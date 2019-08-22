Порошенко с семьей рыбачит в Норвегии - СМИ 🔊 Воспроизвести



Бывшего президента Украины вместе с семьей видели в аэропорту города Олесунн, куда со всего мира съезжаются любители рыбалки.



Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовецкого туризма. Об этом в среду, 21 августа, со ссылкой на очевидцев, сообщает



Отмечается, что пятого президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.



"Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - сообщил очевидец. Бывшего президента Украины вместе с семьей видели в аэропорту города Олесунн, куда со всего мира съезжаются любители рыбалки.Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовецкого туризма. Об этом в среду, 21 августа, со ссылкой на очевидцев, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ со ссылкой на Українські Новини.Отмечается, что пятого президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра."Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - сообщил очевидец. Других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники не сообщили.



На этом же борту Петр Порошенко был замечен еще в марте 2016 года, когда осуществлял перелет в Малагу.



Данный самолет относится к коммерческой авиации, осуществляет чартерные перелеты и базируется в аэропорту Киев (Жуляны). Конечный владелец борта не афишируется, хотя в 2017-2018 годах он был замечен в перелетах по полетным листам авиакомпании Анда эйр.



Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ обязали открыть дело на Климкина и Порошенко. На них подали заявление по статье злоупотребление властью или служебным положением.



Как известно, Порошенко является фигурантом 12 дел Госбюро расследований. korrespondent.net Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 170 раз Комментарии