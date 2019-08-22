Накануне визита в Литву премьер Молдавии Санду устроила разнос подчиненным из-за визита Шойгу 🔊 Воспроизвести © Sputnik



Молдавский премьер Майя Санду раскритиковала министра обороны республики Павла Войку за то, что он не учел все формальности, когда пригласил в страну главу оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу. Она заявила об этом 21 августа на заседании правительства, передает



«Так как вы не сделали все необходимые по закону обращения, то этот визит не официальный. Правительство не вовлечено в этот визит. Кроме того, не могут быть подписаны официальные соглашения и документы», — сказала Санду.



Премьер-министр также потребовала, чтобы глава МИД Нику Попеску связался с посольством республики в Москве и вызвал для консультаций посла, чтобы прояснить, как все это произошло.



Войку был назначен на должность министра обороны Молдавии в июне этого года после формирования парламентской коалиции между выступающей за сотрудничество с РФ Партией социалистов и прозападным блоком ACUM. Молдавский премьер Майя Санду раскритиковала министра обороны республики Павла Войку за то, что он не учел все формальности, когда пригласил в страну главу оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу. Она заявила об этом 21 августа на заседании правительства, передает УКРАИНА со ссылкой на Sputnik Молдова«Так как вы не сделали все необходимые по закону обращения, то этот визит не официальный. Правительство не вовлечено в этот визит. Кроме того, не могут быть подписаны официальные соглашения и документы», — сказала Санду.Премьер-министр также потребовала, чтобы глава МИД Нику Попеску связался с посольством республики в Москве и вызвал для консультаций посла, чтобы прояснить, как все это произошло.Войку был назначен на должность министра обороны Молдавии в июне этого года после формирования парламентской коалиции между выступающей за сотрудничество с РФ Партией социалистов и прозападным блоком ACUM. ukraina.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: премьер, правительство, Молдова — статья прочитана 152 раза Комментарии