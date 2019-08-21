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Президент Италии принял отставку премьера
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. Об этом сообщается в заявлении президентского Квиринальского дворца, сообщает ЛЕНТА.
«Президент принял [заявление об отставке] к сведению и поручил Конте выполнять текущие обязанности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни Маттарелла проведет консультации с лидерами основных политических партий Италии.
Ранее 20 августа Конте объявил, что уходит в отставку. Он указал, что в течение дня подаст заявление лидеру страны. Маттарелла должен будет решить, проводить ли досрочные выборы или пытаться создать новую правящую коалицию, которая затем сформирует правительство. Пока точно неизвестно, когда решение вступит в силу.
В происходящем Конте обвинил вице-премьера и министра внутренних дел Италии, а также главу партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. «[Он] показал, что преследует свои интересы и интересы своей партии. Его решения представляют серьезный риск для страны», — сказал политик.
lenta.ru
Ключевые слова: отставка, правительство, Италия
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