В Литве появится еще один выходной день 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Vilniaus miesto savivaldybė / S.Ziura



Изменения вступят в силу со следующего года, сообщает



За это решение проголосовали 57 депутатов, против — десять. Воздержались 24 парламентария.



Изменения вступят в силу со следующего года.



"Наше государство ответственно за его сохранение, поэтому должно создать людям условия для сохранения старых традиций. День всех усопших в список нерабочих дней также предлагал внести Совет по сохранению этнической культуры", — цитирует инициаторов поправок пресс-служба Сейма. Изменения вступят в силу со следующего года, сообщает Sputnik Литва . Сейм Литвы принял поправки к Трудовому кодексу, которые предполагают увеличение количества праздничных дней в стране. В соответствии с принятыми изменениями День поминовения усопших 2 ноября официально становится выходным днем.За это решение проголосовали 57 депутатов, против — десять. Воздержались 24 парламентария.Изменения вступят в силу со следующего года."Наше государство ответственно за его сохранение, поэтому должно создать людям условия для сохранения старых традиций. День всех усопших в список нерабочих дней также предлагал внести Совет по сохранению этнической культуры", — цитирует инициаторов поправок пресс-служба Сейма. Ранее Sputnik Литва писал, что предприниматели и церковные служители балтийской республики выступили против того, чтобы сделать День поминовения усопших выходным. Они утверждали, что из-за этого решения страна может потерять более 100 миллионов евро.



Впервые член парламента — представитель партии "Избирательная акция поляков Литвы" Ванда Кравчонок предложил сделать День поминовения выходным еще в 2016 году. Поправку зарегистрировали, но голосование по ней открыли только в этом году.



Праздники в Литве



В Литве 15 праздничных дней в году. Однако официальными выходными они становятся, когда попадают на будни. Количество праздников меняется каждый год.



В прошлом году в календаре было десять свободных рабочих дней и пять длинных выходных. Столько же выходных у литовцев и в 2019 году.



Литовцы уже "отгуляли" одиннадцать из них: Новый год 1 января, День восстановления Литовского государства 16 февраля, День восстановления независимости 11 марта, Пасху 21 и 22 апреля, Международный день труда 1 мая, День матери 5 мая, День отца 2 июня, День Солнцестояния 24 июня, День коронации короля Миндаугаса 6 июля, Жолинес 15 августа.



Жителям республики еще предстоит отметить День всех святых 1 ноября, Сочельник и Рождество 24, 25 и 26 декабря. lt.sputniknews.ru Категории: общество, культура, история Ключевые слова: праздники, работа, выходной География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии