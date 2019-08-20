В Литве появится еще один выходной день

Изменения вступят в силу со следующего года, сообщает Sputnik Литва. Сейм Литвы принял поправки к Трудовому кодексу, которые предполагают увеличение количества праздничных дней в стране. В соответствии с принятыми изменениями День поминовения усопших 2 ноября официально становится выходным днем.
За это решение проголосовали 57 депутатов, против — десять. Воздержались 24 парламентария.
Изменения вступят в силу со следующего года.
"Наше государство ответственно за его сохранение, поэтому должно создать людям условия для сохранения старых традиций. День всех усопших в список нерабочих дней также предлагал внести Совет по сохранению этнической культуры", — цитирует инициаторов поправок пресс-служба Сейма.
Ранее Sputnik Литва писал, что предприниматели и церковные служители балтийской республики выступили против того, чтобы сделать День поминовения усопших выходным. Они утверждали, что из-за этого решения страна может потерять более 100 миллионов евро.
Впервые член парламента — представитель партии "Избирательная акция поляков Литвы" Ванда Кравчонок предложил сделать День поминовения выходным еще в 2016 году. Поправку зарегистрировали, но голосование по ней открыли только в этом году.
Праздники в Литве
В Литве 15 праздничных дней в году. Однако официальными выходными они становятся, когда попадают на будни. Количество праздников меняется каждый год.
В прошлом году в календаре было десять свободных рабочих дней и пять длинных выходных. Столько же выходных у литовцев и в 2019 году.
Литовцы уже "отгуляли" одиннадцать из них: Новый год 1 января, День восстановления Литовского государства 16 февраля, День восстановления независимости 11 марта, Пасху 21 и 22 апреля, Международный день труда 1 мая, День матери 5 мая, День отца 2 июня, День Солнцестояния 24 июня, День коронации короля Миндаугаса 6 июля, Жолинес 15 августа.
Жителям республики еще предстоит отметить День всех святых 1 ноября, Сочельник и Рождество 24, 25 и 26 декабря.
Впервые член парламента — представитель партии "Избирательная акция поляков Литвы" Ванда Кравчонок предложил сделать День поминовения выходным еще в 2016 году. Поправку зарегистрировали, но голосование по ней открыли только в этом году.
Праздники в Литве
В Литве 15 праздничных дней в году. Однако официальными выходными они становятся, когда попадают на будни. Количество праздников меняется каждый год.
В прошлом году в календаре было десять свободных рабочих дней и пять длинных выходных. Столько же выходных у литовцев и в 2019 году.
Литовцы уже "отгуляли" одиннадцать из них: Новый год 1 января, День восстановления Литовского государства 16 февраля, День восстановления независимости 11 марта, Пасху 21 и 22 апреля, Международный день труда 1 мая, День матери 5 мая, День отца 2 июня, День Солнцестояния 24 июня, День коронации короля Миндаугаса 6 июля, Жолинес 15 августа.
Жителям республики еще предстоит отметить День всех святых 1 ноября, Сочельник и Рождество 24, 25 и 26 декабря.