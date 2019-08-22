Библейский налог Трампа: как США чуть не остались без Библии

Христиане в США празднуют победу: им удалось защитить Библию. Доступность Священного Писания в США была поставлена под удар решением Дональда Трампа в очередной раз повысить пошлины на китайский импорт, сообщает ВВС.
Библия оказалась в списке импортируемых из Китая товаров, к которым применяются повышенные ввозные пошлины. Это означало, что цена на новые экземпляры Библии могла резко вырасти, а тиражи книги заметно бы сократились.
Однако на прошлой неделе Трамп внес спасительные для христиан поправки: под давлением общественности Библия была исключена из списка товаров, подлежащих обложению дополнительными пошлинами.
Как так получилось, что торговая война с Китаем может стать существенным фактором в религиозной жизни американских христиан?
Дело в том, что в Китае издается более половины всех выпускаемых сейчас в мире экземпляров Библии. То есть как минимум каждый второй новый экземпляр Библии - из Китая.
Каждая вторая Библия - из Китая
Китай - крупнейший в мире издатель Библии. Только базирующаяся в Нанкине издательская компания Amity Press с 1988 года выпустила почти 200 млн экземпляров Библии.
Два крупнейших в США издателя Библии - Zondervan и Thomas Nelson (принадлежат HarperCollins) - около 75% своих экземпляров Библии печатают в Китае.
"Американские издатели перенесли свое производство за границу десятки лет назад, не оставив в стране никаких существенных мощностей, которые могли бы послужить альтернативой", - говорит глава издательства христианской литературы в HarperCollins Марк Шенвальд.
Как объясняют издатели, одной из причин, почему именно в Китае выпускается львиная доля тиража Библии на английском языке - это то, что именно в Китае хорошо поставлена техника печати на очень тонкой бумаге. Именно на такой бумаге печатается значительная часть тиража Библии.
При этом китайские издательства, печатающие Библию, работают в основном на оборудовании, произведенном в Британии, Германии, Италии, Швейцарии и Японии.
Библия в США традиционно остается в числе главных бестселлеров. По оценке экспертов HarperCollins, каждый год в США продается около 20 млн экземпляров этой книги.
Цены на Библию сравнительно низкие, большое количество экземпляров раздается бесплатно.
"Библейский налог" Трампа поставил бы под вопрос практику бесплатной раздачи Библии и существенно затруднил бы американским пастырям и религиозным организациям выполнение их главной задачи - распространять слово Божие.
Глава издательства Южной баптистской конвенции Бен Мандрелл говорит, что, хотя он и рад отмене "библейского налога", чувство беспокойства его теперь не оставляет.
"Я обеспокоен тем, что слово Божие снова может оказаться заложником в международном торговом споре", - признается Бен Мандрелл.
"Слово Божие в заложниках"
Обеспокоенность по поводу решения Трампа выразила и Русская православная церковь.
"Те налоги, которые ввел президент Трамп, ударят не только по китайской экономике, но они ударят, в частности, и по христианской миссии, причем не в Китае, а в самих Соединенных Штатах Америки", - заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".
Почему Дональд Трамп, который исповедует христианство (а члены кабинета министров США при его президентстве посещают группу по изучению Библии) чуть не ограничил доступ своим соотечественникам и единоверцам к Священному Писанию?
На этот вопрос, пожалуй, нет однозначного ответа. В социальных сетях пользователи высказывают предположения, что, возможно, Библия попала в список по недосмотру.
Глава Ассоциации американских издателей Мария Палланте говорит, что издатели рады решению администрации Трампа исключить Библию и прочую религиозную литературу из списка товаров, облагаемых дополнительной ввозной пошлиной.
Заодно было принято решение отсрочить введение пошлин для ввозимой из КНР детской литературы.
"Однако мы по-прежнему очень обеспокоены, что в этом списке остаются многие другие категории книг, в том числе американская художественная литература и нон-фикшн, учебники, словари, энциклопедии, техническая, научная и профессиональная литература", - говорит Мария Палланте.
Торговую войну Трамп развязал год назад. В июле 2018-го он ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов. Тогда в список товаров попали автомобили, мотоциклы, станки, медицинское оборудование, спутники и многое другое.
В сентябре прошлого года он обложил 10% пошлиной еще 200-250 млрд долларов импорта, а в июне повысил эти 10% до 25%.
На прошлой неделе Вашингтон заявил, что введение новой 10% пошлины на некоторые потребительские товары из Китая, которую Трамп должен был установить с 1 сентября, откладывается до 15 декабря. Кроме того, власти США исключили из списка товаров ряд товаров, которые имеют особое значение для национальной безопасности и здравоохранения. В числе вычеркнутых из списка товаров оказалась и Библия.
На фоне торговой войны с США темпы роста китайской экономики снизились до 6,3% в год. Однако от введения новых пошлин страдают и американские потребители: им приходится платить заметно больше за товары, произведенные в КНР, а американские компании теряют китайский рынок.
Дело в том, что в Китае издается более половины всех выпускаемых сейчас в мире экземпляров Библии. То есть как минимум каждый второй новый экземпляр Библии - из Китая.
Каждая вторая Библия - из Китая
Китай - крупнейший в мире издатель Библии. Только базирующаяся в Нанкине издательская компания Amity Press с 1988 года выпустила почти 200 млн экземпляров Библии.
Два крупнейших в США издателя Библии - Zondervan и Thomas Nelson (принадлежат HarperCollins) - около 75% своих экземпляров Библии печатают в Китае.
"Американские издатели перенесли свое производство за границу десятки лет назад, не оставив в стране никаких существенных мощностей, которые могли бы послужить альтернативой", - говорит глава издательства христианской литературы в HarperCollins Марк Шенвальд.
Как объясняют издатели, одной из причин, почему именно в Китае выпускается львиная доля тиража Библии на английском языке - это то, что именно в Китае хорошо поставлена техника печати на очень тонкой бумаге. Именно на такой бумаге печатается значительная часть тиража Библии.
При этом китайские издательства, печатающие Библию, работают в основном на оборудовании, произведенном в Британии, Германии, Италии, Швейцарии и Японии.
Библия в США традиционно остается в числе главных бестселлеров. По оценке экспертов HarperCollins, каждый год в США продается около 20 млн экземпляров этой книги.
Цены на Библию сравнительно низкие, большое количество экземпляров раздается бесплатно.
"Библейский налог" Трампа поставил бы под вопрос практику бесплатной раздачи Библии и существенно затруднил бы американским пастырям и религиозным организациям выполнение их главной задачи - распространять слово Божие.
Глава издательства Южной баптистской конвенции Бен Мандрелл говорит, что, хотя он и рад отмене "библейского налога", чувство беспокойства его теперь не оставляет.
"Я обеспокоен тем, что слово Божие снова может оказаться заложником в международном торговом споре", - признается Бен Мандрелл.
"Слово Божие в заложниках"
Обеспокоенность по поводу решения Трампа выразила и Русская православная церковь.
"Те налоги, которые ввел президент Трамп, ударят не только по китайской экономике, но они ударят, в частности, и по христианской миссии, причем не в Китае, а в самих Соединенных Штатах Америки", - заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".
Почему Дональд Трамп, который исповедует христианство (а члены кабинета министров США при его президентстве посещают группу по изучению Библии) чуть не ограничил доступ своим соотечественникам и единоверцам к Священному Писанию?
На этот вопрос, пожалуй, нет однозначного ответа. В социальных сетях пользователи высказывают предположения, что, возможно, Библия попала в список по недосмотру.
Глава Ассоциации американских издателей Мария Палланте говорит, что издатели рады решению администрации Трампа исключить Библию и прочую религиозную литературу из списка товаров, облагаемых дополнительной ввозной пошлиной.
Заодно было принято решение отсрочить введение пошлин для ввозимой из КНР детской литературы.
"Однако мы по-прежнему очень обеспокоены, что в этом списке остаются многие другие категории книг, в том числе американская художественная литература и нон-фикшн, учебники, словари, энциклопедии, техническая, научная и профессиональная литература", - говорит Мария Палланте.
Торговую войну Трамп развязал год назад. В июле 2018-го он ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов. Тогда в список товаров попали автомобили, мотоциклы, станки, медицинское оборудование, спутники и многое другое.
В сентябре прошлого года он обложил 10% пошлиной еще 200-250 млрд долларов импорта, а в июне повысил эти 10% до 25%.
На прошлой неделе Вашингтон заявил, что введение новой 10% пошлины на некоторые потребительские товары из Китая, которую Трамп должен был установить с 1 сентября, откладывается до 15 декабря. Кроме того, власти США исключили из списка товаров ряд товаров, которые имеют особое значение для национальной безопасности и здравоохранения. В числе вычеркнутых из списка товаров оказалась и Библия.
На фоне торговой войны с США темпы роста китайской экономики снизились до 6,3% в год. Однако от введения новых пошлин страдают и американские потребители: им приходится платить заметно больше за товары, произведенные в КНР, а американские компании теряют китайский рынок.