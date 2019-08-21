Ritim Haber Турция : это может перерасти в турецко-сирийский конфликт 🔊 Воспроизвести © AFP 2019, Abdulaziz KETAZ



Самолеты проасадовских сил нанесли удары по маршруту следования турецкого военного конвоя. Кризис может выйти за рамки опосредованной войны и перерасти в конфликт ВС Турции и сирийской армии, считает турецкий эксперт в области безопасности Метин Гюрджан. «Кто знает телефон Кремля?» — риторически взывает он, понимая, что только Россия имеет влияние на обе стороны конфликта.



Самолеты сил, лояльных режиму Асада, нанесли удары по маршруту следования турецкого военного конвоя. «Кризис может выйти за рамки опосредованной войны и перерасти в конфликт между ВС Турции и сирийской армией», — отметил эксперт в области безопасности Гюрджан.



В Сирии силы режима Башара Асада, нарушая меморандум по Идлибу при поддержке России с воздуха, приблизились к границам города Хан-Шейхун на юге провинции. В течение последней недели силы режима продвигались из сельской местности Хамы к югу от Идлиба и взяли под свой контроль населенный пункт Хабит, высоты Сукейк и Тери, фермы Кефрейдун и Саббагия, а также район Факир, который является одной из точек доступа к границам города Хан-Шейхун. Самолеты сил, лояльных режиму Асада, нанесли удары по маршруту следования турецкого военного конвоя. «Кризис может выйти за рамки опосредованной войны и перерасти в конфликт между ВС Турции и сирийской армией», — отметил эксперт в области безопасности Гюрджан.В Сирии силы режима Башара Асада, нарушая меморандум по Идлибу при поддержке России с воздуха, приблизились к границам города Хан-Шейхун на юге провинции. В течение последней недели силы режима продвигались из сельской местности Хамы к югу от Идлиба и взяли под свой контроль населенный пункт Хабит, высоты Сукейк и Тери, фермы Кефрейдун и Саббагия, а также район Факир, который является одной из точек доступа к границам города Хан-Шейхун.



Атака боевыми самолетами



В сирийской провинции Идлиб силы режима продолжают бомбардировки с применением авиации. Согласно сообщению DHA, боевыми самолетами был атакован и маршрут следования турецкого военного конвоя. Гражданское население вынуждено бежать из региона.



Бомбежки сил режима в Идлибе продолжались всю ночь. Маршрут следования конвоя дополнительной техники и персонала, отправленного ВС Турции в утренние часы на наблюдательные посты номер девять и десять, находящиеся в районе Хан-Шейхуна, также попал под обстрел.



Конвой остановился в безопасном месте



Поскольку атаке подверглась дорога между городами Маарат аль-Нуман и Хан-Шейхун, конвой ВС Турции не смог достичь места назначения и остановился в безопасном месте. Боевыми самолетами обстреливаются жилые районы и дороги в окрестностях Маарет аль-Нумана и Хан-Шейхуна.



«Ситуация может перерасти в конфликт ВС Турции с сирийской армией»



Эксперт в области безопасности Метин Гюрджан (Metin Gürcan) в своем аккаунте в Твиттере прокомментировал напряженность в Идлибе так: «Я слежу за районами к западу от Евфрата с 2016 года. Анкара и Дамаск впервые вступили в такой серьезный армрестлинг на линии Морек — Хан-Шейхун. Кризис может выйти за пределы опосредованной войны и перерасти в конфликт ВС Турции с сирийской армией. Москва загадочно молчит. Кто знает телефон Кремля?»



На атаки из Тель-Рифата был дан ответ



С другой стороны, министерство национальной обороны Турции в заявлении сегодня утром сообщило, что на атаки террористов из Отрядов народной самообороны (YPG) / Рабочей партии Курдистана (РПК), находящихся в Тель-Рифате, в отношении зоны проведения операции «Щит Евфрата» был дан ответ с применением средств огневой поддержки, размещенных в регионе.



В заявлении ведомства в Твиттере говорилось: «На атаки, совершаемые террористами РПК/YPG, находящимися в Тель-Рифате, в отношении наших сил, выполняющих задачи в зоне проведения операции „Щит Евфрата", и открытый ими огонь был дан адекватный ответ с применением наших средств огневой поддержки в регионе. Установленные цели террористов были поражены».



Хан-Шейхун становился мишенью химической атаки



Город Хан-Шейхун прочно закрепился в мировой повестке дня после того, как 4 апреля 2017 года режим Асада устроил там резню с применением химического оружия и убил 100 человек.



7 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе режима Эш-Шайрат. 27 октября 2017 года совместная миссия Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии подтвердила, что атаку совершил режим.



На встрече в Астане 4-5 мая 2017 года Турция, Россия и Иран объявили регион, в который в том числе входит Хан-Шейхун, идлибской зоной деэскалации. Но Хан-Шейхун продолжал быть мишенью массированных атак режима Асада и его сторонников.



Наблюдательный пост ВС Турции



На юго-востоке поселка Морик примерно в десяти километрах к югу от Хан-Шейхуна находится наблюдательный пост ВС Турции.



Сирийская вооруженная оппозиция полагает, что в случае расширения наступления режима наблюдательный пост в Морике окажется под угрозой окружения.



Редакционная статья Ritim Haber, Турция, перевод Таким образом силы режима, пытающиеся окружить город с западного направления, приблизились к его границам и остановились в 500 метрах. Поддерживаемая проиранскими иностранными террористическими группами, а также российскими силами специального назначения и наемниками сирийская армия в ближайшее время может перекрыть трассу М5 Алеппо — Дамаск, которая проходит через Хан-Шейхун.В сирийской провинции Идлиб силы режима продолжают бомбардировки с применением авиации. Согласно сообщению DHA, боевыми самолетами был атакован и маршрут следования турецкого военного конвоя. Гражданское население вынуждено бежать из региона.Бомбежки сил режима в Идлибе продолжались всю ночь. Маршрут следования конвоя дополнительной техники и персонала, отправленного ВС Турции в утренние часы на наблюдательные посты номер девять и десять, находящиеся в районе Хан-Шейхуна, также попал под обстрел.Поскольку атаке подверглась дорога между городами Маарат аль-Нуман и Хан-Шейхун, конвой ВС Турции не смог достичь места назначения и остановился в безопасном месте. Боевыми самолетами обстреливаются жилые районы и дороги в окрестностях Маарет аль-Нумана и Хан-Шейхуна.«Ситуация может перерасти в конфликт ВС Турции с сирийской армией»Эксперт в области безопасности Метин Гюрджан (Metin Gürcan) в своем аккаунте в Твиттере прокомментировал напряженность в Идлибе так: «Я слежу за районами к западу от Евфрата с 2016 года. Анкара и Дамаск впервые вступили в такой серьезный армрестлинг на линии Морек — Хан-Шейхун. Кризис может выйти за пределы опосредованной войны и перерасти в конфликт ВС Турции с сирийской армией. Москва загадочно молчит. Кто знает телефон Кремля?»С другой стороны, министерство национальной обороны Турции в заявлении сегодня утром сообщило, что на атаки террористов из Отрядов народной самообороны (YPG) / Рабочей партии Курдистана (РПК), находящихся в Тель-Рифате, в отношении зоны проведения операции «Щит Евфрата» был дан ответ с применением средств огневой поддержки, размещенных в регионе.В заявлении ведомства в Твиттере говорилось: «На атаки, совершаемые террористами РПК/YPG, находящимися в Тель-Рифате, в отношении наших сил, выполняющих задачи в зоне проведения операции „Щит Евфрата", и открытый ими огонь был дан адекватный ответ с применением наших средств огневой поддержки в регионе. Установленные цели террористов были поражены».Город Хан-Шейхун прочно закрепился в мировой повестке дня после того, как 4 апреля 2017 года режим Асада устроил там резню с применением химического оружия и убил 100 человек.7 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе режима Эш-Шайрат. 27 октября 2017 года совместная миссия Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии подтвердила, что атаку совершил режим.На встрече в Астане 4-5 мая 2017 года Турция, Россия и Иран объявили регион, в который в том числе входит Хан-Шейхун, идлибской зоной деэскалации. Но Хан-Шейхун продолжал быть мишенью массированных атак режима Асада и его сторонников.На юго-востоке поселка Морик примерно в десяти километрах к югу от Хан-Шейхуна находится наблюдательный пост ВС Турции.Сирийская вооруженная оппозиция полагает, что в случае расширения наступления режима наблюдательный пост в Морике окажется под угрозой окружения.Редакционная статья Ritim Haber, Турция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 179 раз Комментарии