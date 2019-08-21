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Литва в бюджет ЕС должна внести дополнительно 114 млн евро
В этом году Литве придётся заплатить в бюджет Европейского союза (ЕС) дополнительно 114 млн евро. Правительство собирается в среду выделить эту сумму из заёмных средств государства.
Как сообщает Министерство финансов, на взносы Литвы в бюджет ЕС в этом году было предусмотрено 385 млн евро, однако после представления в Европейскую комиссию пересмотренного бюджета ЕС на 2019 год эта сумма увеличилась до 481,5 млн евро. евро. Вклад Литвы увеличился в связи с пересчётом балансов налога на добавленную стоимость (НДС) и валового внутреннего продукта (ВВП).
Дополнительные средства также намечено выделить и в соответствии с исправленным бюджетом ЕС на 2018 год, который увеличил взнос Литвы на 15,1 млн евро из-за того, что была отсрочена процедура принятия бюджета учреждениями ЕС, и выплаты были произведены из средств взносов 2019 года.
Также были оценены возможные колебания в сборе уплачиваемых в бюджет ЕС таможенных пошлин.
По утверждению Минфина, дополнительные средства необходимо внести до 2 сентября.
География: Литва
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