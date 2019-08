Загрузка... The Atlantic США : научно доказанные источники сексуальной привлекательности 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Артем Житенев



Многие женщины часто путают мужские способы выражения сексуального интереса с проявлениями дружбы, а многие мужчины путают женские способы выражения дружбы с проявлениями сексуального интереса. Однако, пишет автор, есть исследования, которые доказывают, что привлекательность тех или иных человеческих черт зависит от того типа связей, который ищут люди.



Сексуально или нет? Вопрос о том, кто именно нас привлекает и почему, долгое время ставил в тупик величайших философов и ученых мира, а также участников реалити-шоу.



Множество научных исследований указывают на то, что те из нас, кто ищет своих Мистера и Мисс «То-что-надо», возможно, ищут Мистера «Симметрия лица» и Мисс «Идеальное соотношение обхвата талии и бедер» (для женщин это примерно 0,7). Однако другие исследования доказывают, что привлекательность тех или иных черт зависит от того типа связей, который вы ищете. К примеру, в рамках одного исследования выяснилось, что женщины считают мужчин со шрамами на лице более привлекательными, нежели мужчин без них, в тех случаях, если они ищут краткосрочные, а не долгосрочные отношения. Сексуально или нет? Вопрос о том, кто именно нас привлекает и почему, долгое время ставил в тупик величайших философов и ученых мира, а также участников реалити-шоу.Множество научных исследований указывают на то, что те из нас, кто ищет своих Мистера и Мисс «То-что-надо», возможно, ищут Мистера «Симметрия лица» и Мисс «Идеальное соотношение обхвата талии и бедер» (для женщин это примерно 0,7). Однако другие исследования доказывают, что привлекательность тех или иных черт зависит от того типа связей, который вы ищете. К примеру, в рамках одного исследования выяснилось, что женщины считают мужчин со шрамами на лице более привлекательными, нежели мужчин без них, в тех случаях, если они ищут краткосрочные, а не долгосрочные отношения.



Если двое людей стремятся к продолжительным счастливым отношениям, они, возможно, захотят четко определить эти самые отношения, особенно если они уже успели подружиться. Многие парни и девушки скажут вам, что многие женщины часто путают мужские выражения сексуального интереса с проявлениями дружбы, а многие мужчины путают женские выражения дружбы с проявлениями сексуального интереса. Возможно, это объясняет, почему мужчины чаще признаются в сексуальном влечении к друзьям противоположного пола, нежели женщины. Еще больше осложняет ситуацию тот факт, что — как выяснили ученые из университета Вирджинии и Гарварда — женщин больше всего привлекают те мужчины, в заинтересованности которых они не уверены.



Многие, возможно, заметили, что мужчины как правило дают более предсказуемые (и физические) определения того, что делает женщину привлекательной, нежели женщины. В рамках другого исследования выяснилось, что люди как правило смотрят на лицо, если они ищут любви, и на тело, если ими движет сексуальное желание. Результаты еще одного исследования показали, что люди чаще всего обращают внимание на голову и грудь, если они ищут романтические отношения, и на ноги и ступни — если они находятся во френд-зоне. Если два человека договорились сходить на свидание, что чаще всего они выбирают одежду красного или черного цвета — особенно если речь идет о первом свидании. И неудивительно: красный цвет делает любого человека более привлекательным как в глазах другого человека, так и в собственных глазах. Какие блюда они заказывают в ресторане, тоже имеет значение. Как выяснили ученые, если мужчина закажет острое блюдо, он покажется женщине более привлекательным, нежели если он закажет что-то сладкое. Напиток тоже может помочь — но только один. В рамках одного эксперимента выяснилось, что люди, выпивавшие на свидании эквивалент одного бокала вина, казались более привлекательными, нежели те, кто либо не употребляет алкоголь вообще, либо пьет более одного бокала вина — возможно, потому что они кажутся более расслабленными или потому что у них на щеках появляется привлекательный румянец.



Разумеется, истинная сексуальная привлекательность идет изнутри, но как можно обратить на себя внимание и получить шанс на то, чтобы проявить свою внутреннюю сексуальность, если у вас нет соблазнительных бедер или проницательных симметричных глаз? Красная рубашка, бокал вина и немного карри могут стать хорошим началом.



Автор: Бен Хили (Ben Healy) для The Atlantic, США, перевод ИноСМИ