И «Дурочка и зэк» имеют право на любовь на 5-ом Международном театральном на фестивале «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Вторым спектаклем 15 августа на 5-ом Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай стал спектакль Могилевского театра по пьесе Владимира Лидского «Дурочка и зэк» (реж. Андрей Гузий).



Каждый имеет право на счастье, на любовь, даже если он глуп и некрасив, или когда-то оступился и его ''затянуло''.



Пожалуй, это самый грустный спектакль фестиваля, хоть в анонсе он подаётся как «Смешная история любви».



По словам режиссера, "это история о том, как зэк встретил на своем пути святую – блаженную, дурочку. Она, наверное, вообще первый человек, который поверил в него. Зэк попытался обмануть её и понял, что это бесполезно, и ему стало стыдно. И в этот-то момент он стал человеком в самом высоком понимании этого слова! На самом деле, это христианская история о встрече со святым, с Богом. И о том, что если по-настоящему поверить в кого-то, он изменится к лучшему". Каждый имеет право на счастье, на любовь, даже если он глуп и некрасив, или когда-то оступился и его ''затянуло''.Пожалуй, это самый грустный спектакль фестиваля, хоть в анонсе он подаётся как «Смешная история любви».По словам режиссера, "это история о том, как зэк встретил на своем пути святую – блаженную, дурочку. Она, наверное, вообще первый человек, который поверил в него. Зэк попытался обмануть её и понял, что это бесполезно, и ему стало стыдно. И в этот-то момент он стал человеком в самом высоком понимании этого слова! На самом деле, это христианская история о встрече со святым, с Богом. И о том, что если по-настоящему поверить в кого-то, он изменится к лучшему".











Но о чем же все-таки спектакль? Пожалуй о любви, нежности и одиночестве. А ещё о глупости и хитрости, доверчивости и жестокости, подлости и порядочности.



И о надежде.



Надежде на счастье, нежность, искренность, прощение и любовь. Всё это так необходимо всем: и самому умному, и самому честному. Надежда умирает последней.



Роль Дурочки исполнила Ирина Дунченко, Зэк - Николай Романовский, Тётя - Галина Угначёва, которая, кстати, вместе с фестивалем отметила свой юбилей на сцене в Друскининкай.



Могилевский театр - частый гость в Литве, надеемся еще не один раз он порадует литовского зрителя.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»



«Я сказал актрисам, исполняющим роль Дурочки, что им нужно будет играть князя Мышкина. Ведь у нас считается, что если человек верит абсолютно всему и сам говорит только правду, он блаженный, идиот. Я считаю, что это очень серьёзный спектакль, но о серьёзных вещах нужно говорить легко», - пояснил Андрей Гузий.Но о чем же все-таки спектакль? Пожалуй о любви, нежности и одиночестве. А ещё о глупости и хитрости, доверчивости и жестокости, подлости и порядочности.И о надежде.Надежде на счастье, нежность, искренность, прощение и любовь. Всё это так необходимо всем: и самому умному, и самому честному. Надежда умирает последней.Роль Дурочки исполнила Ирина Дунченко, Зэк - Николай Романовский, Тётя - Галина Угначёва, которая, кстати, вместе с фестивалем отметила свой юбилей на сцене в Друскининкай.Могилевский театр - частый гость в Литве, надеемся еще не один раз он порадует литовского зрителя. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, „SANKRYŽA“, «Перекрёсток» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 142 раза Комментарии