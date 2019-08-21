Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США 🔊 Воспроизвести



Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США.



Об этом сообщает



Мадуро добавил, что эти переговоры идут уже несколько месяцев.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.



«Мы разговариваем с представителями на различных уровнях», — сказал Трамп.



Отвечая на вопрос о поддержании США контактов с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американский лидер отметил, что не хочет говорить, с кем именно контактирует Вашингтон.



Он добавил, что речь идёт о представителях «на очень высоком уровне».



Ранее власти Бразилии запретили въезд в страну высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы, чья деятельность противоречит принципам Конституции страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США.Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.Мадуро добавил, что эти переговоры идут уже несколько месяцев.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.«Мы разговариваем с представителями на различных уровнях», — сказал Трамп.Отвечая на вопрос о поддержании США контактов с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американский лидер отметил, что не хочет говорить, с кем именно контактирует Вашингтон.Он добавил, что речь идёт о представителях «на очень высоком уровне».Ранее власти Бразилии запретили въезд в страну высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы, чья деятельность противоречит принципам Конституции страны. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: протест, Венесуэла, акции, признание, Мадуро, госпереворот, Гуайдо — статья прочитана 125 раз Комментарии