Загрузка... Огромная акула-молот появилась из глубин и набросилась на добычу рыбака /видео/ 🔊 Воспроизвести



Рыбак из Флориды, по его словам, до сих пор пребывает в шоке после того, как большая акула-молот украла улов буквально из его рук, сообщает



Роб Горта, опытный гид по рыбной ловле, работающий в районе Тампа-Бэй во Флориде, только вытащил на поверхность воды атлантического тарпона весом 180 фунтов и держал рыбу в руках, чтобы сделать снимок, когда акула набросилась на улов.



«Внезапно чудовищная акула-молот забрала его прямо из моих рук. Это было удивительно. Я не мог поверить, что это происходит, - сказал Горта. - Она просто появилась мгновенно! Наверное, это был самый напряженный момент в моей жизни». Рыбак из Флориды, по его словам, до сих пор пребывает в шоке после того, как большая акула-молот украла улов буквально из его рук, сообщает usa.one Роб Горта, опытный гид по рыбной ловле, работающий в районе Тампа-Бэй во Флориде, только вытащил на поверхность воды атлантического тарпона весом 180 фунтов и держал рыбу в руках, чтобы сделать снимок, когда акула набросилась на улов.«Внезапно чудовищная акула-молот забрала его прямо из моих рук. Это было удивительно. Я не мог поверить, что это происходит, - сказал Горта. - Она просто появилась мгновенно! Наверное, это был самый напряженный момент в моей жизни». По словам рыбака, акула была длиной от 13 до 14 футов (больше 4 метров) и весила около 1300 фунтов.



В видеоролике, снятом мужчиной на камеру GoPro, можно увидеть плавник акулы-молота, приближающийся к рыбе непосредственно перед атакой. После этого между рыбаком и акулой происходит драматическое «перетягивание каната», и в конечном итоге акула-молот забирает «приз».







По словам Роба Горта, он пытался отцепить тарпона, чтобы дать рыбе возможность сбежать от акулы, но просто не успел это сделать. «Это удивительные рыбы, они очень веселые, и я уважаю их. Я ничего не мог сделать, чтобы спасти эту рыбу».



Горта добавил, что намеревался только сфотографировать пойманного тарпона и отпустить, потому что закон Флориды запрещает оставлять себе тарпона размером более 40 дюймов.



«Я все еще думаю об этом. Мне очень повезло, что я работаю на воде и снимаю столько потрясающих видео. Когда вы каждый день на воде вы видите много сумасшедших вещей», - сказал рыбак. Загрузка... usa.one Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: акула, Нападение, рыбак — статья прочитана 56 раз Комментарии