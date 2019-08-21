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Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США



Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США.

Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Мадуро добавил, что эти переговоры идут уже несколько месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.

«Мы разговариваем с представителями на различных уровнях», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о поддержании США контактов с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американский лидер отметил, что не хочет говорить, с кем именно контактирует Вашингтон.

Он добавил, что речь идёт о представителях «на очень высоком уровне».

Ранее власти Бразилии запретили въезд в страну высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы, чья деятельность противоречит принципам Конституции страны.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: протест, Венесуэла, акции, признание, Мадуро, госпереворот, Гуайдо
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добавлена сегодня, 21 августа, 16:00

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