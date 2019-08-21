Загрузка... Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке 🔊 Воспроизвести Фото: Gerard Julien/Pool via REUTERS



Украинские политики негативно отреагировали на пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке в Facebook, который он сделал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает



Накануне Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке. В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии.



Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в ответ на эту публикацию на своей странице в соцсети обрушилась с обвинениями в адрес европейских лидеров. По ее мнению, мир «не будет воевать» за Украину, а также предположила, что к январю следующего года с России снимут санкции. Украинские политики негативно отреагировали на пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке в Facebook, который он сделал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ИЗВЕСТИЯ Накануне Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке. В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии.Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в ответ на эту публикацию на своей странице в соцсети обрушилась с обвинениями в адрес европейских лидеров. По ее мнению, мир «не будет воевать» за Украину, а также предположила, что к январю следующего года с России снимут санкции. В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время своего интервью порталу «Обозреватель» заявил, что позиция Макрона Киеву крайне неудобна. Он также обратил внимание на то, что вопрос «украинского кризиса» обсуждался без участия представителей Киева.



Пост Макрона напугал и депутата рады Владимира Арьева, который считает, что текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».



Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часов.



Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам». Загрузка... iz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Путин, встреча, санкции, соцсети, Макрон, давление — статья прочитана 94 раза Комментарии