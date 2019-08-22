Загрузка... Захотелось независимости. Латвия планирует построить СПГ-терминал 🔊 Воспроизвести Архивное фото. © / Wojciech Wrzesien / Shutterstock.com



В Латвии обсуждается строительство терминала по приему СПГ. Инициаторы проекта утверждают, что с его появлением страна достигнет независимости от России, да и газ, может быть, будет дешевле. Но местное население решительно против, сообщает



Латвия хочет построить свой терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). Его проект в настоящее время разрабатывает компания Skulte LNG Terminal, которая надеется, что терминал получится самым дешевым в мире. Тем не менее население против строительства. Почему? И зачем Латвии вдруг понадобился СПГ-терминал? Разбирался АиФ.ru В Латвии обсуждается строительство терминала по приему СПГ. Инициаторы проекта утверждают, что с его появлением страна достигнет независимости от России, да и газ, может быть, будет дешевле. Но местное население решительно против, сообщает АиФ Латвия хочет построить свой терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). Его проект в настоящее время разрабатывает компания Skulte LNG Terminal, которая надеется, что терминал получится самым дешевым в мире. Тем не менее население против строительства. Почему? И зачем Латвии вдруг понадобился СПГ-терминал? Разбирался АиФ.ru Независимость и дешевый газ



Терминал по приему сжиженного природного газа должен появиться в Рижском заливе, в акватории Скултского порта, на расстоянии 2,5 километров от берега. Связан он будет с подземным газовым хранилищем в Инчукалнсе через трубопровод.



Стоимость строительства оценивается в 150 миллионов долларов, срок строительства — два года, а срок окупаемости — 11 лет, говорится в описании проекта, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По словам председателя Skulte LNG Terminal Петера Алоиза Рагаушса, близость Инчукалнского газохранилища может сделать Скултский СПГ-терминал самым дешевым в мире, передает Delfi.lv. Дело в том, что не придется тратить деньги на цистерны для хранения топлива: его сразу можно будет качать из хранилища. За счет дешевой регазификации стоимость газа может быть ниже той, по которой Латвия покупает топливо у российского «Газпрома». Но, несмотря на перспективу снижения коммунальных платежей, население категорически против строительства.



Глава Общества национального газового терминала и руководитель проекта Ренарс Микельсонс объяснял местным жителям, что СПГ-терминал важен и с точки зрения энергобезопасности Латвии. Но латыши непреклонны: пусть газ будет дороже, пусть будет из России, но Рижский залив должен остаться чистым. Граждане опасаются, что терминал опасен для экологической обстановки, в регионе появится неприятный запах, рухнут цены на недвижимость.



По данным местных СМИ, жители Кримулдского, Лимбажского, Саулкрастского и Сейского краев (здесь проходили слушания по проекту — ред.) стройку не поддерживают. В Государственное бюро по надзору за окружающей средой они направили письмо с несколькими тысячами подписей противников плана Skulte LNG Terminal. Окончательное решение будет принимать латвийское правительство.



Кому нужен СПГ-терминал в Латвии?



Опрошенные АиФ.ru эксперты сходятся во мнении: Латвии терминал по приему сжиженного природного газа не нужен, республика импортирует топливо из России по вполне приемлемой цене.















Из этого напрашивается логичный вывод: проект Skulte LNG Terminal в Латвии интересен поставщикам СПГ, прежде всего — США и Норвегии. Рагаушс не мог не общаться с представителями нефтегазовых компаний из этих стран, обсуждая вопрос о цене поставок сжиженного природного газа», — полагает Хазанов.



Литовский пример



В 2014 году терминал по приему СПГ «Independence» появился в Литве, в порту Клайпеды. Тогда власти республики называли проект «победой над зависимостью от России». Предполагалось, что с помощью терминала Литва обеспечит газом не только себя, но и соседей по Прибалтике: Эстонию и Латвию. При пропускной способности терминала в 4 миллиарда кубометров газа и потребности республики в топливе в 3 миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать 1 миллиард кубов.



Прошло пять лет, а Литва продолжает покупать газ у России, используя клайпедский терминал. О контракте с «Новатэком» узнало местное СМИ Baltnews. «Согласно данным „Рефинитив Эйкон“, „Новатэк“ отправил семь грузов общим объемом 67 800 кубических метров замороженного газа в период с 31 марта по 16 апреля из порта Высоцк. Три груза были получены литовским портом Клайпеда, по одному от финских портов Тахколуото (Пори) и Торнио, а оставшиеся два отправились в Висби и Нинашамн в Швеции», — говорится в публикации.



В конце июня из российского порта Высоцк в Клайпеду приплыла еще одна партия СПГ (10 тысяч кубометров), говорится в сообщении литовской компании Klaipėdos nafta.



«Сейчас к Independence периодически пришвартовываются корабли с СПГ, поставленным „Новатэком“: его и закупает Achema. В Латвии может повториться аналогичный сценарий. Возможно, что стоимость топлива с предполагаемого терминала в Латвии окажется выше, чем у России. Так, собственно, и получилось в Литве: из-за дороговизны СПГ едва не обанкротился единственный в Литве производитель азотных удобрений Achema, являющийся крупным потребителем газа», — говорит Леонид Хазанов. Терминал по приему сжиженного природного газа должен появиться в Рижском заливе, в акватории Скултского порта, на расстоянии 2,5 километров от берега. Связан он будет с подземным газовым хранилищем в Инчукалнсе через трубопровод.Стоимость строительства оценивается в 150 миллионов долларов, срок строительства — два года, а срок окупаемости — 11 лет, говорится в описании проекта, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По словам председателя Skulte LNG Terminal Петера Алоиза Рагаушса, близость Инчукалнского газохранилища может сделать Скултский СПГ-терминал самым дешевым в мире, передает Delfi.lv. Дело в том, что не придется тратить деньги на цистерны для хранения топлива: его сразу можно будет качать из хранилища. За счет дешевой регазификации стоимость газа может быть ниже той, по которой Латвия покупает топливо у российского «Газпрома». Но, несмотря на перспективу снижения коммунальных платежей, население категорически против строительства.Глава Общества национального газового терминала и руководитель проекта Ренарс Микельсонс объяснял местным жителям, что СПГ-терминал важен и с точки зрения энергобезопасности Латвии. Но латыши непреклонны: пусть газ будет дороже, пусть будет из России, но Рижский залив должен остаться чистым. Граждане опасаются, что терминал опасен для экологической обстановки, в регионе появится неприятный запах, рухнут цены на недвижимость.По данным местных СМИ, жители Кримулдского, Лимбажского, Саулкрастского и Сейского краев (здесь проходили слушания по проекту — ред.) стройку не поддерживают. В Государственное бюро по надзору за окружающей средой они направили письмо с несколькими тысячами подписей противников плана Skulte LNG Terminal. Окончательное решение будет принимать латвийское правительство.Кому нужен СПГ-терминал в Латвии?Опрошенные АиФ.ru эксперты сходятся во мнении: Латвии терминал по приему сжиженного природного газа не нужен, республика импортирует топливо из России по вполне приемлемой цене.«Этот проект скорее политический, нежели экономический, и обусловлен он достаточно радикальной позицией прежних властей по отношению к России. На мой взгляд, экономически проект СПГ-терминала для Латвии нецелесообразен: внутреннее потребление газа небольшое (немногим более 1,5 млрд кубометров в год), и, поскольку в стране нет собственной добычи, гораздо целесообразнее было бы покупать газ у крупного поставщика по приемлемым ценам. Наиболее выгодный вариант для Латвии — это Россия, поэтому я считаю, что закупка газа из других стран, а тем более СПГ, — это скорее отражение политической конъюнктуры, а не энергетических потребностей экономики», — рассуждает Нарек Авакян из инвестиционной компании «БКС Брокер».К тому же, по словам руководителя аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артема Деева, латвийский СПГ-терминал не сможет обладать достаточной мощностью, чтобы обеспечить потребность в топливе, и не станет альтернативой российскому газу.В свою очередь, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов добавляет, что латвийские политики подхватили общеевропейский тренд на обеспечение энергетической независимости от России и тем самым играют на руку бизнесмену Петерису Рагаушсу. «Петерис Рагаушс сделал в свое время прекрасную карьеру в нефтегазовом бизнесе, успев поработать в международном гиганте British Petroleum, связи в соответствующих кругах у него есть. К тому же он почетный консул Латвии в Хьюстоне.Из этого напрашивается логичный вывод: проект Skulte LNG Terminal в Латвии интересен поставщикам СПГ, прежде всего — США и Норвегии. Рагаушс не мог не общаться с представителями нефтегазовых компаний из этих стран, обсуждая вопрос о цене поставок сжиженного природного газа», — полагает Хазанов.В 2014 году терминал по приему СПГ «Independence» появился в Литве, в порту Клайпеды. Тогда власти республики называли проект «победой над зависимостью от России». Предполагалось, что с помощью терминала Литва обеспечит газом не только себя, но и соседей по Прибалтике: Эстонию и Латвию. При пропускной способности терминала в 4 миллиарда кубометров газа и потребности республики в топливе в 3 миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать 1 миллиард кубов.Прошло пять лет, а Литва продолжает покупать газ у России, используя клайпедский терминал. О контракте с «Новатэком» узнало местное СМИ Baltnews. «Согласно данным „Рефинитив Эйкон“, „Новатэк“ отправил семь грузов общим объемом 67 800 кубических метров замороженного газа в период с 31 марта по 16 апреля из порта Высоцк. Три груза были получены литовским портом Клайпеда, по одному от финских портов Тахколуото (Пори) и Торнио, а оставшиеся два отправились в Висби и Нинашамн в Швеции», — говорится в публикации.В конце июня из российского порта Высоцк в Клайпеду приплыла еще одна партия СПГ (10 тысяч кубометров), говорится в сообщении литовской компании Klaipėdos nafta.«Сейчас к Independence периодически пришвартовываются корабли с СПГ, поставленным „Новатэком“: его и закупает Achema. В Латвии может повториться аналогичный сценарий. Возможно, что стоимость топлива с предполагаемого терминала в Латвии окажется выше, чем у России. Так, собственно, и получилось в Литве: из-за дороговизны СПГ едва не обанкротился единственный в Литве производитель азотных удобрений Achema, являющийся крупным потребителем газа», — говорит Леонид Хазанов. Загрузка... aif.ru Категории: в странах Балтии, технологии, экономика Ключевые слова: США, рынок, Европа, СПГ, Балтия География: Латвия — статья прочитана 127 раз Комментарии