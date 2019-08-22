Загрузка... Бренди не в тренде: грузинский делец поил европейцев фальшивым коньяком 🔊 Воспроизвести



Испанская и французская полиция расследуют дело о поддельных коньяке и бренди. Следы крупной аферы ведут в Молдавию и Грузию. Подробности — в материале Владимира Добрынина для



Бредни вместо бренди



Всё началось несколько месяцев назад с уведомления грузинских таможенных органов, которые обратились к Испании и Франции за помощью в расследовании деятельности испано-грузинской компании Iberica Spirits, подозреваемой в мошенничестве.







Согласно европейскому законодательству, бренди на территории ЕС может производиться только из виноградного дистиллята крепостью от 30% до 60%, который затем, как правило, еще выдерживается в течение нескольких лет в дубовых бочках. Испанская и французская полиция расследуют дело о поддельных коньяке и бренди. Следы крупной аферы ведут в Молдавию и Грузию. Подробности — в материале Владимира Добрынина для «Известий» Всё началось несколько месяцев назад с уведомления грузинских таможенных органов, которые обратились к Испании и Франции за помощью в расследовании деятельности испано-грузинской компании Iberica Spirits, подозреваемой в мошенничестве.Согласно европейскому законодательству, бренди на территории ЕС может производиться только из виноградного дистиллята крепостью от 30% до 60%, который затем, как правило, еще выдерживается в течение нескольких лет в дубовых бочках.



«Начиная с 2006 года грузинские винопроизводители существенно увеличили производство бренди», — цитирует газета неназванного представителя Georgian Wine Association, работающей под патронатом грузинского Министерства сельского хозяйства.



Резкий рост объемов производства не остался незамеченным. Однако о том, что базой для него мог послужить фальсификат, заговорили не сразу.



Виноград из кукурузы



За неимением гербовой бумаги пишут на простой, говорит старинная пословица. Похожий принцип был использован и организаторами мошеннической схемы с бренди. В качестве исходника решено было взять продукт перегонки кукурузы. Выращивание этого злака обходится на порядок дешевле, чем винограда, а кукурузный дистиллят — примерно в три-четыре раза дешевле виноградного. При такой разнице в цене есть хороший финансовый зазор для игры на сниженных ценах и возможность пойти на некоторые затраты, чтобы провести транспортно-этикеточную «карусель», которая позволит замести следы и поправит «родословную» продукта.



Журналистам из El Mundo удалось смоделировать на основе имевшихся в их распоряжении данных всю мошенническую цепочку. Начинается она в Молдавии на складах компании Zernoff SRL, занимающейся производством этилового спирта, водки и других крепких напитков. Махинаторы приобретают кукурузный дистиллят от имени зарегистрированной в Великобритании Brina Project LLP. Залитая в автоцистерну жидкость держит путь из Молдавии в Болгарию, в софийский филиал германской логистической компании M&M, к алкогольному бизнесу не имеющей никакого отношения, поскольку она предоставляет только транспорт и склады для хранения товаров.



В документации первой компании, сопровождающей груз, отправленный из Молдовы, указывается, что содержимое резервуара соответствует стандарту ENA (Ethyl Neutral Alcohol), из которого запрещено выпускать бренди. Однако через несколько дней после хранения в Болгарии тот же грузовик с тем же танком (и с теми же номерными знаками) отправляется в Грузию, а именно в город Кутаиси. И с измененной документацией: теперь в сопроводительных бумагах написано, что в этой цистерне перевозится винный дистиллят, обозначенный как Wine Alcohol.



В качестве исходника решено было взять продукт перегонки кукурузы



Получателем в Грузии значится компания Iberica Spirits (которая является дочерним предприятием испанской Altosa, базирующейся в Томельосо (Ciudad Real). Проведя несколько дней в Кутаиси, тот же грузовик отправляется во Францию ​​или Испанию, конечные пункты назначения.



Сопроводительная документация снова меняется: теперь в ней говорится, что в цистернах содержится бренди пяти- или трехлетней выдержки. Хотя бывает и так, что содержимое остается в статусе винного дистиллята, предназначенного для производства из него винного бренди.



Конечных получателей этих поставок два: во Франции это расположенная в городе Сен-Преу (субпрефектура Коньяк) компания Maison A.Staub, которая также является дочерним предприятием Altosa и расположена в городе Сен-Преу, в Испании — сама Altosa.



Соломоново решение



Посольство Грузии в Мадриде подтвердило газете El Mubdo, что от Франции и Испании «запрошена поддержка для проведения расследования транспортировки подозрительных грузов, в которых один перевозимый товар мог выдаваться за другой». В общей сложности расследуется семь поставок: четыре в Испанию и три во Францию. Около 160 тыс. л напитка примерно.



В интервью испанскому изданию один из руководителей Altosa Педро Хосе Лопес Монтеро сообщил, что его компанию «не извещали о каком-либо расследовании». Но предполагает, что «за возможными подделками документов и алкоголя может стоять гражданин Грузии Соломон Ахалкаци, по инициативе которого создавалась компания Iberica Spirit и который был генеральным директором этого предприятия и единолично контролировал Iberica». И которого в феврале нынешнего года уволили, «поскольку он был замечен в краже материалов, а также в хищении средств со счетов». Выяснилось также, что Ахалкаци «имел тайные склады» и ему же принадлежала упоминавшаяся выше Brina Project, «но он это скрывал, а возможность получения от нее дистиллята объяснял наличием у него каких-то приоритетных квот».



В Altosa решили проверить весь товар, поставленный Iberica Spirit. Испанские коллеги утверждают, что Ахалкаци объявлен в розыск, и поместили на своих страницах скрин удостоверения личности разыскиваемого.



Как же так случилось, что получаемый из-за рубежа дистиллят для изготовления бренди в подразделениях Altosa не проверяли на соответствие требуемым характеристикам? И уж тем более странным видится, что испанская фирма отправляла, не проверив, в продажу не сырье, а конечный продукт, то есть бренди, и под своей маркой? На эти вопросы корреспондента «Известий», адресованные руководству Altosa, в компании не ответили.



Между тем мошенническая схема бьет сразу по нескольким болевым точкам. Информация о фальсификате грозит Alrosa серьезными имиджевыми потерями и неизбежно ударит по бизнесу компании, равно в Испании и во Франции.



Не поздоровится и грузинской стороне: в упомянутой выше Georgian Wine Association опасаются, что «если подтвердится, что именно грузинская компания фальсифицировала сырье для изготовления бренди, то трудно будет подсчитать ущерб грузинскому виноделию, традиции которого на этой земле насчитывают уже 8 тыс. лет». Один из ведущих испанских производителей бренди — фирма Altosa, по данным El Mundo, в своей работе использует не только собственный виноградный дистиллят, но и покупает его у партнеров. В целях развития кооперации и увеличения объемов производства и продаж в 2016 г. Altosa выступила соучредителем Iberica Spirits с юридическим адресом в Грузии.«Начиная с 2006 года грузинские винопроизводители существенно увеличили производство бренди», — цитирует газета неназванного представителя Georgian Wine Association, работающей под патронатом грузинского Министерства сельского хозяйства.Резкий рост объемов производства не остался незамеченным. Однако о том, что базой для него мог послужить фальсификат, заговорили не сразу.За неимением гербовой бумаги пишут на простой, говорит старинная пословица. Похожий принцип был использован и организаторами мошеннической схемы с бренди. В качестве исходника решено было взять продукт перегонки кукурузы. Выращивание этого злака обходится на порядок дешевле, чем винограда, а кукурузный дистиллят — примерно в три-четыре раза дешевле виноградного. При такой разнице в цене есть хороший финансовый зазор для игры на сниженных ценах и возможность пойти на некоторые затраты, чтобы провести транспортно-этикеточную «карусель», которая позволит замести следы и поправит «родословную» продукта.Журналистам из El Mundo удалось смоделировать на основе имевшихся в их распоряжении данных всю мошенническую цепочку. Начинается она в Молдавии на складах компании Zernoff SRL, занимающейся производством этилового спирта, водки и других крепких напитков. Махинаторы приобретают кукурузный дистиллят от имени зарегистрированной в Великобритании Brina Project LLP. Залитая в автоцистерну жидкость держит путь из Молдавии в Болгарию, в софийский филиал германской логистической компании M&M, к алкогольному бизнесу не имеющей никакого отношения, поскольку она предоставляет только транспорт и склады для хранения товаров.В документации первой компании, сопровождающей груз, отправленный из Молдовы, указывается, что содержимое резервуара соответствует стандарту ENA (Ethyl Neutral Alcohol), из которого запрещено выпускать бренди. Однако через несколько дней после хранения в Болгарии тот же грузовик с тем же танком (и с теми же номерными знаками) отправляется в Грузию, а именно в город Кутаиси. И с измененной документацией: теперь в сопроводительных бумагах написано, что в этой цистерне перевозится винный дистиллят, обозначенный как Wine Alcohol.Получателем в Грузии значится компания Iberica Spirits (которая является дочерним предприятием испанской Altosa, базирующейся в Томельосо (Ciudad Real). Проведя несколько дней в Кутаиси, тот же грузовик отправляется во Францию ​​или Испанию, конечные пункты назначения.Сопроводительная документация снова меняется: теперь в ней говорится, что в цистернах содержится бренди пяти- или трехлетней выдержки. Хотя бывает и так, что содержимое остается в статусе винного дистиллята, предназначенного для производства из него винного бренди.Конечных получателей этих поставок два: во Франции это расположенная в городе Сен-Преу (субпрефектура Коньяк) компания Maison A.Staub, которая также является дочерним предприятием Altosa и расположена в городе Сен-Преу, в Испании — сама Altosa.Посольство Грузии в Мадриде подтвердило газете El Mubdo, что от Франции и Испании «запрошена поддержка для проведения расследования транспортировки подозрительных грузов, в которых один перевозимый товар мог выдаваться за другой». В общей сложности расследуется семь поставок: четыре в Испанию и три во Францию. Около 160 тыс. л напитка примерно.В интервью испанскому изданию один из руководителей Altosa Педро Хосе Лопес Монтеро сообщил, что его компанию «не извещали о каком-либо расследовании». Но предполагает, что «за возможными подделками документов и алкоголя может стоять гражданин Грузии Соломон Ахалкаци, по инициативе которого создавалась компания Iberica Spirit и который был генеральным директором этого предприятия и единолично контролировал Iberica». И которого в феврале нынешнего года уволили, «поскольку он был замечен в краже материалов, а также в хищении средств со счетов». Выяснилось также, что Ахалкаци «имел тайные склады» и ему же принадлежала упоминавшаяся выше Brina Project, «но он это скрывал, а возможность получения от нее дистиллята объяснял наличием у него каких-то приоритетных квот».В Altosa решили проверить весь товар, поставленный Iberica Spirit. Испанские коллеги утверждают, что Ахалкаци объявлен в розыск, и поместили на своих страницах скрин удостоверения личности разыскиваемого.Как же так случилось, что получаемый из-за рубежа дистиллят для изготовления бренди в подразделениях Altosa не проверяли на соответствие требуемым характеристикам? И уж тем более странным видится, что испанская фирма отправляла, не проверив, в продажу не сырье, а конечный продукт, то есть бренди, и под своей маркой? На эти вопросы корреспондента «Известий», адресованные руководству Altosa, в компании не ответили.Между тем мошенническая схема бьет сразу по нескольким болевым точкам. Информация о фальсификате грозит Alrosa серьезными имиджевыми потерями и неизбежно ударит по бизнесу компании, равно в Испании и во Франции.Не поздоровится и грузинской стороне: в упомянутой выше Georgian Wine Association опасаются, что «если подтвердится, что именно грузинская компания фальсифицировала сырье для изготовления бренди, то трудно будет подсчитать ущерб грузинскому виноделию, традиции которого на этой земле насчитывают уже 8 тыс. лет». Загрузка... iz.ru Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Грузия, бренди, коньяк, фальсификат — статья прочитана 96 раз Комментарии