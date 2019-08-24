Загрузка... Успешная порнозвезда похвасталась своим статусом бомжа 🔊 Воспроизвести Фото: youtube.com/SadHistoryX



Одна из самых успешных звёзд фильмов для взрослых Стефани Саддора, известная под псевдонимом Дженни Ли, сегодня влачит жалкое существование. Бывшая актриса, у которой до сих пор около 45 тысяч поклонников среди пользователей порносайтов, живёт в туннеле в районе Лас-Вегаса, сообщает



Как сообщает таблоид The Sun, 37-летняя Стефани до сих пор популярна в определённом сегменте Интернета, последний фильм с её участием вышел в свет всего год назад.



«Я, должно быть, до сих пор в каком-то рейтинге 100 лучших. Я ведь была такой горячей», - с усмешкой отмечает бывшая порнозвезда. Одна из самых успешных звёзд фильмов для взрослых Стефани Саддора, известная под псевдонимом Дженни Ли, сегодня влачит жалкое существование. Бывшая актриса, у которой до сих пор около 45 тысяч поклонников среди пользователей порносайтов, живёт в туннеле в районе Лас-Вегаса, сообщает МК Как сообщает таблоид The Sun, 37-летняя Стефани до сих пор популярна в определённом сегменте Интернета, последний фильм с её участием вышел в свет всего год назад.«Я, должно быть, до сих пор в каком-то рейтинге 100 лучших. Я ведь была такой горячей», - с усмешкой отмечает бывшая порнозвезда. Женщина рассказала, что ни на что не жалуется. По её словам, у неё есть всё необходимое. Саддора заявила, что могла бы завязать с подземной жизнью, но не видит в этом смысла. Также Ли утверждает, что, несмотря на не очень комфортные условия, в коллекторе она чувствует себя более спокойно, чем в обычном доме. Кроме того, здесь она обзавелась настоящими друзьями.



Саддора родилась в 1982 году в штате Теннесси. Сегодня Дженни Ли занимает 113 место в рейтинге ресурса Pornhub. Модельную карьеру Стефани начала в в 19 лет. Сначала девушка снималась в телерекламе, затем стала танцовщицей в стрип-клубе и сниматься в «клубничке». Загрузка... mk.ru Категории: общество, в мире Ключевые слова: бомж, актриса, порно — статья прочитана 206 раз Комментарии