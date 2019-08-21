МИД КНР: действия иностранных сил в связи с ситуацией в России и Сянгане похожи как две капли воды 🔊 Воспроизвести



Представитель МИД КНР Гэн Шуан 20 августа заявил, что действия некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды и являются типичным примером вмешательства во внутренние дела и проявлением гегемонизма, сообщает агентство



На очередной пресс-конференции журналист спросил: "Известно, что в Москве на днях произошли митинги. На сайте посольства США в России говорится, что "российские власти продолжают ограничивать право граждан на проведение мирных собраний и реализацию права на свободные и честные выборы". Посольство также опубликовало маршрут митинга, отметив места сбора демонстрантов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть подтверждение тому, что посольство США в России вмешивается в несанкционированные митинги. Как Китай прокомментирует это?" Представитель МИД КНР Гэн Шуан 20 августа заявил, что действия некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды и являются типичным примером вмешательства во внутренние дела и проявлением гегемонизма, сообщает агентство Синьхуа На очередной пресс-конференции журналист спросил: "Известно, что в Москве на днях произошли митинги. На сайте посольства США в России говорится, что "российские власти продолжают ограничивать право граждан на проведение мирных собраний и реализацию права на свободные и честные выборы". Посольство также опубликовало маршрут митинга, отметив места сбора демонстрантов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть подтверждение тому, что посольство США в России вмешивается в несанкционированные митинги. Как Китай прокомментирует это?" Гэн Шуан заявил, что Китай полностью солидарен с позицией России. Недавно прошедшие в Москве митинги являются незаконными, правительство России принимает меры по защите общественного порядка, и это имеет законные основания. Вызывает беспокойство то, что некоторые западные страны в этот момент "выпрыгивают и начинают жестикулировать", совершая "мелкие проделки". "Как и заявила российская сторона, это типичное вмешательство во внутренние дела страны и проявление гегемонизма".



"Действия некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды", -- сказал Гэн Шуан.



Дипломат отметил, что представитель МИД России на днях на вопрос о вмешательстве в дела Сянгана заявила, что вмешательство западных стран во внутренние дела Китая является не только теоретическим вмешательством, но и средством сдерживания Китая. Эти проявления остро указывают на то, что некоторые западные страны играют недостойную роль в насильственных демонстрациях в Сянгане, вскрывают истинные планы иностранных сил по подстрекательству насильственных действий для нарушения стабильности в Сянгане. Китай полностью поддерживает это мнение и дает ему высокую оценку.



Гэн Шуан отметил, что Китай намерен совместно с российской стороной, в соответствии с договоренностями лидеров двух государств, решительно и неизменно укреплять китайско-российские всеобъемлющие отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, развивать обмен опытом по представляющим взаимный интерес вопросам, усиливать взаимную поддержку, делать более тесным взаимодействие и защищать общие интересы. russian.china.org.cn Категории: политика, культура, чп и криминал Ключевые слова: оппозиция, Китай, Москва, протесты, Гонконг — статья прочитана 49 раз Комментарии