В Киргизии суд признал законным задержание экс-президента Атамбаева 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Первомайский районный суд Бишкека признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным. Об этом сообщает



«Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения», — зачитал решение судья Абдуразак Боромбаев.



Как указывает агентство, ранее адвокат экс-президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.



20 августа суд принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября. Первомайский районный суд Бишкека признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.«Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения», — зачитал решение судья Абдуразак Боромбаев.Как указывает агентство, ранее адвокат экс-президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.20 августа суд принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: убийство, Киргизия, экс-президент, обвинения — статья прочитана 77 раз Комментарии