Польский перевозчик Konrad теряет право возить скот из Литвы 🔊 Воспроизвести



Польский перевозчик Konrad, который не обеспечил надлежащие условия перевозки телят в Израиль, потеряет право перевозить скот в Литве или вывозить его из Литвы. Кроме того, предстоит проверка, не допустили ли нарушение инспекторы Литовской продовольственно-ветеринарной службы.



Установлено, что телят из Литвы было вывезено больше, чем их можно было разместить в транспортных средствах, сообщила служба.



"Досадно, что наши инспекторы не дали надлежащей оценки площади, выделенной для перевозки животных, и не убедились, что организатор перевозки и перевозчик будут скрупулезно соблюдать требования к благополучию животных", – сказал для пресс-релиза глава Литовской продовольственно-ветеринарной службы Дарюс Ремейка.



Как отмечает служба, с учетом количества транспортных средств и предназначенной для животных площади, а также температуры воздуха во время перевозки должно было быть отправлено меньше животных. Польский перевозчик Konrad, который не обеспечил надлежащие условия перевозки телят в Израиль, потеряет право перевозить скот в Литве или вывозить его из Литвы. Кроме того, предстоит проверка, не допустили ли нарушение инспекторы Литовской продовольственно-ветеринарной службы.Установлено, что телят из Литвы было вывезено больше, чем их можно было разместить в транспортных средствах, сообщила служба."Досадно, что наши инспекторы не дали надлежащей оценки площади, выделенной для перевозки животных, и не убедились, что организатор перевозки и перевозчик будут скрупулезно соблюдать требования к благополучию животных", – сказал для пресс-релиза глава Литовской продовольственно-ветеринарной службы Дарюс Ремейка.Как отмечает служба, с учетом количества транспортных средств и предназначенной для животных площади, а также температуры воздуха во время перевозки должно было быть отправлено меньше животных. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: нарушения, транспорт, мясопереработка География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии