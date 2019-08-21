Выставка «Волны доброты» в Клайпеде 🔊 Воспроизвести







Гродненский детский хоспис – это общественная благотворительная организация, которая помогает тяжело больным детям и их семьям, и существует только за счет пожертвований государственных, коммерческих и частных лиц.



Хоспис был создан 19 сентября 2008 года для оказания помощи тяжело и безнадежно больным детям, имеющим множественные нарушения развития.



Сегодня под его опекой находится более 70 семей из города Гродно и Волковысского района. При поддержке дипломатов из Генеральных консульств Литвы и в Польши в городе Гродно в мае этого года состоялся необычайный благотворительный проект под названием «Волны доброты» («Хвалі дабрыні»): к детям пришли гродненские художники. Это Виктория Ильина, Александр Сильванович, Геннадий Пицко и много других – всего в этой светлой акции приняло участие 10 художников из Гродно. Хоспис был создан 19 сентября 2008 года для оказания помощи тяжело и безнадежно больным детям, имеющим множественные нарушения развития.Сегодня под его опекой находится более 70 семей из города Гродно и Волковысского района. При поддержке дипломатов из Генеральных консульств Литвы и в Польши в городе Гродно в мае этого года состоялся необычайный благотворительный проект под названием «Волны доброты» («Хвалі дабрыні»): к детям пришли гродненские художники. Это Виктория Ильина, Александр Сильванович, Геннадий Пицко и много других – всего в этой светлой акции приняло участие 10 художников из Гродно.



Десять картин для благотворительного аукциона создали дети из хосписа вместе с дипломатами и гродненскими художниками. Идейным вдохновительем проекта стала искусствовед Наталья Павленко при самом деятельном участии рекламного агенства «НаУра» под руководством Светланы Глумаковой.



Важным в этом благотворительном проекте является объединение возможностей и сил людей самых разных профессий. Иван Цыркунович и Александр Иванов вместе с дизайнером Ириной Варкулевич трудятся над визуальным сопровождением проекта, известный гродненский художник Андрей Филипович объединяет всех художников, маркетинговое агентство «Эйво» и агентство «Тwenty twos» помогают с созданием и продвижением сайта.











Полина Глас помогает от лица Кронон Парк отеля в организации мероприятии. Источником вдохновения для творческих групп детей и художников стали работы импрессионистов, которые первыми отказались от классических правил живописи и стали говорить языком чувств, а также чудесная природа Неманского края, которая объединяет территории трёх стран – Литвы, Польши и Беларуси. Ребята из хосписа стали полноправными соавторами созданных произведений.



Уникальная выставка из десяти картин будет показана во всех странах-участницах этой акции: Литве, Польше и Беларуси. Выставка уже успела побывала в июле в Друскининкай и экспонировалась в холле Аквапарка.



Неравнодушные зрители уже начали наполнять коробку добра своими пожертвованиями. Белорусская община «Крыница» города Клайпеды также решила присоединиться к этой акции - председатель общины и Почётный консул Республики Беларусь в Литве Николай Логвин доставил картины в наш город.











Планируется, что в середине сентября выставка переедет в Вильнюс, а потом посетит и другие города Литвы. В октябре картины отправятся в Польшу. На Рождество запланирован благотворительный аукцион в городе Гродно, на котором картины будут проданы. Средства, полученные от благотворителей во время демонстрации выставки, а впоследствии от продажи самих полотен, пойдут на необходимое медицинское оборудование для пациентов детского хосписа.



Художники уже помогли ребятам тем, что помогли освоиться с кистями и красками, раскрыть свои таланты и улучшить качество жизни в такой непростой для них период. А медицинское оборудование, приобретённое на пожертвования, облегчит их повседневную жизнь. А сейчас эту необычную выставку под названием «Волны доброты» все желающие могут увидеть в городе Клайпеда, в Центре национальных культур по адресу К. Донелайчо, 6B - в парке скульптур. В середине сентября планируется перевезти её в Вильнюс.



Если у вас есть желание присоединиться к акции «Волны доброты», помочь тем, кто нуждается в поддержке и заботе, или просто взглянуть на коллективный труд художников и детей, так рано столкнувшихся с тяжёлым недугом, обязательно посетите эту выставку!



Делать добро - очень просто!



Наталья ДОМНЕНКО,



заместитель председателя белорусской общины «Крыница» города Клайпеды



Фото – Сергей Антипин



Они пришли не просто так и не в гости с подарками, а чтобы совместно с детьми написать картины. Среди дипломатов вместе с маленькими пациентами хосписа, взявшихся за кисть в масляной краске, были Генеральный консул Литовской Республики в Гродно Генадиюс Мяцкялис и Генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксенжик.Десять картин для благотворительного аукциона создали дети из хосписа вместе с дипломатами и гродненскими художниками. Идейным вдохновительем проекта стала искусствовед Наталья Павленко при самом деятельном участии рекламного агенства «НаУра» под руководством Светланы Глумаковой.Важным в этом благотворительном проекте является объединение возможностей и сил людей самых разных профессий. Иван Цыркунович и Александр Иванов вместе с дизайнером Ириной Варкулевич трудятся над визуальным сопровождением проекта, известный гродненский художник Андрей Филипович объединяет всех художников, маркетинговое агентство «Эйво» и агентство «Тwenty twos» помогают с созданием и продвижением сайта.Полина Глас помогает от лица Кронон Парк отеля в организации мероприятии. Источником вдохновения для творческих групп детей и художников стали работы импрессионистов, которые первыми отказались от классических правил живописи и стали говорить языком чувств, а также чудесная природа Неманского края, которая объединяет территории трёх стран – Литвы, Польши и Беларуси. Ребята из хосписа стали полноправными соавторами созданных произведений.Уникальная выставка из десяти картин будет показана во всех странах-участницах этой акции: Литве, Польше и Беларуси. Выставка уже успела побывала в июле в Друскининкай и экспонировалась в холле Аквапарка.Неравнодушные зрители уже начали наполнять коробку добра своими пожертвованиями. Белорусская община «Крыница» города Клайпеды также решила присоединиться к этой акции - председатель общины и Почётный консул Республики Беларусь в Литве Николай Логвин доставил картины в наш город.Планируется, что в середине сентября выставка переедет в Вильнюс, а потом посетит и другие города Литвы. В октябре картины отправятся в Польшу. На Рождество запланирован благотворительный аукцион в городе Гродно, на котором картины будут проданы. Средства, полученные от благотворителей во время демонстрации выставки, а впоследствии от продажи самих полотен, пойдут на необходимое медицинское оборудование для пациентов детского хосписа.Художники уже помогли ребятам тем, что помогли освоиться с кистями и красками, раскрыть свои таланты и улучшить качество жизни в такой непростой для них период. А медицинское оборудование, приобретённое на пожертвования, облегчит их повседневную жизнь. А сейчас эту необычную выставку под названием «Волны доброты» все желающие могут увидеть в городе Клайпеда, в Центре национальных культур по адресу К. Донелайчо, 6B - в парке скульптур. В середине сентября планируется перевезти её в Вильнюс.Если у вас есть желание присоединиться к акции «Волны доброты», помочь тем, кто нуждается в поддержке и заботе, или просто взглянуть на коллективный труд художников и детей, так рано столкнувшихся с тяжёлым недугом, обязательно посетите эту выставку!Делать добро - очень просто! специально для «Обзора» Категории: общество, культура Ключевые слова: Клайпеда, выставка, Гродно, хоспис, «Волны доброты» География: Белоруссия, Гродно — статья прочитана 163 раза Комментарии