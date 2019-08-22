Захотелось независимости. Латвия планирует построить СПГ-терминал

В Латвии обсуждается строительство терминала по приему СПГ. Инициаторы проекта утверждают, что с его появлением страна достигнет независимости от России, да и газ, может быть, будет дешевле. Но местное население решительно против, сообщает АиФ.
Латвия хочет построить свой терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). Его проект в настоящее время разрабатывает компания Skulte LNG Terminal, которая надеется, что терминал получится самым дешевым в мире. Тем не менее население против строительства. Почему? И зачем Латвии вдруг понадобился СПГ-терминал? Разбирался АиФ.ru
Независимость и дешевый газ
Терминал по приему сжиженного природного газа должен появиться в Рижском заливе, в акватории Скултского порта, на расстоянии 2,5 километров от берега. Связан он будет с подземным газовым хранилищем в Инчукалнсе через трубопровод.
Стоимость строительства оценивается в 150 миллионов долларов, срок строительства — два года, а срок окупаемости — 11 лет, говорится в описании проекта, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По словам председателя Skulte LNG Terminal Петера Алоиза Рагаушса, близость Инчукалнского газохранилища может сделать Скултский СПГ-терминал самым дешевым в мире, передает Delfi.lv. Дело в том, что не придется тратить деньги на цистерны для хранения топлива: его сразу можно будет качать из хранилища. За счет дешевой регазификации стоимость газа может быть ниже той, по которой Латвия покупает топливо у российского «Газпрома». Но, несмотря на перспективу снижения коммунальных платежей, население категорически против строительства.
Глава Общества национального газового терминала и руководитель проекта Ренарс Микельсонс объяснял местным жителям, что СПГ-терминал важен и с точки зрения энергобезопасности Латвии. Но латыши непреклонны: пусть газ будет дороже, пусть будет из России, но Рижский залив должен остаться чистым. Граждане опасаются, что терминал опасен для экологической обстановки, в регионе появится неприятный запах, рухнут цены на недвижимость.
По данным местных СМИ, жители Кримулдского, Лимбажского, Саулкрастского и Сейского краев (здесь проходили слушания по проекту — ред.) стройку не поддерживают. В Государственное бюро по надзору за окружающей средой они направили письмо с несколькими тысячами подписей противников плана Skulte LNG Terminal. Окончательное решение будет принимать латвийское правительство.
Кому нужен СПГ-терминал в Латвии?
Опрошенные АиФ.ru эксперты сходятся во мнении: Латвии терминал по приему сжиженного природного газа не нужен, республика импортирует топливо из России по вполне приемлемой цене.
Из этого напрашивается логичный вывод: проект Skulte LNG Terminal в Латвии интересен поставщикам СПГ, прежде всего — США и Норвегии. Рагаушс не мог не общаться с представителями нефтегазовых компаний из этих стран, обсуждая вопрос о цене поставок сжиженного природного газа», — полагает Хазанов.
Литовский пример
В 2014 году терминал по приему СПГ «Independence» появился в Литве, в порту Клайпеды. Тогда власти республики называли проект «победой над зависимостью от России». Предполагалось, что с помощью терминала Литва обеспечит газом не только себя, но и соседей по Прибалтике: Эстонию и Латвию. При пропускной способности терминала в 4 миллиарда кубометров газа и потребности республики в топливе в 3 миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать 1 миллиард кубов.
Прошло пять лет, а Литва продолжает покупать газ у России, используя клайпедский терминал. О контракте с «Новатэком» узнало местное СМИ Baltnews. «Согласно данным „Рефинитив Эйкон“, „Новатэк“ отправил семь грузов общим объемом 67 800 кубических метров замороженного газа в период с 31 марта по 16 апреля из порта Высоцк. Три груза были получены литовским портом Клайпеда, по одному от финских портов Тахколуото (Пори) и Торнио, а оставшиеся два отправились в Висби и Нинашамн в Швеции», — говорится в публикации.
В конце июня из российского порта Высоцк в Клайпеду приплыла еще одна партия СПГ (10 тысяч кубометров), говорится в сообщении литовской компании Klaipėdos nafta.
«Сейчас к Independence периодически пришвартовываются корабли с СПГ, поставленным „Новатэком“: его и закупает Achema. В Латвии может повториться аналогичный сценарий. Возможно, что стоимость топлива с предполагаемого терминала в Латвии окажется выше, чем у России. Так, собственно, и получилось в Литве: из-за дороговизны СПГ едва не обанкротился единственный в Литве производитель азотных удобрений Achema, являющийся крупным потребителем газа», — говорит Леонид Хазанов.
Терминал по приему сжиженного природного газа должен появиться в Рижском заливе, в акватории Скултского порта, на расстоянии 2,5 километров от берега. Связан он будет с подземным газовым хранилищем в Инчукалнсе через трубопровод.
Стоимость строительства оценивается в 150 миллионов долларов, срок строительства — два года, а срок окупаемости — 11 лет, говорится в описании проекта, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По словам председателя Skulte LNG Terminal Петера Алоиза Рагаушса, близость Инчукалнского газохранилища может сделать Скултский СПГ-терминал самым дешевым в мире, передает Delfi.lv. Дело в том, что не придется тратить деньги на цистерны для хранения топлива: его сразу можно будет качать из хранилища. За счет дешевой регазификации стоимость газа может быть ниже той, по которой Латвия покупает топливо у российского «Газпрома». Но, несмотря на перспективу снижения коммунальных платежей, население категорически против строительства.
Глава Общества национального газового терминала и руководитель проекта Ренарс Микельсонс объяснял местным жителям, что СПГ-терминал важен и с точки зрения энергобезопасности Латвии. Но латыши непреклонны: пусть газ будет дороже, пусть будет из России, но Рижский залив должен остаться чистым. Граждане опасаются, что терминал опасен для экологической обстановки, в регионе появится неприятный запах, рухнут цены на недвижимость.
По данным местных СМИ, жители Кримулдского, Лимбажского, Саулкрастского и Сейского краев (здесь проходили слушания по проекту — ред.) стройку не поддерживают. В Государственное бюро по надзору за окружающей средой они направили письмо с несколькими тысячами подписей противников плана Skulte LNG Terminal. Окончательное решение будет принимать латвийское правительство.
Кому нужен СПГ-терминал в Латвии?
Опрошенные АиФ.ru эксперты сходятся во мнении: Латвии терминал по приему сжиженного природного газа не нужен, республика импортирует топливо из России по вполне приемлемой цене.
Из этого напрашивается логичный вывод: проект Skulte LNG Terminal в Латвии интересен поставщикам СПГ, прежде всего — США и Норвегии. Рагаушс не мог не общаться с представителями нефтегазовых компаний из этих стран, обсуждая вопрос о цене поставок сжиженного природного газа», — полагает Хазанов.
Литовский пример
В 2014 году терминал по приему СПГ «Independence» появился в Литве, в порту Клайпеды. Тогда власти республики называли проект «победой над зависимостью от России». Предполагалось, что с помощью терминала Литва обеспечит газом не только себя, но и соседей по Прибалтике: Эстонию и Латвию. При пропускной способности терминала в 4 миллиарда кубометров газа и потребности республики в топливе в 3 миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать 1 миллиард кубов.
Прошло пять лет, а Литва продолжает покупать газ у России, используя клайпедский терминал. О контракте с «Новатэком» узнало местное СМИ Baltnews. «Согласно данным „Рефинитив Эйкон“, „Новатэк“ отправил семь грузов общим объемом 67 800 кубических метров замороженного газа в период с 31 марта по 16 апреля из порта Высоцк. Три груза были получены литовским портом Клайпеда, по одному от финских портов Тахколуото (Пори) и Торнио, а оставшиеся два отправились в Висби и Нинашамн в Швеции», — говорится в публикации.
В конце июня из российского порта Высоцк в Клайпеду приплыла еще одна партия СПГ (10 тысяч кубометров), говорится в сообщении литовской компании Klaipėdos nafta.
«Сейчас к Independence периодически пришвартовываются корабли с СПГ, поставленным „Новатэком“: его и закупает Achema. В Латвии может повториться аналогичный сценарий. Возможно, что стоимость топлива с предполагаемого терминала в Латвии окажется выше, чем у России. Так, собственно, и получилось в Литве: из-за дороговизны СПГ едва не обанкротился единственный в Литве производитель азотных удобрений Achema, являющийся крупным потребителем газа», — говорит Леонид Хазанов.