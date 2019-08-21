Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Пятый год подряд литовская элита в традиционном опросе самым влиятельным литовским бизнесменом назвала президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, сообщил во вторник новостной портал delfi.lt.



Дарюс Моцкус, президент бизнес-группы MG Baltic, занял второе место в проведённом журналом Reitingai опросе, а Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, занял третье место.



Они набрали 659, 330 и 317 баллов соответственно.



В десятку вошли также Раймондас Куодис, заместитель председателя правления Банка Литвы, Нериюс Нумавичюс, основной акционер Vilniaus Prekyba, Арвидас Авулис, председатель правления Hanner, Илья Лаурс, основатель GetJar, Владас Альгирдас Бумелис, председатель правления Biotechpharma, президент Конфедерации бизнес-предприятий Валдас Суткус, глава Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас. Пятый год подряд литовская элита в традиционном опросе самым влиятельным литовским бизнесменом назвала президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, сообщил во вторник новостной портал delfi.lt.Дарюс Моцкус, президент бизнес-группы MG Baltic, занял второе место в проведённом журналом Reitingai опросе, а Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, занял третье место.Они набрали 659, 330 и 317 баллов соответственно.В десятку вошли также Раймондас Куодис, заместитель председателя правления Банка Литвы, Нериюс Нумавичюс, основной акционер Vilniaus Prekyba, Арвидас Авулис, председатель правления Hanner, Илья Лаурс, основатель GetJar, Владас Альгирдас Бумелис, председатель правления Biotechpharma, президент Конфедерации бизнес-предприятий Валдас Суткус, глава Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас. С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai по заказу новостного портала delfi.lt опросил 1013 представителей элиты Литвы.



В опросе общественного мнения, проведённом Spinter tyrimai, первым в списке самых влиятельных литовских бизнесменов и экономистов был А.Авулис, вторым - Д. Моцкус, а Р.Даргис занял третью строчку.



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Fonterra отказывается от некоторых партнерских отношений, но планирует расширить с Rokiskio suris



Крупнейший новозеландский экспортёр молочных продуктов Fonterra отказывается от некоторых из своих партнёрских отношений, но планирует расширение с литовской компание по переработке молока Rokiskio suris, пишет деловое издание Verslo zinios.



Согласно порталу, поскольку расширение оказалось не совсем успешным, Fonterra пересматривает свои существующие соглашения с партнёрами и отказывается от некоторых своих активов.



Rokiskio suris, в которую Fonterra вложила более 7 млн евро, утверждает, что речь идёт не о переписывании контрактов, а о новых проектах в Литве. Генеральный директор Rokiskio suris Далюс Трампа не уточнил, что компании планируют, но сказал, что таких проектов в Литве ещё не было.



BNS напоминает о том, что Fonterra (Europe) Cooperatie, зарегистрированное в Нидерландах дочернее предприятие Fonterra, в конце 2017 года за более чем 7 млн евро приобрело 10% акций Rokiskio suris.



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Компания по производству офисной мебели Narbutas в развитие инвестирует 20 млн евро, сообщает деловое издание Verslo žinios“.



Как сообщает компания, инвестиции позволят примерно вдвое увеличить продажи, и ожидается, что в этом году оборот группы Narbutas составит 102 млн евро.



По словам Пятраса Нарбутаса, владельца Narbutas International, планируется к имеющейся фабрике сделать пристройку площадью 20 тыс. кв.м. Строительство обойдётся примерно в 10 млн евро, ещё более 10 млн пойдёт на приобретение оборудования. Компания в развитие вложит собственные средства.



BNS напоминает, что в прошлом году Narbutas сообщала о том, что в здание пристройки площадью 7,5 тыс. кв.м. вложит до 7 млн евро.



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В Клайпеду во вторник вечером из Норвегии прибыла большая новая партия сжиженного природного газа (СПГ). По данным BNS, 138 тыс. кубометров СПГ предназначено для крупнейшего потребителя газа - Йонавского завода по производству удобрений Achema.



По сообщениям порталов marinetraffic.com, toiletelfinder.com и myshiptracking.com, судно-газовоз Arctic Princess в настоящее время стоит у причала возле Клайпедского терминала СПГ Independence.



Порталы указывают, что газ поступил из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод СПГ Equinor.



В последний раз компания Achema получила большое количество СПГ из Мелкойи в конце июля, а в августе прибыло ещё два небольших груза СПГ от российской газовой компании Новатек из порта Высоцк.



Помимо Achema, терминалом пользуются принадлежащее государственной компании Lietuvos energija снабженческое предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) и входящая в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings фирма Imlitex.



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Руководителем крупнейшей в стране отопительной компании Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащей муниципалитету Вильнюса, назначен 42-летний Геримантас Баканас, член правления этой компании, подтвердила столичная мэрия.



По словам нового руководителя, в ближайшее время предстоит много серьезной работы.



"Я рассматриваю Вильнюсские тепловые сети как организацию, которая сталкивается с серьёзными вызовами, поэтому участие в выборе руководителя компании соответствовало моим карьерным целям. Я знаю, что впереди ждёт много тяжёлой работы - международный арбитраж, дискуссии с регулятором, реорганизация деятельности компании для достижения большей эффективности", - утверждает Баканас в своём заявлении.



Г.Баканас до сего времени был руководителем Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Эстонской группы железнодорожных услуг и инвестиций Skinest Rail, был членом совета директоров группы предприятий CEE Railroad reform, а до ноября 2017 года был заместителем генерального директора государственных Железных дорог Литвы (Lietuvos gelezinkeliai).



Г.Баканас также работал директором администрации Klaipedos nafta и руководителем подразделения стратегического анализа в Службе специальных расследований (ССР).



Новый руководитель VST ​​обучался управлению бизнесом в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса (VGTU).



В столичных теплосетях не было постоянного руководителя с марта, когда был уволен Мантас Бурокас, управлявший компанией с октября 2015 года. До сих пор VST временно возглавляла финансовый директор Рамуте Рибинскене.



На должность генерального директора VST претендовали 78 кандидатов.



Новый глава предприятия Вильнюсских теплосетей Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащего муниципалитету Вильнюса, Геримантас Баканас надеется, что спор в Стокгольмском арбитраже с бывшим арендатором теплового хозяйства, контролируемым французским концерном Veolia компанией Vilniaus energija, завершится успешно.



"Все зависит от решения арбитража (...). Я очень верю в предприятие – не могу сказать, что мы выиграем дело, но я очень верю, что для теплосетей оно закончится успешно", – сказал BNS Г. Баканас.



По его словам, завершить тяжбу предполагается до 2021 года.



Г. Баканас, который встанет у руля компании в четверг, отказался указать, какую сумму предприятие VST потратило на судебное разбирательство с Veolia, а только подтвердил, что в год предприятие тратит на юристов около 2 млн евро.



Спор возник из-за инвестиций Vilniaus energija 2002–2017 годов в Вильнюсское тепловое хозяйство. Вильнюсское самоуправление и контролируемое им предприятие Вильнюсских теплосетей хотят отсудить у Veolia более 400 млн евро. Veolia утверждает, что понесла ущерб в результате незаконных действий властей и требует возместить ей 22 млн евро.



В деле VST пытается вернуть себе и переплаченные компании Vilniaus energijai в 2011-2017 годах потребителями из-за разницы в цене суммы – в общей сложности почти 26 млн евро. Такую переплату установила тогдашняя Комиссия по ценам.



Г. Баканас до сего времени был руководителем Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Эстонской группы железнодорожных услуг и инвестиций Skinest Rail, был членом совета директоров группы предприятий CEE Railroad reform, а до ноября 2017 года был заместителем генерального директора государственных Железных дорог Литвы (Lietuvos gelezinkeliai).



Г.Баканас также работал директором администрации Klaipedos nafta и руководителем подразделения стратегического анализа в Службе специальных расследований (ССР).



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В первой половине этого года больше всего налогов, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов, в бюджет страны уплатило государственное АО Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai). Согласно данным, предоставленным Государственной налоговой инспекцией (ГНИ), в первую тройку вошли также Государственное лесничество и Дирекция Клайпедского государственного морского порта.



100 компаний, перечисливших в госбюджет налогов, за исключением НДС и акцизов, за шесть месяцев внесли в казну 517,116 млн евро. Из них Lietuvos gelezinkeliai перечислила 58,125 млн евро, Государственное лесничество - 44,997 млн., Дирекция Клайпедского государственного морского порта - 28,463 млн евро.



Далее следуют производитель медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific Baltics (20,205 млн евро), Swedbank (17,477 млн евро), холдинг энергетических компаний Lietuvos energija (13,535 млн евро), торговая сеть Maxima LT (13,294 млн евро), банк SEB (12,361 млн евро), госпредприятие Lietuvos oro uostai (11,399 млн евро), компания интегрированных телекоммуникаций Telia Lietuva (10,653 млн евро).



Вместе с НДС и акцизами 100 крупнейших налогоплательщиков за полугодие внесли в госбюджет 1,978 млрд долларов, а три первые позиции заняли нефтеконцерн Orlen Lietuva (161,667 млн евро), Okseta (119,975 млн евро) и Philip Morris Baltic (94,03 млн евро). Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии