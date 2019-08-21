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США отказали во въезде девушке премьера Великобритании, сообщили СМИ
Власти США отказали во въезде девушке нового премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс, предположительно, из-за ее поездки в непризнанное государство Сомалиленд в прошлом году, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Саймондс панировала отправиться в Америку в ближайшие дни, чтобы провести несколько встреч в рамках работы на некоммерческую природоохранную организацию Oceana, однако американские власти заблокировали ее запрос, отмечает издание. Неизвестно, проходила ли Саймондс регистрацию в системе в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам Великобритании совершать безвизовые краткосрочные поездки в США. Однако если она делала это, система могла автоматически отказать девушке, учитывая ее историю поездок. В 2016 году в форму ESTA был добавлен вопрос о посещении Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали или Йемена после 1 марта 2011 года. Как пишет издание, если заявитель отвечает "да", система может отказать ему в разрешении на въезд. Официально канцелярия премьер-министра пока не комментирует эту информацию.
РИА Новости
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