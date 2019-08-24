Загрузка... Французской паре, прихватившей песок с Сардинии, грозит тюрьма 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Власти Сардинии опасаются, что регулярная кража песка на острове может нанести непоправимый вред окружающей среде



Французской паре, в автомобиле которой было обнаружено 40 кг сардинского песка, грозит до шести лет тюрьмы, сообщает



Французы утверждают, что хотели взять песок домой в качестве "сувенира" и не подозревали, что это противозаконно.



Знаменитый белый сардинский песок считается достоянием народа, и его категорически запрещено вывозить с острова.



Жители острова уже много лет жалуются по поводу хищения природных богатств Сардинии, включая и песок. Теперь провинившимся французам грозит срок от года до шести лет за хищение народной собственности при отягчающих обстоятельствах. Французской паре, в автомобиле которой было обнаружено 40 кг сардинского песка, грозит до шести лет тюрьмы, сообщает ВВС Французы утверждают, что хотели взять песок домой в качестве "сувенира" и не подозревали, что это противозаконно.Знаменитый белый сардинский песок считается достоянием народа, и его категорически запрещено вывозить с острова.Жители острова уже много лет жалуются по поводу хищения природных богатств Сардинии, включая и песок. Теперь провинившимся французам грозит срок от года до шести лет за хищение народной собственности при отягчающих обстоятельствах.



В багажнике внедорожника, на котором французы собирались покинуть остров, полиция обнаружила 14 пластиковых бутылок с песком с пляжа Киа на юге Сардинии.



Похитители собирались погрузиться на паром в Порто-Торрес и отчалить в сторону французского Тулона.



SARDEGNA RUBATA E DEPREDATA Image caption Туристы часто увозят с собой песок, камушки и ракушки в пластиковых бутылках



В 1994 году власти закрыли доступ на знаменитый розовый пляж на острове Буделли на северо-востоке Сардинии из опасений, что посетители могут окончательно его испортить.



Ежегодно с пляжей Сардинии похищают по несколько тонн ценного песка.



"Песчаные пляжи - одна из главных достопримечательностей Сардинии. Им грозят две опасности: это эрозия почвы, отчасти естественная, отчасти - вызванная повышением уровня моря в связи с климатическими изменениями, и вторая причина - это воровство песка туристами", - пояснил Би-би-си житель Кальяри и специалист по вопросам окружающей среды Пьерлуиджи Кокко.



"Лишь немногие из посещающих Сардинию туристов хотят вывезти 40 кг песка, но даже если таких любителей всего 5% и они забирают с собой вдвое меньше, но умножьте это на миллион туристов в год, и вы увидите, как сильно уменьшатся за несколько лет те самые пляжи, которые в первую очередь и привлекают людей на Сардинию", - добавил он.



При этом многие туристы, в основном из европейских стран, в том числе и сами итальянцы, увозят песок в бутылках, чтобы потом выставить его на продажу на интернет-аукционах. По закону от 2017 года торговля песком, галькой или ракушками считается нелегальной и обычно карается штрафом до 3 тыс. евро.В багажнике внедорожника, на котором французы собирались покинуть остров, полиция обнаружила 14 пластиковых бутылок с песком с пляжа Киа на юге Сардинии.Похитители собирались погрузиться на паром в Порто-Торрес и отчалить в сторону французского Тулона.В 1994 году власти закрыли доступ на знаменитый розовый пляж на острове Буделли на северо-востоке Сардинии из опасений, что посетители могут окончательно его испортить.Ежегодно с пляжей Сардинии похищают по несколько тонн ценного песка."Песчаные пляжи - одна из главных достопримечательностей Сардинии. Им грозят две опасности: это эрозия почвы, отчасти естественная, отчасти - вызванная повышением уровня моря в связи с климатическими изменениями, и вторая причина - это воровство песка туристами", - пояснил Би-би-си житель Кальяри и специалист по вопросам окружающей среды Пьерлуиджи Кокко."Лишь немногие из посещающих Сардинию туристов хотят вывезти 40 кг песка, но даже если таких любителей всего 5% и они забирают с собой вдвое меньше, но умножьте это на миллион туристов в год, и вы увидите, как сильно уменьшатся за несколько лет те самые пляжи, которые в первую очередь и привлекают людей на Сардинию", - добавил он.При этом многие туристы, в основном из европейских стран, в том числе и сами итальянцы, увозят песок в бутылках, чтобы потом выставить его на продажу на интернет-аукционах. Загрузка... bbc.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе, дом и быт Ключевые слова: тюрьма, похищение, песок, Сардиния — статья прочитана 201 раз Комментарии