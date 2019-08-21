Вильнюс - одна из самых прозрачных столиц в Европе /Transparency International/ 🔊 Воспроизвести



Согласно исследованию, проведённому неправительственной антикоррупционной организацией Transparency International, Вильнюс входит в число наиболее успешно оповещающих о своей деятельности европейских столиц.



Согласно отчёту, столица Литвы входит в число городов, отмеченных зелёным цветом - так же были оценены Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн.



В отличие от многих городов, на сайте Вильнюсского самоуправления публикуется повестка рабочего дня мэра, голосование членов совета по различным вопросам.



Рейтинг был слегка подорван тем фактом, что на сайте муниципалитета не публикуются декларации об имеющейся у мэра и членов совета собственности, а также сведения о встречах политиков с лоббистами.



"Отрадно, что Вильнюс может служить образцом для других европейских городов. Тем не менее, нам есть в чём подтянуться", - отметил в присланном BNS комментарии Сергей Муравьёв, глава литовского подразделения Transparency International,



"Я бы хотел, чтобы и мы в Вильнюсе подняли планку ещё выше", - добавил он.



Столица Латвии Рига получила в опросе посредственный результат и была отмечена жёлтым цветом. Ситуация в Варшаве в исследовании рассмотрена не была.



Анализ охватил в общей сложности 26 европейских городов, оценка проводилась по 14 критериям.



Европейские столицы лучше всего информируют общественность о государственных закупках, муниципальных бюджетах и о ​​протоколах заседаний советов. Согласно исследованию, проведённому неправительственной антикоррупционной организацией Transparency International, Вильнюс входит в число наиболее успешно оповещающих о своей деятельности европейских столиц.Согласно отчёту, столица Литвы входит в число городов, отмеченных зелёным цветом - так же были оценены Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн.В отличие от многих городов, на сайте Вильнюсского самоуправления публикуется повестка рабочего дня мэра, голосование членов совета по различным вопросам.Рейтинг был слегка подорван тем фактом, что на сайте муниципалитета не публикуются декларации об имеющейся у мэра и членов совета собственности, а также сведения о встречах политиков с лоббистами."Отрадно, что Вильнюс может служить образцом для других европейских городов. Тем не менее, нам есть в чём подтянуться", - отметил в присланном BNS комментарии Сергей Муравьёв, глава литовского подразделения Transparency International,"Я бы хотел, чтобы и мы в Вильнюсе подняли планку ещё выше", - добавил он.Столица Латвии Рига получила в опросе посредственный результат и была отмечена жёлтым цветом. Ситуация в Варшаве в исследовании рассмотрена не была.Анализ охватил в общей сложности 26 европейских городов, оценка проводилась по 14 критериям.Европейские столицы лучше всего информируют общественность о государственных закупках, муниципальных бюджетах и о ​​протоколах заседаний советов. BNS Категории: общество, в мире Ключевые слова: исследование, Transparency International География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 149 раз Комментарии