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В Киргизии суд признал законным задержание экс-президента Атамбаева
Первомайский районный суд Бишкека признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.
«Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения», — зачитал решение судья Абдуразак Боромбаев.
Как указывает агентство, ранее адвокат экс-президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.
20 августа суд принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: убийство, Киргизия, экс-президент, обвинения
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