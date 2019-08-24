Главная >> Новости >> культура, в мире, история >> Эскизы к роману «Маленький принц» найдены в Швейцарии
Загрузка...

Эскизы к роману «Маленький принц» найдены в Швейцарии



«Маленький принц» — романтическая сказка-притча, опубликованная более 70 лет назад, переведена на сотни языков и диалектов и является одной из самых продаваемых в мире, сообщает SWI.

Как сообщает «Фонд искусства, культуры и истории» (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte – SKKGВнешняя ссылка) из города Винтертур (кантон Цюрих) здесь было найдено настоящее сокровище — коллекция живописных набросков французского автора и летчика Антуана де Сент-Экзюпери к роману «Маленький принц».

На одном из эскизов изображен удав, который проглотил слона, но в глазах взрослого похожий на шляпу. Также были найдены цветные наброски, на которых Маленький принц предстает вместе с другими героями книги — лисой и пьяницей, в гости к которому он ходит на своей планете. Кроме того, было обнаружено любовное письмо от А. Сент-Экзюпери к его жене.
Изданная в 1943 году книга была переведена на несколько языков и продана тиражом, который исчисляется десятками миллионов экземпляров. Это история необыкновенного и загадочного мальчика — Маленького принца, — который прибывает на Землю в поисках дружбы и понимания. Рисунки были куплены на аукционе в 1980-х годах местным коллекционером произведений искусства Бруно Стефанини (Bruno Stefanini), который собственно и создал Фонд искусства, культуры и истории в Винтертуре. Он умер в декабре прошлого 2018 года.

Эскизы лежали в его доме никем незамеченными, пока их недавно не обнаружили среди груды автографов самых разных исторических деятелей. По словам представителей фонда SKKG рисунки, не имеющие датировки, находятся «на удивление в хорошем состоянии». Будут ли они выставлены на всеобщее обозрение пока неизвестно, но точно планируется показать их экспертам «Библиотеки и Музея Моргана» в Нью-Йорке (Morgan Library & Museum), где хранятся эскизы и оригинальная рукопись книги.

(Keystone / Francois Mori)
Загрузка...
swissinfo.ch
Категории: культура, в мире, история
Ключевые слова: находка, сказка, иллюстрации
статья прочитана 122 раза
добавлена сегодня, 24 августа, 18:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка