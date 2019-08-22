Глава Вильнюсских теплосетей надеется на успех в споре с Veolia 🔊 Воспроизвести



Новый глава предприятия Вильнюсских теплосетей Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащего муниципалитету Вильнюса, Геримантас Баканас надеется, что спор в Стокгольмском арбитраже с бывшим арендатором теплового хозяйства, контролируемым французским концерном Veolia компанией Vilniaus energija, завершится успешно.



"Все зависит от решения арбитража (...). Я очень верю в предприятие – не могу сказать, что мы выиграем дело, но я очень верю, что для теплосетей оно закончится успешно", – сказал BNS Г. Баканас.



По его словам, завершить тяжбу предполагается до 2021 года.



Г. Баканас, который встанет у руля компании в четверг, отказался указать, какую сумму предприятие VST потратило на судебное разбирательство с Veolia, а только подтвердил, что в год предприятие тратит на юристов около 2 млн евро. Новый глава предприятия Вильнюсских теплосетей Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащего муниципалитету Вильнюса, Геримантас Баканас надеется, что спор в Стокгольмском арбитраже с бывшим арендатором теплового хозяйства, контролируемым французским концерном Veolia компанией Vilniaus energija, завершится успешно."Все зависит от решения арбитража (...). Я очень верю в предприятие – не могу сказать, что мы выиграем дело, но я очень верю, что для теплосетей оно закончится успешно", – сказал BNS Г. Баканас.По его словам, завершить тяжбу предполагается до 2021 года.Г. Баканас, который встанет у руля компании в четверг, отказался указать, какую сумму предприятие VST потратило на судебное разбирательство с Veolia, а только подтвердил, что в год предприятие тратит на юристов около 2 млн евро. Спор возник из-за инвестиций Vilniaus energija 2002–2017 годов в Вильнюсское тепловое хозяйство. Вильнюсское самоуправление и контролируемое им предприятие Вильнюсских теплосетей хотят отсудить у Veolia более 400 млн евро. Veolia утверждает, что понесла ущерб в результате незаконных действий властей и требует возместить ей 22 млн евро.



В деле VST пытается вернуть себе и переплаченные компании Vilniaus energijai в 2011-2017 годах потребителями из-за разницы в цене суммы – в общей сложности почти 26 млн евро. Такую переплату установила тогдашняя Комиссия по ценам.



Г. Баканас до сего времени был руководителем Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Эстонской группы железнодорожных услуг и инвестиций Skinest Rail, был членом совета директоров группы предприятий CEE Railroad reform, а до ноября 2017 года был заместителем генерального директора государственных Железных дорог Литвы (Lietuvos gelezinkeliai).



Г.Баканас также работал директором администрации Klaipedos nafta и руководителем подразделения стратегического анализа в Службе специальных расследований (ССР). BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, Стокгольм, Veolia География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 165 раз Комментарии