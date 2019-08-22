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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Польский перевозчик Konrad теряет право возить скот из Литвы
Польский перевозчик Konrad, который не обеспечил надлежащие условия перевозки телят в Израиль, потеряет право перевозить скот в Литве или вывозить его из Литвы. Кроме того, предстоит проверка, не допустили ли нарушение инспекторы Литовской продовольственно-ветеринарной службы.
Установлено, что телят из Литвы было вывезено больше, чем их можно было разместить в транспортных средствах, сообщила служба.
"Досадно, что наши инспекторы не дали надлежащей оценки площади, выделенной для перевозки животных, и не убедились, что организатор перевозки и перевозчик будут скрупулезно соблюдать требования к благополучию животных", – сказал для пресс-релиза глава Литовской продовольственно-ветеринарной службы Дарюс Ремейка.
Как отмечает служба, с учетом количества транспортных средств и предназначенной для животных площади, а также температуры воздуха во время перевозки должно было быть отправлено меньше животных.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: нарушения, транспорт, мясопереработка
География: Литва
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