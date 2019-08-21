Планы латвийской Spectrum Baltic в Литве задали загадку СМИ 🔊 Воспроизвести



Получившая право импортировать электроэнергию из Калининградской области и Беларуси в Литву латвийская компания Spectrum Baltic вызвала удивление у энергетиков. Когда стало известно, что Латвия намерена торговать электроэнергией с Белорусской АЭС (БелАЭС), лицензию в Литве получило никому неизвестное предприятие с одним работником, пишет новостной портал 15min.lt.



Как сообщает портал, обладающее монополией на импорт предприятие российского капитала Inter RAO Lietuva удивлено дерзостью новичка, а другие полагают, что под вывеской латвийского предприятия скрываются оборотистые торговцы электроэнергией. Говорят, что это подставное предприятие, за которым стоят специалисты, хорошо знающие схемы импорта электричества в Балтийских странах. Получившая право импортировать электроэнергию из Калининградской области и Беларуси в Литву латвийская компания Spectrum Baltic вызвала удивление у энергетиков. Когда стало известно, что Латвия намерена торговать электроэнергией с Белорусской АЭС (БелАЭС), лицензию в Литве получило никому неизвестное предприятие с одним работником, пишет новостной портал 15min.lt.Как сообщает портал, обладающее монополией на импорт предприятие российского капитала Inter RAO Lietuva удивлено дерзостью новичка, а другие полагают, что под вывеской латвийского предприятия скрываются оборотистые торговцы электроэнергией. Говорят, что это подставное предприятие, за которым стоят специалисты, хорошо знающие схемы импорта электричества в Балтийских странах. Член сейма Дайнюс Крейвис обратился по поводу Spectrum Baltic в Комиссию по координированию защиты важных для обеспечения национальной безопасности объектов с просьбой провести проверку предприятия, установить его владельцев, их связи с российскими или белорусскими энергетическими предприятиями и соответствие требованиям национальной безопасности.



Парламентарий считает, что в данном случае имеют место намерения воспользоваться своповыми сделками между Россией и Беларусью, и электричество с БелАЭС превратится в "российское".



Эксперт Национальной энергетической ассоциации Литвы Ритас Стасялис считает, что решение латвийского предприятия импортировать электроэнергию из Калининграда и Беларуси, где царит "Росатом", может восприниматься как афронт.



"Inter RAO и сама может заниматься импортом из Беларуси, так что трудно сказать, в какой схеме участвует эта никому неизвестная латвийская компания", – сказал Р. Стасялис.



Представитель Inter RAO Lietuva Юозас Рузгис подтвердил 15min.lt подтвердил, что компания обладает исключительным правом на импорт российской электроэнергии, а электроэнергию из Беларуси она импортирует при условии благоприятных цен и если в этом есть потребность.



"Однако это электричество составляет небольшую часть всего импортируемого объема электроэнергии, о котором публично сообщается в финансовых квартальных отчетах компании", – сказал Ю. Рузгис.



Компания Spectrum Baltic недавно получила разрешение Государственного совета по регулированию энергетики импортировать электроэнергию из Калининградской области и Беларуси, у нее есть предварительный необязывающий договор купли-продажи электроэнергии с Балтийской АЭС (Калининградская область), строительство которой приостановлено в 2013 году. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: электричество, импорт, цена, биржа, БелАЭС, Spectrum Baltic География: Литва — статья прочитана 68 раз Комментарии