Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии 🔊 Воспроизвести



Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. Об этом сообщает



«Предложение о покупке — комплимент для волшебной Гренландии, лишь желанные земли получают такие предложения», — заявила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара. Она добавила, что жители острова могут и должны сами решать свою судьбу.



Такое же мнение выразил и ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе. «Я люблю Гренландию и хочу, чтобы ее народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя», — приводит издание его слова. Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на Newsweek.«Предложение о покупке — комплимент для волшебной Гренландии, лишь желанные земли получают такие предложения», — заявила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара. Она добавила, что жители острова могут и должны сами решать свою судьбу.Такое же мнение выразил и ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе. «Я люблю Гренландию и хочу, чтобы ее народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя», — приводит издание его слова. 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками, которые сочли его план «экономически целесообразным». Стоимость этой сделки может составлять 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.



Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. «Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», — заявил представитель Датской народной партии Серен Есперсен. В МИД Гренландии также заявили, что эта территория открыта для бизнеса и туризма, но не продается. lenta.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: климат, покупка, Дания, Трамп, Гренландия, таяние, льды — статья прочитана 140 раз Комментарии