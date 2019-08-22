Загрузка... Библейский налог Трампа: как США чуть не остались без Библии 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Христиане в США празднуют победу: им удалось защитить Библию. Доступность Священного Писания в США была поставлена под удар решением Дональда Трампа в очередной раз повысить пошлины на китайский импорт, сообщает



Библия оказалась в списке импортируемых из Китая товаров, к которым применяются повышенные ввозные пошлины. Это означало, что цена на новые экземпляры Библии могла резко вырасти, а тиражи книги заметно бы сократились.



Однако на прошлой неделе Трамп внес спасительные для христиан поправки: под давлением общественности Библия была исключена из списка товаров, подлежащих обложению дополнительными пошлинами. Христиане в США празднуют победу: им удалось защитить Библию. Доступность Священного Писания в США была поставлена под удар решением Дональда Трампа в очередной раз повысить пошлины на китайский импорт, сообщает ВВС Библия оказалась в списке импортируемых из Китая товаров, к которым применяются повышенные ввозные пошлины. Это означало, что цена на новые экземпляры Библии могла резко вырасти, а тиражи книги заметно бы сократились.Однако на прошлой неделе Трамп внес спасительные для христиан поправки: под давлением общественности Библия была исключена из списка товаров, подлежащих обложению дополнительными пошлинами.



Дело в том, что в Китае издается более половины всех выпускаемых сейчас в мире экземпляров Библии. То есть как минимум каждый второй новый экземпляр Библии - из Китая.



Каждая вторая Библия - из Китая



Китай - крупнейший в мире издатель Библии. Только базирующаяся в Нанкине издательская компания Amity Press с 1988 года выпустила почти 200 млн экземпляров Библии.



Два крупнейших в США издателя Библии - Zondervan и Thomas Nelson (принадлежат HarperCollins) - около 75% своих экземпляров Библии печатают в Китае.



"Американские издатели перенесли свое производство за границу десятки лет назад, не оставив в стране никаких существенных мощностей, которые могли бы послужить альтернативой", - говорит глава издательства христианской литературы в HarperCollins Марк Шенвальд.



Как объясняют издатели, одной из причин, почему именно в Китае выпускается львиная доля тиража Библии на английском языке - это то, что именно в Китае хорошо поставлена техника печати на очень тонкой бумаге. Именно на такой бумаге печатается значительная часть тиража Библии.



GETTY IMAGES Image caption Китайские издательства специализируются на печати на тонкой бумаге. Именно такая бумага часто идет на выпуск Библии



При этом китайские издательства, печатающие Библию, работают в основном на оборудовании, произведенном в Британии, Германии, Италии, Швейцарии и Японии.



Библия в США традиционно остается в числе главных бестселлеров. По оценке экспертов HarperCollins, каждый год в США продается около 20 млн экземпляров этой книги.



Цены на Библию сравнительно низкие, большое количество экземпляров раздается бесплатно.



"Библейский налог" Трампа поставил бы под вопрос практику бесплатной раздачи Библии и существенно затруднил бы американским пастырям и религиозным организациям выполнение их главной задачи - распространять слово Божие.



Глава издательства Южной баптистской конвенции Бен Мандрелл говорит, что, хотя он и рад отмене "библейского налога", чувство беспокойства его теперь не оставляет.



"Я обеспокоен тем, что слово Божие снова может оказаться заложником в международном торговом споре", - признается Бен Мандрелл.



"Слово Божие в заложниках"



Обеспокоенность по поводу решения Трампа выразила и Русская православная церковь.



"Те налоги, которые ввел президент Трамп, ударят не только по китайской экономике, но они ударят, в частности, и по христианской миссии, причем не в Китае, а в самих Соединенных Штатах Америки", - заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".



Почему Дональд Трамп, который исповедует христианство (а члены кабинета министров США при его президентстве посещают группу по изучению Библии) чуть не ограничил доступ своим соотечественникам и единоверцам к Священному Писанию?



На этот вопрос, пожалуй, нет однозначного ответа. В социальных сетях пользователи высказывают предположения, что, возможно, Библия попала в список по недосмотру.



Глава Ассоциации американских издателей Мария Палланте говорит, что издатели рады решению администрации Трампа исключить Библию и прочую религиозную литературу из списка товаров, облагаемых дополнительной ввозной пошлиной.



Заодно было принято решение отсрочить введение пошлин для ввозимой из КНР детской литературы.



"Однако мы по-прежнему очень обеспокоены, что в этом списке остаются многие другие категории книг, в том числе американская художественная литература и нон-фикшн, учебники, словари, энциклопедии, техническая, научная и профессиональная литература", - говорит Мария Палланте.



Торговую войну Трамп развязал год назад. В июле 2018-го он ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов. Тогда в список товаров попали автомобили, мотоциклы, станки, медицинское оборудование, спутники и многое другое.



В сентябре прошлого года он обложил 10% пошлиной еще 200-250 млрд долларов импорта, а в июне повысил эти 10% до 25%.



На прошлой неделе Вашингтон заявил, что введение новой 10% пошлины на некоторые потребительские товары из Китая, которую Трамп должен был установить с 1 сентября, откладывается до 15 декабря. Кроме того, власти США исключили из списка товаров ряд товаров, которые имеют особое значение для национальной безопасности и здравоохранения. В числе вычеркнутых из списка товаров оказалась и Библия.



На фоне торговой войны с США темпы роста китайской экономики снизились до 6,3% в год. Однако от введения новых пошлин страдают и американские потребители: им приходится платить заметно больше за товары, произведенные в КНР, а американские компании теряют китайский рынок. Как так получилось, что торговая война с Китаем может стать существенным фактором в религиозной жизни американских христиан?Дело в том, что в Китае издается более половины всех выпускаемых сейчас в мире экземпляров Библии. То есть как минимум каждый второй новый экземпляр Библии - из Китая.Китай - крупнейший в мире издатель Библии. Только базирующаяся в Нанкине издательская компания Amity Press с 1988 года выпустила почти 200 млн экземпляров Библии.Два крупнейших в США издателя Библии - Zondervan и Thomas Nelson (принадлежат HarperCollins) - около 75% своих экземпляров Библии печатают в Китае."Американские издатели перенесли свое производство за границу десятки лет назад, не оставив в стране никаких существенных мощностей, которые могли бы послужить альтернативой", - говорит глава издательства христианской литературы в HarperCollins Марк Шенвальд.Как объясняют издатели, одной из причин, почему именно в Китае выпускается львиная доля тиража Библии на английском языке - это то, что именно в Китае хорошо поставлена техника печати на очень тонкой бумаге. Именно на такой бумаге печатается значительная часть тиража Библии.При этом китайские издательства, печатающие Библию, работают в основном на оборудовании, произведенном в Британии, Германии, Италии, Швейцарии и Японии.Библия в США традиционно остается в числе главных бестселлеров. По оценке экспертов HarperCollins, каждый год в США продается около 20 млн экземпляров этой книги.Цены на Библию сравнительно низкие, большое количество экземпляров раздается бесплатно."Библейский налог" Трампа поставил бы под вопрос практику бесплатной раздачи Библии и существенно затруднил бы американским пастырям и религиозным организациям выполнение их главной задачи - распространять слово Божие.Глава издательства Южной баптистской конвенции Бен Мандрелл говорит, что, хотя он и рад отмене "библейского налога", чувство беспокойства его теперь не оставляет."Я обеспокоен тем, что слово Божие снова может оказаться заложником в международном торговом споре", - признается Бен Мандрелл.Обеспокоенность по поводу решения Трампа выразила и Русская православная церковь."Те налоги, которые ввел президент Трамп, ударят не только по китайской экономике, но они ударят, в частности, и по христианской миссии, причем не в Китае, а в самих Соединенных Штатах Америки", - заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".Почему Дональд Трамп, который исповедует христианство (а члены кабинета министров США при его президентстве посещают группу по изучению Библии) чуть не ограничил доступ своим соотечественникам и единоверцам к Священному Писанию?На этот вопрос, пожалуй, нет однозначного ответа. В социальных сетях пользователи высказывают предположения, что, возможно, Библия попала в список по недосмотру.Глава Ассоциации американских издателей Мария Палланте говорит, что издатели рады решению администрации Трампа исключить Библию и прочую религиозную литературу из списка товаров, облагаемых дополнительной ввозной пошлиной.Заодно было принято решение отсрочить введение пошлин для ввозимой из КНР детской литературы."Однако мы по-прежнему очень обеспокоены, что в этом списке остаются многие другие категории книг, в том числе американская художественная литература и нон-фикшн, учебники, словари, энциклопедии, техническая, научная и профессиональная литература", - говорит Мария Палланте.Торговую войну Трамп развязал год назад. В июле 2018-го он ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов. Тогда в список товаров попали автомобили, мотоциклы, станки, медицинское оборудование, спутники и многое другое.В сентябре прошлого года он обложил 10% пошлиной еще 200-250 млрд долларов импорта, а в июне повысил эти 10% до 25%.На прошлой неделе Вашингтон заявил, что введение новой 10% пошлины на некоторые потребительские товары из Китая, которую Трамп должен был установить с 1 сентября, откладывается до 15 декабря. Кроме того, власти США исключили из списка товаров ряд товаров, которые имеют особое значение для национальной безопасности и здравоохранения. В числе вычеркнутых из списка товаров оказалась и Библия.На фоне торговой войны с США темпы роста китайской экономики снизились до 6,3% в год. Однако от введения новых пошлин страдают и американские потребители: им приходится платить заметно больше за товары, произведенные в КНР, а американские компании теряют китайский рынок. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: библия, Китай, санкции, печать — статья прочитана 64 раза Комментарии