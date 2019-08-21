Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал, технологии >> В Киргизии суд признал законным задержание экс-президента Атамбаева

В Киргизии суд признал законным задержание экс-президента Атамбаева

РИА Новости


Первомайский районный суд Бишкека признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения», — зачитал решение судья Абдуразак Боромбаев.

Как указывает агентство, ранее адвокат экс-президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.

20 августа суд принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: убийство, Киргизия, экс-президент, обвинения
статья прочитана 77 раз
добавлена сегодня, 21 августа, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка