Трамп отменил госвизит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию 🔊 Воспроизвести



Дания готовилась оказать Дональду Трампу торжественный прием. Однако президент США отказался от визита, узнав, что Копенгаген не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии, сообщает



Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии. "Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду, 21 августа. Дания готовилась оказать Дональду Трампу торжественный прием. Однако президент США отказался от визита, узнав, что Копенгаген не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии, сообщает DW Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии. "Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду, 21 августа. Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 August 2019







Президент США поблагодарил Фредериксен за прямоту, которая, по его словам, "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и обещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем". Позднее представитель Белого дома уточнил, что Трамп отменил весь визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября.



Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию по приглашению королевы Маргрете Второй. Планировались двусторонние переговоры и встреча с представителями бизнеса. Трамп должен был прибыть в Данию после визита в Польшу на предстоящей неделе.



Заявления Трампа о желании Вашингтона купить Гренландию повсеместно вызвали изумление и отторжение, в первую очередь, в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке. Президент США поблагодарил Фредериксен за прямоту, которая, по его словам, "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и обещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем". Позднее представитель Белого дома уточнил, что Трамп отменил весь визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября.Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию по приглашению королевы Маргрете Второй. Планировались двусторонние переговоры и встреча с представителями бизнеса. Трамп должен был прибыть в Данию после визита в Польшу на предстоящей неделе.Заявления Трампа о желании Вашингтона купить Гренландию повсеместно вызвали изумление и отторжение, в первую очередь, в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке. dw.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: визит, покупка, Дания, Трамп, Гренландия, отмена — статья прочитана 128 раз Комментарии