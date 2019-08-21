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Трамп отменил госвизит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию



Дания готовилась оказать Дональду Трампу торжественный прием. Однако президент США отказался от визита, узнав, что Копенгаген не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии, сообщает DW.

Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии. "Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду, 21 августа.




Президент США поблагодарил Фредериксен за прямоту, которая, по его словам, "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и обещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем". Позднее представитель Белого дома уточнил, что Трамп отменил весь визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября.

Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию по приглашению королевы Маргрете Второй. Планировались двусторонние переговоры и встреча с представителями бизнеса. Трамп должен был прибыть в Данию после визита в Польшу на предстоящей неделе.

Заявления Трампа о желании Вашингтона купить Гренландию повсеместно вызвали изумление и отторжение, в первую очередь, в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке.
dw.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: визит, покупка, Дания, Трамп, Гренландия, отмена
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добавлена сегодня, 21 августа, 19:00

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