Загрузка... Женщина упала с высоты 1, 5 тысячи метров и осталась жива 🔊 Воспроизвести



В Канаде 30-летняя женщина осталась жива после падения с высоты около 1,5 тысячи метров.



Об этом сообщает



Женщина совершала прыжок с парашютом в районе канадского города Труа-Ривьер, провинция Квебек. Ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись, и она упала в лесистой местности.



Пострадавшую доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе переломом одного из позвонков. Травмы не представляют угрозы ее жизни.



«Это чудо, — утверждает один из очевидцев. — Не знаю, как человек мог выжить после такого падения с самолета». «Мы все надеялись на что-то, — говорит другая парашютистка, наблюдавшая неудачный прыжок от начала до конца. — Очень волновались за нее. Очень».



Полиция начала расследование. Выяснилось, что у женщины был опыт прыжков с парашютом. Следователи проверяют, не была ли причиной несчастного случая преступная халатность. В Канаде 30-летняя женщина осталась жива после падения с высоты около 1,5 тысячи метров.Об этом сообщает СЛОВО со ссылкой на CNN.Женщина совершала прыжок с парашютом в районе канадского города Труа-Ривьер, провинция Квебек. Ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись, и она упала в лесистой местности.Пострадавшую доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе переломом одного из позвонков. Травмы не представляют угрозы ее жизни.«Это чудо, — утверждает один из очевидцев. — Не знаю, как человек мог выжить после такого падения с самолета». «Мы все надеялись на что-то, — говорит другая парашютистка, наблюдавшая неудачный прыжок от начала до конца. — Очень волновались за нее. Очень».Полиция начала расследование. Выяснилось, что у женщины был опыт прыжков с парашютом. Следователи проверяют, не была ли причиной несчастного случая преступная халатность. Загрузка... gazetaslovo.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Канада, парашют, падение, травмы — статья прочитана 119 раз Комментарии