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Спектакль Русдрамы прозвучит на фестивале в Польше





25 августа 2019 г. в польском городе Жешув будет показан моноспектакль Александры Метальниковой «Одинокий человеческий голос» (реж. Владимир Дорондов) по книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) с этим спектаклем примет участие в международном фестивале «Trans/Misje – Восток искусства» (TRANS/MISJE – Wschod Sztuki), который организует Театр им. Ванды Семашковой г. Жешув.

РДТЛ в своей программе, кроме спектакля, на фестивале также представляет выставку картин «Инспирации» художницы Эдиты Сухоцките и концерт Гирманте Вайткуте и джазового трио «Ethnic-Mood».

«Мы очень рады и ценим завязавшуюся тесную связь с нашими партнерами в Польше и приглашение коллег поляков на этот интересный, красочный фестиваль. Искренне благодны зачинателю и художественному руководителю фестиваля Яну Новара за прекрасную инициативу пригласить театры из разных стран, чтобы они не только представили себя публике, но и сами увидели друг друга, обменялись творческими и профессиональными идеями, поощрили сотрудничество интитуций культуры,» – говорит руководитель РДТЛ Ольга Полевикова.
В программе фестиваля – спектакли театров из Сакартвело, Украины, Польши. Хотя на фестивале акцент делается на драматическом театре, зрители этого прикарпатского региона Польши смогут посетить и выставки, концерты, которые привезут гости.

«В программе, которую мы подготовили, все три мероприятия связаны в театральном контексте – моноспектакль замечательной актрисы А. Метальниковой, пронизанные театральным духом работы художницы Э. Сухоцките и аранжировки в стиле джаза литовских народных песен в исполнении джазового трио и Г. Вайткуте, которая, кстати, в этом сезоне создаст главную роль в премьерном спектакле РДТЛ – мюзикле «Into The Woods», – рассказывает О. Полевикова.

По словам организаторов фестиваля, этот проект, кроме художественной нагрузки, несет и важный идейный заряд, так как объединяет Сакартвело, Украину и страны-членов Европейского Союза Литву и Польшу, которые особенно поддерживают интергацию Сакартвело и Украины в ЕС. Встреча в Жешуве также рассматривается как удобный случай начать дальнейшее сотрудничество институций культуры разных стран.

Спектакль РДТЛ «Одинокий человеческий голос» в 2018 г. получил приз за лучшую женскую роль на фестивале им. Дали Тамулявичюте. Актриса Александра Метальникова на XIV Фестивале камерных театров в Паневежисе была награждена Главным призом.

Актриса РДТЛ Александра Метальникова задумала свой моноспектакль по книге «Чернобыльская молитва» ещё до того, как её автор, писательница Светлана Алексиевич удостоилась Нобелевской премии по литературе. В моноспектакле использован лишь один фрагмент книги, заглавие которого дало название спектаклю. Здесь не будет рассказа об обстоятельствах величайшей технологической катастрофы человечества – взрыве Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 г. Актрису увлёк монолог женщины, вдовы погибшего спасателя «ликвидатора» об их любви, и как эта гигантская катастрофа сумела заставить особо зазвучать и воспламениться любви таких вроде ничем не особенных, но очень чистых и искренних людей.

Фото – РДТЛ (Дм.Матвеев) и Театра им. В. Семашковой г. Жешув.



Инф. РДТЛ
Категории: культура
Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, моноспектакль, Александра Метальникова, РДТЛ, Жешув, «Одинокий человеческий голос»
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добавлена сегодня, 21 августа, 10:00

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