Новый «шпионский» скандал в Литве может разрушить правительство 🔊 Воспроизвести Депутат Сейма Литвы Ирина Розова



В Литве продолжает набирать обороты скандал вокруг депутата парламента от фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой, которую представители оппозиционных фракций подозревают в действиях, которые, возможно, угрожают нацбезопасности страны, сообщает корреспондент



После того, как Розову в Литве обвинили в участии в июньской Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, во время которой в Тбилиси прошли массовые акции протеста и разгон демонстрантов полицией, литовские оппозиционные политики и ряд СМИ начали кампанию, в которой доказывают, что Розова является «неблагонадёжной», а ещё два года назад ей по рекомендации Департамента госбезопасности Литвы не выдали разрешения работать с секретными документами. Сейчас в парламенте оппозиционные политики стремятся выяснить мотивы, по которым в таком разрешении было отказано. В Литве продолжает набирать обороты скандал вокруг депутата парламента от фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой, которую представители оппозиционных фракций подозревают в действиях, которые, возможно, угрожают нацбезопасности страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM После того, как Розову в Литве обвинили в участии в июньской Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, во время которой в Тбилиси прошли массовые акции протеста и разгон демонстрантов полицией, литовские оппозиционные политики и ряд СМИ начали кампанию, в которой доказывают, что Розова является «неблагонадёжной», а ещё два года назад ей по рекомендации Департамента госбезопасности Литвы не выдали разрешения работать с секретными документами. Сейчас в парламенте оппозиционные политики стремятся выяснить мотивы, по которым в таком разрешении было отказано. Тем временем литовские СМИ уже публикуют материалы, в которых рассказано, что Розова якобы поддерживает связи с рядом российских политиков, «кремлёвскими журналистами» и даже с дипломатом из консульства России в Клайпеде, которого Литва выслала в Россию по обвинению в шпионской деятельности.



Так или иначе, критикующие Розову консерваторы не скрывают, что не она сама — цель волны обвинений. Если Розову удастся отстранить и изгнать из парламента в результате импичмента, то используя этот скандал, консерваторы далее будут ставить под сомнение лояльность к Литве двух министров правительства — МВД и транспорта, которые возглавляют представители ИАПЛ-СХС.



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Член Сейма Ирина Розова не получила разрешения на работу с конфиденциальной информацией, поскольку скрыла контакты с дипломатами из других стран, поэтому Сейму будет предложено создать комиссию по расследованию, заявил Дайнюс Гайжаускас, председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).



"ДГБ, принимая во внимание определённые обстоятельства, а именно ту часть, где необходимо указать,поддерживает ли человек личные контакты с работниками дипломатических миссий, не входящих ни в НАТО, ни в ЕС, И.Розова, согласно предоставленной нам информации, скрывала это", - сказал Д.Гайжаускас.



По его словам, КНБО предложит Сейму создать временную комиссию по расследованию материалов Департамента госбезопасности (ДГБ) по члену Сейма И.Розовой.



"Мы обратимся к Сейму с просьбой создать временную комиссию по расследованию или к И.Розовой, которая так или иначе скрывала в анкете обстоятельства, из-за которых её отказывали в разрешении работать с конфиденциальной информацией, не нарушила ли она присягу или Конституцию", - сказал Гайжаускас.



На закрытом заседании комитета членам КНБО в среду спикер Сейма Викторас Пранцкетис передал полученное им письмо от ДГБ, который полтора года назад заблокировал доступ Розовой к работе с конфиденциальной информацией.



В марте 2017 года Пранцкетис заявил, что он отказался дать тогдашнему социал-демократу М.Бастису разрешение на работу с секретными материалами, поскольку была получена информация от ДГБ о его личных контактах с представителями российских энергетических компаний, криминального мира и дружественными Кремлю журналистами.



Конституционный суд признал, что Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ, но при голосовании по импичменту в Сейме не хватило голосов для лишения его мандата. Правда вскоре М.Бастис сам подал в отставку.



И.Розова, член Альянса русских, является членом парламентской фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



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Консерватор Лауринас Кащюнас говорит, что премьер-министр Саулюс Сквернялис информацию о скрытых контактах парламентария Ирины Розовой с российскими дипломатами получил полтора года назад.



Об этом он сказал после того, как Комитет национальной безопасности и обороны (КНБО) решил начать парламентское расследование по вопросу нарушили ли присягу И.Розова и другие члены Сейма, которые были осведомлены об утаенных ею контактах, но не предприняли активных шагов для противодействия угрозам национальной безопасности.



Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас заявил, что Л.Кащюнас, либерал Виргилиюс Алякна и бывший руководитель комитета Витаутас Бакас были знакомы с такой информацией полтора года назад.



Л.Кащюнас утверждал, что он имел доступ к секретной информации, но не мог её использовать. Он также сказал, что не хочет "превращать справку в инструмент политической борьбы".



"Что ты можешь сделать с засекреченным письмом? Если бы я попытался раскрыть информацию, содержащуюся в секретном письме, я бы нарушил законы Литовской Республики", - заявил журналистам в Сейме депутат.



"Полтора года назад не один человек знал ситуацию. (...) У нас также есть и спикер Сейма, у которого имелось и незасекреченное письмо, (...) а, кроме того, был и премьер-министр С.Сквернялис", - сказал он.



"Он тоже знал ситуацию. Если уж мы станем выяснять эти обстоятельства, то раскроем и тот факт, что премьер-министр тоже знал это полтора года. Не я сейчас состою в коалиции с Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей", - добавил политик.



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Информация, из-за которой парламентарию Ирине Розовой не было выдано разрешение на работу с засекреченной информацией, не мешает работать в коалиции с фракцией, которую она представляет, говорит премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.



"Точно нет (не мешает - ред.), – сказал в среду в правительстве журналистам премьер, отвечая на вопрос, не мешает ли имеющаяся у него информация работе с фракцией Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) в сейме, которую представляет эта политик.



Глава правительства подтвердил, что полтора года назад получал информацию об И. Розовой, однако не комментирует ее по причине ее закрытого характера.



"Я придерживаюсь принципа, что необходимо знать. Что мне необходимо знать, то я и знаю", – сказал он.



С. Сквярнялис сказал, что не обсуждал вопрос И. Розовой с руководством ИАПЛ-СХС.



"Не видел необходимости это делать", – сказал он.



Председатель КНБО Дайнюс Гаужаускас в среду сообщил, что комитет предложит сейму сформировать временную комиссию по расследованию в связи с материалом ДГБ на И. Розову. Расследование на правах временной комиссии проведет сам КНБО.



С. Сквярнялис отказался давать оценку этой инициативе, вероятности импичмента члену сейма. Он подчеркнул, что И. Розова "не является, не была и не будет членом правительства", поэтому принимать меры, по его словам, должны другие ведомства, "которые отвечают по своим обязанностям". bns.lt regnum.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: форум, депутат, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии