэн.Есть также некоторые свидетельства, что зубы акулы могут функционировать и как механосенсорные структуры (как пальцы при прикосновении), что помогает животному понять, что (или кого) оно кусает.Чапмэн считает, что у роста неспровоцированных нападений на человека может быть целый комплекс причин.Увеличение населения на побережье океанов, разрушение среды обитания, ухудшение качества морской воды, изменения климата и уход привычной добычи в другие районы - все это заставляет акул собираться вокруг нескольких излюбленных точек по всему миру.В 1992 году, например, был внезапный взрыв акульих нападений на человека у берегов Ресифи в Бразилии, регионе, где за все предыдущее десятилетие не было зафиксировано ни одной неспровоцированной атаки акулы.Чапмэн считает, что строительство большого торгового порта привело к разрушению местной экосистемы, что могло заставить тупорылых акул искать добычу в других местах - например, у берегов Ресифи.Реюньон, остров в Индийском океане в последние годы переживает туристический бум и одновременно с этим - рост количества нападений акул (тигровые акулы и акулы-быки всегда жили в этих водах).Начиная с 2011 года, у берегов Реюньона произошло 11 нападений со смертельным исходом - в основном на серфингистов. Те, кто выжил, часто оставался без руки или ноги.Исследователи выяснили, что примерно две трети этих случаев произошли именно в тех условиях, в которых предпочитают охотиться тупорылые акулы.Нейлор считает, что в большинстве случаев нападения акул происходили вследствие ошибки."Когда эти животные преследуют рыбу, движение светлых ступней серфингиста может привлечь их внимание и заставить среагировать соответственно", - говорит он."А когда животное таких внушительных размеров, как тигровая или белая акула, да еще стремительно передвигается, укус его скорее всего будет смертельным".Большие белые акулы обычно атакуют снизу, нанося при этом один-единственный, но сокрушительный укус. В ряде случаев они после этого отплывают и ожидают, пока жертва не истечет кровью. А потом возвращаются перекусить."Большая белая акула, когда она охотится, - это нечто!" - рассказывает Грег Скомал, морской биолог правительственного Массачусетского отдела морского рыболовства, вот уже 10 лет занимающийся отслеживанием и маркировкой акул.Кому-кому, а уж ему-то можно верить. Однажды, когда он нагнулся за борт исследовательского судна, пытаясь установить на акулу датчик, она выскочила из воды прямо на него с широко открытой пастью (см. видео)."После этого я начал понимать, что чувствует тюлень или морской котик, - говорит он. - Я был свидетелем такого поведения акул несколько раз за эти годы"."В большинстве случаев, когда мы погружали в воду камеру на шесте, акулы были абсолютно равнодушны. Мы делали это тысячи раз. Но в некоторых случаях они нападали практически сразу, ломали шест и камеру. Такое впечатление, что они тогда находились в состоянии повышенной готовности к охоте и реагировали на любой раздражитель"."Возможно, в тех случаях, когда они нападают на человека, он просто оказывается в неправильное время в неправильном месте - когда акула находится именно в таком охотничьем, возбужденном состоянии".Но на каждый случай нападения на человека приходится как минимум столько же рассказов о том, как люди ухитрялись плавать вблизи этих гигантских хищников без всякого для себя вреда.Возьмите хотя бы Оушен Рэмзи, которая плавала у берегов Гавайев вместе с огромной 6-метровой белой акулой - см. видео.Грег Скомал и его коллеги теперь используют датчики высокого разрешения, которые дают возможность отследить, что делает акула минута за минутой.Он надеется, что это поможет ответить на вопросы о поведении этих животных и о том, как они размножаются. И, может быть, понять причины нападений акул на человека, добавляет Скомал.Некоторые ученые считают, что молодые акулы могут нападать на людей, отрабатывая навыки охоты - точно так же, как молодые львы экспериментируют с любой добычей, которая им подворачивается.И все-таки, по какой бы причине акулы ни нападали на людей, риск такой атаки исчезающе мал.В Австралии в среднем это - 0,5 нападения на миллион человек. В США - менее 0,2 на миллион. Причем в 2018 году в США эта цифра упала до 0,08, в то время как в Австралии подросла до 0,8.Конечно, это всего лишь сухие цифры. Они не учитывают то, что там, где появляются акулы и люди об этом предупреждены, многие просто прекращают плавать в океане, опасаясь стать жертвой хищника.Интересно и то, что как бы успокоительно не выглядели эти цифры, они почти никак не избавляют нас от страха перед акулами."Страх играет очень важную роль в нашей эволюции, - добавляет Чапмэн. - Людям не обязательно быть съеденными саблезубым тигром, чтобы знать, что он опасен, и научиться его бояться. Мы учимся страху из всего одной рассказанной нам истории. Люди, которые в жизни не видели ни одной акулы, боятся ее, потому что слышали, читали или смотрели страшные истории про этих хищников".Постоянное обсуждение того, какой риск акулы представляют для человека, мешает нам увидеть, что человек представляет куда большую опасность для акул, для их выживания - безответственным рыболовством и антропогенными изменениями климата.По разным оценкам, количество акул в водах Австралии, например, за прошедшие 55 лет упало на 75-92%. (Акул, между тем, можно назвать санитарами океана, отвечающими за его экологическое здоровье, и их уничтожение приведет к самым разным неприятным последствиям - например, к нашествию медуз. - Ред.)Тем же, кто продолжает бояться акул, даются разные советы - например, бить напавшую акулу по жабрам или по глазам.Гэвин Нейлор и его коллеги Флоридской программы изучения акул разработали ряд рекомендаций тем, кто любит поплескаться в водах, населенных акулами.-Плавайте в группах-Избегайте входить в воду на рассвете или в сумерках-Избегайте рыбьих стай, особенно если рыбы выскакивают из воды-Не надевайте драгоценности, поскольку солнце отражается от металла или часов, и акула может принять это за движение рыбы-Не слишком плещитесь в воде - акул привлекает шум, который издает раненое животное-Вы будете привлекать к себе меньше внимания акул, если будете в темном - например, в черном гидрокостюмеВы найдете еще больше советов в этом развлекательном, но очень информативном видео, в съемке которого приняли участие дети Нейлора. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире, здоровье, образование Ключевые слова: Нападение, хищники, человек, акулы — статья прочитана 209 раз Комментарии