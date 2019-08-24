Загрузка... Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Гунеев



В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата, сообщает



Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз. Россиянки в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, еще два ребенка — четвертыми.



Более 190 детей родились у 14-летних мам, 34 — у 13-летних, четыре — у 12-летних.



Как отметил в беседе с РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых российских регионах такие ранние роды считаются нормой.



По словам эксперта, репродуктивный возраст начинается в 15 лет.



"Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе. Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт", — добавил Вишневский.



В России возраст сексуального согласия составляет 16 лет. За половой акт, совершенный взрослым с человеком, не достигшим 16-летия, наступает уголовная ответственность. В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата, сообщает РИА Новости Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз. Россиянки в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, еще два ребенка — четвертыми.Более 190 детей родились у 14-летних мам, 34 — у 13-летних, четыре — у 12-летних.Как отметил в беседе с РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых российских регионах такие ранние роды считаются нормой.По словам эксперта, репродуктивный возраст начинается в 15 лет."Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе. Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт", — добавил Вишневский.В России возраст сексуального согласия составляет 16 лет. За половой акт, совершенный взрослым с человеком, не достигшим 16-летия, наступает уголовная ответственность. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, здоровье, в России, дом и быт Ключевые слова: несовершеннолетние, Секс, материнство География: Россия — статья прочитана 214 раз Комментарии