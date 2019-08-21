Правительство Литвы одобрило решение повысить размер базовой зарплаты госслужащих 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство одобрило решение со следующего года увеличить на три евро до 176 евро базовый размер служебного оклада – от него зависит зарплата государственных служащих.



В среду это решение утвердил кабмин, окончательное слово теперь – за сеймом.



По словам министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, повышение служебного оклада коснется всех госслужащих, сотрудников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, государственных должностных лиц, судей, военнослужащих и политиков.



Министр сказал, что это делается для проведения в жизнь положения Национального коллективного договора.



"После установления этого размера зарплата 200 тыс. работников и другие установленные в правовых актах выплаты увеличатся на сумму от 12 до 96,90 евро – от работника с самой маленькой зарплатой, работающего по трудовому договору, до председателя Конституционного суда", – сказал Л. Кукурайтис на заседании кабмина.



По его словам, в бюджете следующего года на это предусмотрено 60 млн евро.



В число этих работников попадают и педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, социальные работники. Литовское правительство одобрило решение со следующего года увеличить на три евро до 176 евро базовый размер служебного оклада – от него зависит зарплата государственных служащих.В среду это решение утвердил кабмин, окончательное слово теперь – за сеймом.По словам министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, повышение служебного оклада коснется всех госслужащих, сотрудников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, государственных должностных лиц, судей, военнослужащих и политиков.Министр сказал, что это делается для проведения в жизнь положения Национального коллективного договора."После установления этого размера зарплата 200 тыс. работников и другие установленные в правовых актах выплаты увеличатся на сумму от 12 до 96,90 евро – от работника с самой маленькой зарплатой, работающего по трудовому договору, до председателя Конституционного суда", – сказал Л. Кукурайтис на заседании кабмина.По его словам, в бюджете следующего года на это предусмотрено 60 млн евро.В число этих работников попадают и педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, социальные работники. Категории: экономика, общество Ключевые слова: госслужащие, зарплата, Кабмин География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии