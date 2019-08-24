Загрузка... Эскизы к роману «Маленький принц» найдены в Швейцарии 🔊 Воспроизвести



«Маленький принц» — романтическая сказка-притча, опубликованная более 70 лет назад, переведена на сотни языков и диалектов и является одной из самых продаваемых в мире, сообщает



Как сообщает «Фонд искусства, культуры и истории» (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte – SKKGВнешняя ссылка) из города Винтертур (кантон Цюрих) здесь было найдено настоящее сокровище — коллекция живописных набросков французского автора и летчика Антуана де Сент-Экзюпери к роману «Маленький принц».



На одном из эскизов изображен удав, который проглотил слона, но в глазах взрослого похожий на шляпу. Также были найдены цветные наброски, на которых Маленький принц предстает вместе с другими героями книги — лисой и пьяницей, в гости к которому он ходит на своей планете. Кроме того, было обнаружено любовное письмо от А. Сент-Экзюпери к его жене. «Маленький принц» — романтическая сказка-притча, опубликованная более 70 лет назад, переведена на сотни языков и диалектов и является одной из самых продаваемых в мире, сообщает SWI Как сообщает «Фонд искусства, культуры и истории» (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte – SKKGВнешняя ссылка) из города Винтертур (кантон Цюрих) здесь было найдено настоящее сокровище — коллекция живописных набросков французского автора и летчика Антуана де Сент-Экзюпери к роману «Маленький принц».На одном из эскизов изображен удав, который проглотил слона, но в глазах взрослого похожий на шляпу. Также были найдены цветные наброски, на которых Маленький принц предстает вместе с другими героями книги — лисой и пьяницей, в гости к которому он ходит на своей планете. Кроме того, было обнаружено любовное письмо от А. Сент-Экзюпери к его жене.



Эскизы лежали в его доме никем незамеченными, пока их недавно не обнаружили среди груды автографов самых разных исторических деятелей. По словам представителей фонда SKKG рисунки, не имеющие датировки, находятся «на удивление в хорошем состоянии». Будут ли они выставлены на всеобщее обозрение пока неизвестно, но точно планируется показать их экспертам «Библиотеки и Музея Моргана» в Нью-Йорке (Morgan Library & Museum), где хранятся эскизы и оригинальная рукопись книги.



(Keystone / Francois Mori) Изданная в 1943 году книга была переведена на несколько языков и продана тиражом, который исчисляется десятками миллионов экземпляров. Это история необыкновенного и загадочного мальчика — Маленького принца, — который прибывает на Землю в поисках дружбы и понимания. Рисунки были куплены на аукционе в 1980-х годах местным коллекционером произведений искусства Бруно Стефанини (Bruno Stefanini), который собственно и создал Фонд искусства, культуры и истории в Винтертуре. Он умер в декабре прошлого 2018 года.Эскизы лежали в его доме никем незамеченными, пока их недавно не обнаружили среди груды автографов самых разных исторических деятелей. По словам представителей фонда SKKG рисунки, не имеющие датировки, находятся «на удивление в хорошем состоянии». Будут ли они выставлены на всеобщее обозрение пока неизвестно, но точно планируется показать их экспертам «Библиотеки и Музея Моргана» в Нью-Йорке (Morgan Library & Museum), где хранятся эскизы и оригинальная рукопись книги. Загрузка... swissinfo.ch Категории: культура, в мире, история Ключевые слова: находка, сказка, иллюстрации — статья прочитана 122 раза Комментарии