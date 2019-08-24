Загрузка... В школах Иллинойса будут изучать роль ЛГБТ в обществе 🔊 Воспроизвести



Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер подписал закон о введении школьного курса о роли ЛГБТ в обществе, сообщает



Данный закон вносит поправки в существующий школьный кодекс. Учебные пособия, разрешенные к приобретению по программе грантов, должны включать информацию о роли и вкладе всех людей, защищаемых Законом о правах человека штата Иллинойс.



“Все учебные пособия, приобретаемые за счет грантов, должны быть недискриминирующими. В государственных школах курс истории Соединенных Штатов должен включать уроки о роли и вкладе лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в историю страны и штата”, – говорится в тексте законопроекта.



Принятый закон вступает в силу с 1 июля 2020 г. Похожий закон ранее был принят в Калифорнии, Нью-Джерси, Колорадо. Подобные инициативы готовятся также в других штатах, в том числе в штате Мэриленд. Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер подписал закон о введении школьного курса о роли ЛГБТ в обществе, сообщает SlavicSac Данный закон вносит поправки в существующий школьный кодекс. Учебные пособия, разрешенные к приобретению по программе грантов, должны включать информацию о роли и вкладе всех людей, защищаемых Законом о правах человека штата Иллинойс.“Все учебные пособия, приобретаемые за счет грантов, должны быть недискриминирующими. В государственных школах курс истории Соединенных Штатов должен включать уроки о роли и вкладе лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в историю страны и штата”, – говорится в тексте законопроекта.Принятый закон вступает в силу с 1 июля 2020 г. Похожий закон ранее был принят в Калифорнии, Нью-Джерси, Колорадо. Подобные инициативы готовятся также в других штатах, в том числе в штате Мэриленд. Загрузка... slavicsac.com Категории: общество, в мире, образование Ключевые слова: США, школы, ЛГБТ — статья прочитана 80 раз Комментарии