Россию решили позвать на следующий саммит «Большой семерки» 🔊 Воспроизвести Эммануэль Макрон и Дональд Трамп Фото: Susan Walsh / AP Photo



Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона позвать Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Об этом сообщает



Собеседник телеканала пояснил, что Трамп и Макрон во вторник, 20 августа, созвонились и пришли к единому мнению, что хотят видеть Россию на следующем саммите G7, который состоится в США. Он уточнил, что именно Макрон предложил пригласить Россию, и Трамп согласился.



Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные во время встречи лидеров стран «Семерки» во французском Биаррице. Телеканал отмечает, что неизвестно, к какому решению по этому вопросу в итоге придут лидеры G7. Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона позвать Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на CNN и высокопоставленного представителя Белого дома.Собеседник телеканала пояснил, что Трамп и Макрон во вторник, 20 августа, созвонились и пришли к единому мнению, что хотят видеть Россию на следующем саммите G7, который состоится в США. Он уточнил, что именно Макрон предложил пригласить Россию, и Трамп согласился.Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные во время встречи лидеров стран «Семерки» во французском Биаррице. Телеканал отмечает, что неизвестно, к какому решению по этому вопросу в итоге придут лидеры G7. Накануне Трамп заявил, что гораздо уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки». Он отметил, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».



Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).



Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение вернуть формат «Большой восьмерки»: «Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" — мы из нее не выходили. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», — сказал он. lenta.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Путин, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины — статья прочитана 150 раз Комментарии