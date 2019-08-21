Протестующих в Гонконге вдохновляет Балтийский путь - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ BNS 🔊 Воспроизвести



Участники протестов в Гонконгев пятницу планируют провести новую акцию — выстроить живую цепь через весь город, повторив таким образом "Балтийский путь", организованный боровшимися за свою свободу и независимость жителями Литвы, Латвии и Эстонии.



"Балтийский путь был вдохновляющим событием для многих борцов за свободу во всём мире. Он демонстрирует силу солидарности и ненасильственного общественного движения", - сказал BNS один из лидеров протестного движения жителей Гонконга Джошуа Вонг, руководитель организации Demosisto.



Вонг сравнил отношение Китая к Гонконгу с советским вмешательством в дела Балтии три десятилетия назад.



"В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, какое Балтийские страны испытали от СССР 30 лет назад", - сказал 22-летний активист, ставший лицом гонконгских демонстрантов. Участники протестов в Гонконгев пятницу планируют провести новую акцию — выстроить живую цепь через весь город, повторив таким образом "Балтийский путь", организованный боровшимися за свою свободу и независимость жителями Литвы, Латвии и Эстонии."Балтийский путь был вдохновляющим событием для многих борцов за свободу во всём мире. Он демонстрирует силу солидарности и ненасильственного общественного движения", - сказал BNS один из лидеров протестного движения жителей Гонконга Джошуа Вонг, руководитель организации Demosisto.Вонг сравнил отношение Китая к Гонконгу с советским вмешательством в дела Балтии три десятилетия назад."В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, какое Балтийские страны испытали от СССР 30 лет назад", - сказал 22-летний активист, ставший лицом гонконгских демонстрантов. Джошуа Вонг выразил надежду, что в пятницу, в 30-летнюю годовщину Балтийского пути мир на Гонконгском пути, когда протестующие соединятся в живую цепь, увидит стремление островитян к свободе и демократии.



"Мы надеемся, что Гонконгский путь может показать солидарность народа Гонконга и позволить миру увидеть, что нам необходимы свобода и демократия", - сказал он.



Гонконгские активисты в пятницу, ровно через 30 лет после Балтийского пути, намерены образовать живую цепь протяжённостью 40 километров, и требовать демократии в этом полуавтономном городе.



Призывы к проведению акции в последние дни быстро распространяются в социальных сетях, при этом настойчиво призывают всех воздержаться от насилия. Акция должна состояться в 3 часа дня по литовскому времени.



Коммунистический Китай демонстрирует недовольство протестами и рассматривает их как прямой вызов своему правлению. BNS Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Балтийский путь, Гонконг — статья прочитана 162 раза Комментарии