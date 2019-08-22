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Порошенко с семьей рыбачит в Норвегии - СМИ



Бывшего президента Украины вместе с семьей видели в аэропорту города Олесунн, куда со всего мира съезжаются любители рыбалки.

Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовецкого туризма. Об этом в среду, 21 августа, со ссылкой на очевидцев, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ со ссылкой на Українські Новини.

Отмечается, что пятого президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.

"Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - сообщил очевидец.
Других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники не сообщили.

На этом же борту Петр Порошенко был замечен еще в марте 2016 года, когда осуществлял перелет в Малагу.

Данный самолет относится к коммерческой авиации, осуществляет чартерные перелеты и базируется в аэропорту Киев (Жуляны). Конечный владелец борта не афишируется, хотя в 2017-2018 годах он был замечен в перелетах по полетным листам авиакомпании Анда эйр.

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ обязали открыть дело на Климкина и Порошенко. На них подали заявление по статье злоупотребление властью или служебным положением.

Как известно, Порошенко является фигурантом 12 дел Госбюро расследований.
korrespondent.net
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко
География: Украина
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добавлена сегодня, 22 августа, 10:00

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