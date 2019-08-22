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На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото


Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сообщает РИА Новости.

Их подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, однако обстоятельства не раскрываются.

В материалах суда уточняется, что иск инициировал гражданин Украины: 15 июля он обратился в НАБУ, но дело не завели. В свою очередь, суд удовлетворил жалобу.

Против Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел, по большинству из них бывший глава государства проходит как свидетель.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
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РИА Новости
Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко, Климкин
География: Украина
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добавлена сегодня, 22 августа, 09:00

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