Загрузка... Последние иследования ДНК - Мы храним память всех предков от начала мира! 🔊 Воспроизвести



Научившись мыслить образно и включив в работу каналы восприятия, человек приобретает возможность получать огромное количество информации в окружающем его мире, но, кроме этого, у него есть возможность приобрести огромнейшие знания, которые нельзя найти нигде вокруг. На этот счёт Мудрые Предки указывали путь к этим знаниям: Пойди туда — неведомо куда, и принеси то — неведомо что.



Сначала человек не понимает, куда ему следует идти, и он путешествует по миру, либо изучает множество различных учений других народов. Он много узнает, но в конце концов он понимает, что это всё чужая мудрость, а для себя он ничего найти не может. Так продолжается, пока он не оказывается на «необитаемом острове», т.е. находит себе уединение. Находясь в тишине и спокойствии, он осознаёт, что движение в любую сторону — это неверное направление, и что он должен заглянуть внутрь себя. А когда он идёт внутрь себя, он попадает в хранилище Родовой Памяти. Там он обнаруживает такие запасы Мудрости и знаний, о которых даже и не помышлял. Эти знания он воспринимает как голос безтелесный. Родовая Память человека содержит опыт всего его древнего Рода, в котором хранятся знания всех поколений, живших как на Мидгард-Земле. Научившись мыслить образно и включив в работу каналы восприятия, человек приобретает возможность получать огромное количество информации в окружающем его мире, но, кроме этого, у него есть возможность приобрести огромнейшие знания, которые нельзя найти нигде вокруг. На этот счёт Мудрые Предки указывали путь к этим знаниям: Пойди туда — неведомо куда, и принеси то — неведомо что.Сначала человек не понимает, куда ему следует идти, и он путешествует по миру, либо изучает множество различных учений других народов. Он много узнает, но в конце концов он понимает, что это всё чужая мудрость, а для себя он ничего найти не может. Так продолжается, пока он не оказывается на «необитаемом острове», т.е. находит себе уединение. Находясь в тишине и спокойствии, он осознаёт, что движение в любую сторону — это неверное направление, и что он должен заглянуть внутрь себя. А когда он идёт внутрь себя, он попадает в хранилище Родовой Памяти. Там он обнаруживает такие запасы Мудрости и знаний, о которых даже и не помышлял. Эти знания он воспринимает как голос безтелесный. Родовая Память человека содержит опыт всего его древнего Рода, в котором хранятся знания всех поколений, живших как на Мидгард-Земле. Совсем недавно ученые пришли к неожиданному открытию: молекула ДНК состоит не только из генов, отвечающих за синтез определенных белков, и других генов, отвечающих за форму лица, уха, цвет глаз и т.д., но большей частью — из закодированных текстов. Причем эти тексты занимают 95-99 процентов от всего содержания хромосом! И только 1-5 процентов занято пресловутыми генами, которые синтезируют белки.



По мнению ученых ДНК — это такой же текст, как текст книги. Но он обладает способностью быть читаемым не только буква за буквой и строчка за строчкой, но и с любой буквы, потому что там нет перерыва между словами. Читая этот текст с каждой последующей буквы, получают все новые и новые тексты. Можно читать и в обратную сторону, если ряд плоский. А если цепочка текста развернута в трехмерном пространстве, как в кубике, то текст читается во всех направлениях.



Работа с лингвистами и математиками МГУ показала, что структура человеческой речи, книжного текста и структура последовательности ДНК математически близки, то есть это действительно тексты на неизвестных, пока, нам языках. Клетки разговаривают между собой как мы с вами: генетический аппарат обладает безконечным множеством языков.



Это еще одна неизученная особенность генетического аппарата, которая реализуется, в частности, с помощью одной из разновидностей биополя — лазерных полей, способных не только излучать свет, но и звук. Таким образом, генетический аппарат проявляет свои потенции через топографическую память. В зависимости от того, каким светом освещены голограммы — а их множество, потому что на одной голограмме можно записать множество голограмм, — получается то или иное изображение. Причем прочесть его можно только тем же цветом, которым оно написано. А наши хромосомы излучают широкий спектр, начиная от ультрафиолетового и кончая инфракрасным, и поэтому могут читать друг у друга множественные голограммы. В результате возникает световой и акустический образ будущего нового организма, а в прогрессии — все последующие поколения. Загрузка... http://ecology.md/page/poslednie-isledovanija-dnk-my-hranim-pamjat-vseh-predkov-ot-nachala-mira?fbclid=IwAR3yX7nkjgBqNw_fTPH8xknDXF_tSngIxp-3XnVVoBRfg4ZzQQG7ioqnOZ4 Категории: здоровье, история, образование Ключевые слова: днк, земля, информация, предки, эволюция — статья прочитана 201 раз Комментарии