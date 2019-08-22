|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Накануне визита в Литву премьер Молдавии Санду устроила разнос подчиненным из-за визита Шойгу
Молдавский премьер Майя Санду раскритиковала министра обороны республики Павла Войку за то, что он не учел все формальности, когда пригласил в страну главу оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу. Она заявила об этом 21 августа на заседании правительства, передает УКРАИНА со ссылкой на Sputnik Молдова
«Так как вы не сделали все необходимые по закону обращения, то этот визит не официальный. Правительство не вовлечено в этот визит. Кроме того, не могут быть подписаны официальные соглашения и документы», — сказала Санду.
Премьер-министр также потребовала, чтобы глава МИД Нику Попеску связался с посольством республики в Москве и вызвал для консультаций посла, чтобы прояснить, как все это произошло.
Войку был назначен на должность министра обороны Молдавии в июне этого года после формирования парламентской коалиции между выступающей за сотрудничество с РФ Партией социалистов и прозападным блоком ACUM.
ukraina.ru
Ключевые слова: премьер, правительство, Молдова
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|