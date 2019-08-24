Загрузка... Ростовчанин за 15 миллионов рублей продает мистическую кошку, которая лечит от похмелья 🔊 Воспроизвести avito.ru



То ли в шутку, то ли всерьез, но житель Ростова-на-Дону решил продать за целое состояние домашнего питомца. По словам автора объявления, предлагаемая им кошка способна творить чудеса. Обзавестись "британкой мистической" можно всего за 15 миллионов рублей, сообщает



В описании к объявлению автор указывает, что животному два с половиной года. Британка дружит с домовым, оберегает жилище от сглаза и бед, способна отгонять соседок от мужа. Кроме того, кошка лечит от похмелья. В непогоду животное предпочитает сладкое, а также "паранормальный вискас с мистическим влажным кормом". "Активная, веселая кошечка. Что можно желать лучше?", — резюмирует автор объявления. Также он отмечает, что большие глаза британки завораживают. То ли в шутку, то ли всерьез, но житель Ростова-на-Дону решил продать за целое состояние домашнего питомца. По словам автора объявления, предлагаемая им кошка способна творить чудеса. Обзавестись "британкой мистической" можно всего за 15 миллионов рублей, сообщает ВЕСТИ В описании к объявлению автор указывает, что животному два с половиной года. Британка дружит с домовым, оберегает жилище от сглаза и бед, способна отгонять соседок от мужа. Кроме того, кошка лечит от похмелья. В непогоду животное предпочитает сладкое, а также "паранормальный вискас с мистическим влажным кормом". "Активная, веселая кошечка. Что можно желать лучше?", — резюмирует автор объявления. Также он отмечает, что большие глаза британки завораживают. РИА Новости связались с автором объявления и выяснили, что его зовут Михаил Шипунов. Он рассказал, что у него дома живут и кот, и кошка, которые не ладят между собой, потому было принято решение расстаться с одним из животных.



Мужчина пояснил, что кошка принадлежит не ему, а жене, которая не хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов, пожалуй, готова к этому. При этом супруга рассчитывает, что животное никто не купит за такую баснословную сумму.



Шипунов рассказал, что ему уже звонили несколько человек. О цене пока они не договаривались. Автор объявления отметил, что торг уместен.



Ранее житель Челябинска, чтобы привлечь внимание к своему объявлению о продаже квартиры, приделал к фотографиям изображение режиссера Квентина Тарантино. Загрузка... vesti.ru Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: лечение, продажа, кошка, мистика География: Россия, Ростов-на-Дону — статья прочитана 110 раз Комментарии